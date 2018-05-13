Vekil listesini uçakta hazırladı

Erdoğan’ın ilk etapta oluşturduğu listede, halen milletvekili olanlardan sadece 120 ismin bulunduğu öne sürüldü. Parti, milletvekili adaylarını 5 kritere göre tarıyor.



EKİBİNİ DE GEZİYE GÖTÜRDÜ

AK Parti kulislerine göre, parti genel merkezinde başvuru yapan aday adaylarıyla ilgili inceleme ve eleme çalışmaları sürerken, Erdoğan’ın milletvekili aday listeleriyle ilgili çalışmaya son yurtdışı gezisinde başladığı ortaya çıktı. Erdoğan, her zamankinin aksine, Cumhurbaşkanlığı’nda beraber çalıştığı ekibi de bu geziye götürdü ve resmi görüşmeler dışında kalan zamanda milletvekili listesi üzerine çalıştı. Erdoğan, özellikle gece geç saatlere kadar kaldığı otelde ekibiyle çalıştı.



Erdoğan’ın ilk olarak mevcut milletvekili listelerini taradığı ve bu vekillerden 120’sinin yeniden milletvekili seçilecek yerlere konulduğu öne sürüldü. Yapılan detaylı çalışmadan sonra 316 kişilik gruptan en fazla 130-135 kişinin listeye gireceği iddia edildi. İktidar partisinin yapılan seçimlerde mevcut milletvekillerini yüzde 40-50 oranında değiştirdiği biliniyor. Parti kurmayları, yenilenmenin bu kez daha fazla olacağını iddia ettiler. AK Parti’de 2007 seçimlerinde 168, 2011 seçimlerinde 167, 2015’teki 7 Haziran seçimlerinde 185, 1 Kasım seçimlerinde 53 isim listeye konulmamıştı.



BEŞ KRİTER ESAS ALINDI

Partideki yenilenme çalışmalarında beş kriter uygulandığı belirtildi. Aday adaylarının FETÖ bağlantıları, yakın akraba ve arkadaşları arasında FETÖ’cü olup olmadığı, buna ilişkin istihbarat raporlarıyla da desteklenerek inceleniyor. Başvuran isimlerin ‘akçeli işlerle’ ilgili bölgesinde ve yerelde hakkında çıkan iddialar, teşkilat ve parti tabanı tarafından kendisi hakkında yapılan değerlendirmeler de dikkate alınıyor. Mevcut milletvekillerinin ise Meclis’te gösterdiği performans ve devamlılıklarına bakılıyor. Erdoğan’ın geçtiğimiz dönem AK Parti milletvekillerinin Meclis çalışmalarına devamına ilişkin listeyi istediği de öğrenildi.



SADAKAT VE GÜVEN

Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı konuşmada, “En ideal listeyi çıkacağız” sözleri de yeni dönem için önem taşıyor. Yeni AK Parti grubunda, Meclis’te sayısal çoğunlukla ilgili sıkıntı yaşanabileceği de göz önünde bulundurularak, gruba girecek tüm isimlerin ‘sadakat ve güven esasına’ göre seçileceği belirtiliyor. Geçmiş dönemde parti politikalarına ters düşen isimler listeye konulmayacak. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ekibinden adaylık başvurusu yapan isimlerin de bu elemeye takılacağı kaydediliyor. Son çalışma, Erdoğan İngiltere ziyaretinden döndükten sonra partide oluşturulan üst kurulla birlikte yapılacak.



