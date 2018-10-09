ABD'den peş peşe açıklamalar
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin, "Bu durumu yakından izliyoruz ve Dışişleri Bakanlığı ile yakından çalışıyoruz" dedi. ABD Dışişleri de Kaşıkçı sorusuna "Akıbeti konusunda kaygılıyız. Suudi Arabistan hükümetine kapsamlı soruşturma çağrısı yapıyoruz" yanıtını verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugünkü basın toplantısında kayıp Suudi Arabistanlı gazeteci Kaşıkçı ile ilgili bir soru üzerine “Konuyu takip ediyoruz. Başkan Suudilerle konuşacak. Çelişkili haberler var. O nedenle biz bir sonuca varmıyoruz. Akıbeti konusunda kaygılıyız. Suudi Arabistan hükümetine kapsamlı soruşturma çağrısı yapıyoruz” dedi.
MATTİS: YAKINDAN İZLİYORUZ
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ile görüşmesi öncesi Kaşıkçı olayına değindi. Mattis "bu durumu yakından izliyoruz ve Dışişleri Bakanlığı ile yakından çalışıyoruz." dedi.
Görüşme öncesinde gazetecilere açıklama yapan Mattis, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın 2 Ekim'den bu yana kayıp olmasına ilişkin bir soruya, "Bu durumu yakından izliyoruz ve Dışişleri Bakanlığı ile yakından çalışıyoruz." yanıtını verdi.
YUNANİSTAN'A ÖVGÜ
Öte yandan Mattis, Yunanistan'ı "mükemmel bir ortak" olarak niteleyerej "Suda Körfezi bizim için Akdeniz'de ve NATO'nun diğer bölgelerindeki en önemli limanlarımızdan biri." değerlendirmesini yaptı.
"HAYAT DEVAM EDİYOR"
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin istifasından daha önce haberdar olup olmadığına yönelik soruları yanıtsız bırakan Mattis, Haley'in ABD'yi çok iyi temsil ettiğini ve yakın bir çalışma arkadaşı olduğunu belirtti.
Haley'in BM'deki çalışmalarından övgüyle söz eden Mattis, Haley için "İstifa ediyor olabilir ama saygımızdan zerre kaybetmemiştir." dedi.
Kendisinin de görevden alınacacağına dair iddialara yönelik soruları esprilerle geçiştiren Mattis, "Takım oldukça iyi gidiyor. Hayat devam ediyor, işler yolunda." diye konuştu.
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