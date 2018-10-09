Son dakika! Akşam saatlerinde yeni hareketlilik
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Levent'teki Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde 3 kişinin girdiği görüldü.
Başkonsolosluğun arka kapısından 21.30'da giriş yapan 3 kişiden birinin elinde bulunan alet çantası dikkati çekti.
Kapıda konsolosluk yetkilisi tarafından karşılanan kişiler, içeride yaklaşık bir saat kaldı.
Öte yandan konsolosluğun etrafındaki güvenlik kameraları polis tarafından incelemeye alındı. Suud yetkililer konsolosluk kapalı olmasına rağmen konsolosluğa geliyor.
EMNİYETE GÖTÜRÜLECEK
Öte yandan polis konsolosluk civarındaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Konsolosluğun bulunduğu sokakta bulunan kamera kayıtlarına bakan teknik ekibin görüntüleri alarak emniyete götüreceği öğrenildi.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili başkonsolosluk binasında inceleme yapılması bekleniyordu.
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