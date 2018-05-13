Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... Bahçeli'den ikinci 'af' açıklaması

    Son dakika... Bahçeli'den ikinci 'af' açıklaması

    Umut ERDEM/ANKARA
    13.05.2018 - 16:03 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den af için yeni açıklama geldi. Bahçeli, "Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağına inanıyorum" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın af değerlendirmesiyle ilgili sorularını yanıtladı.

    “Sayın Cumhurbaşkanı İngiltere’ye giderken af gündemimizde yok dedi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusunu Bahçeli şöyle yanıtladı:

    "Biz kendi gündemlerinde olsaydı zaten destek verir, müspet kanaatimizi kendileriyle paylaşırdık. Ancak gündemlerinde olmadığı için bir görüşümüzü, çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık. Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız. 49 yıllık siyasi geçmişi, tecrübe ve geleneği olan MHP’nin çok önemli bir toplumsal yarayla ilgili çözüm önerisini paylaşması son derece doğal son derece meşru ve elbette de en tabii hakkıdır.

    Sayın Başbakan ‘Teröristlere kesinlikle af yok’ diyor. Biz de bunun aksini söylemiyoruz. Bizim de kast ettiğimiz zaten budur. Biz kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz, devamlı dillendireceğiz. Allahın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum."

    Bahçelinin af çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğandan ilk yanıtBahçeli'nin af çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

    Bahçelinin af önerisine CHPden yanıtBahçeli'nin af önerisine CHP'den yanıt

    Bahçeliden sürpriz af çıkışıBahçeli'den sürpriz af çıkışı

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (13.05.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
    daha fazla video için
    Etiketler: Son dakika , Açıklama , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri