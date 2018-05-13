Bahçeli'nin af çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Ziyaretim sırasında 15 Mayıs Kraliçe Elizabeth ile bir araya geleceğiz. Ayrıca Başbakan Theresa May ile aynı gün görüşmelerimiz olacak. Ekonomi güvenlik savunma ve bunun yanında terörle mücadele iki ülke için de öncelik taşıyan alanlar. Ve buralardaki işbirliğimiz bunları daha nasıl geliştirebiliriz, bu alanlarla birlikte neler yapabiliriz bunları konuşacağız. İki garantör ülke olarak Kıbrıs ile ilgili son durumu gözden geçirecek, Avrupa’daki gelişmeleri değerlendireceğiz. Bölgemizdeki güncel gelişmeleri de ele alma fırsatını bulacağız.

Birleşik Krallık Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer almıştır. İnşallah savunma sanayi alanında stratejik öneme haiz daha pek çok ortak projeye imza atacağız. Ekonomik işbirliğimizi Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istiyoruz. Ekonomik işbirliğimizin daha da ilerletilmesi bakımından böyle bir fırsata dönüştürelim istiyoruz. Ziyaretim vesilesiyle yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceğiz. Ve onlarla da özellikle gerek Türkiye’de yatırımı olan firmalar, gerekse yatırım arzusu içinde olan firmalarla görüşme imkanı arayacağız.

BAHÇELİ'NİN GENEL AF ÖNERİSİ

Soru: Önümüzdeki dönemde af talebini gündeminizde tutacak mısınız?

Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi tabi kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok.

'KADROYU TAZELEMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'



Yeni isimler noktasında bu adeta iki kere iki dört. Biz biliyorsunuz hücre yenilemesini siyasette başaran bir partisiyiz. Mevcutla yetinen değil, kadrosunu sürekli olarak yenileyen, güçlendiren, nerede eksiklerimiz aksamalarımız var bunları gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla burada da nerede aksama varsa, nerede sıkıntılar varsa bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti içerisinde olacağız.

Bir defa biz siyasette kadroyu Ankara’ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Yani siyasette milletvekilliği sorumluluğunu üstlenmiş olan arkadaşlarımız bir defa kesinlikle bu işin hakkını dört dörtlük vermeli. Ankara’ya taşınıp, Ankara’da da parlamentoya bile doğru dürüst gelmeyen bir ekiple, kadroyla yürümek böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabi ki onlarla artık yürümek mümkün değil. Onun için kadroyu tazelemek, bu bizim için çok önemli.

Soru: Konut faizlerindeki indirimi yeterli buluyor musunuz? İş dünyası da diğer kalemlerde faiz indirimi bekliyorlar. Yeni çağrınız olacak mı?

Benim faiz konusundaki kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor, olacak, hele hele 24 Haziran’dan sonra bunun şekli de, bunun oranı da çok daha farklı şekilde gelişecek. Çünkü ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası babası olarak görüyorum. Bunu bir defa başarmamız lazım. Yaptığımız son ekonomideki yetkili arkadaşlarımızla toplantıda orada attığımız adımlar hemen tesirini gösterdi. Şu anda 0,98 bazda bir düşüş yapıldı. Bu bile hemen konut satışlarını etkiledi. Bunlar bir gerçek, bunlara kör olmak gibi bir böyle garipliğimiz olamaz. Bu bir vaka. Onun için de hem yastık altındaki çekelim diyorsun, kayıt dışını kayıt altına alalım diyorsun. Hem bunu söyleyeceksin, hem gerekli adımı atmayacaksın; olmaz. Ve biz şu anda iyi yoldayız.

Birileri gibi de öyle bedava konut verelim, daire verelim. Bir de onları duymaya başladık. Bedava konut dağıtacaklarmış… Nasıl oluyor bu iş? Benim milletim herhalde bunları yutmayacaktır.

'İDLİB'DEKİ SIKINTILAR BÜYÜK ORANDA HALLEDİLMİŞ OLACAK'

Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Şu anda bize dokunana biz dokunuruz. Ama bize dokunmayanla bizim herhangi bir işimiz olmaz. Biz terör örgütüyle mücadelemizi verdik, veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Afrin bunun en güzel örneğiydi. Cerablus bunun en güzel örneğiydi. Ve bundan sonraki süreçte de o terör koridoru olarak oluşturulmaya çalışılan, malum en doğudan en batıdan bölgeyi zaten kontrolümüzün altına aldık, alıyoruz. Ve Afrin’den sonra İdlib’deki gelişmeleri zaten biliyorsunuz. Şu anda gözlem noktalarında, 10 gözlem noktası elimizin altında. Orada şimdi 11-12 var, onları da bu hafta içinde bitirip böylece 12 gözlem noktası kontrolümüzün altına girdikten sonra İdlib’deki sıkıntılar da büyük oranda halledilmiş olacak.



Tabi ardından bizim Tel Rıfat, Münbiç sorunumuz var. Bu konuda Dışişleri Bakanımızın, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşmeleri olacak. Ve bununla birlikte bize verdikleri sözü tutmalarını bekliyoruz. Eğer verdikleri sözü de tutarlarsa o zaman Münbiç’te de PYD YPG’nin orayı terk etmesini istiyoruz.

ANNELER GÜNÜ MESAJI



Anneler gününüzü tebrik ediyorum. Anneleri hayatta olanlara tavsiyem, annelerinizin ayaklarının altını öpün, cennetin kokusunu alın. Ölmeyenler de annelerini dualardan uzak tutmasınlar. Rabbim, annesiz olmak gerçekten çok zor. Tüm annelere saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Annesiz hayattan rabbim bizleri mahrum etmesin diyorum.