Son dakika... Bakan Selçuk'tan Diyarbakır'da ailelere destek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HDP Dİyarbakır İl Binası önünde PKK'nın kaçırdığı çocuklarını isteyen anneleri ziyaret etti.
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde otura eylemi yapan ailelerin mücadelesi sürüyor. Son olarak bölgeye giden isim Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Evlat nöbetindeki ailelerle oturan Bakan Selçuk, annelere 'yanınızdayız' mesajı verdi.
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