Son dakika... AK Parti milletvekili aday listesi YSK'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Ahmet Sorgun milletvekili listesini teslim ettikten sonra şu açıklamayı yaptı:

Bildiğiniz gibi dün de kuralar çekildi. YSK huzurunda bütün siyasi partilerin ve basın mensuplarının katılımlarıyla şeffaf bir şekilde çekildi ve en güzel şekilde de tamamlanacağını düşünüyoruz. Milletimize memleketimize hayırlı olsun. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum.

İŞTE İLK BELLİ OLAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AK Parti'de 26'nci dönemde milletvekili olan 167 kişi yeniden milletvekili adayı gösterildi. Halen vekil olan 149 isim ise 24 Haziran milletvekili aday listesinde yer bulamadı.

Listede 126 kadın aday gösterildi.

Mustafa Destici Ankara 2'nci bölge birinci sırada.

Antalya birinci sırada Mevlüt Çavuşoğlu

En genç vekil adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram

Ardahan

Orhan Atalay

Aydın

Mustafa Savaş

Balıkesir

Adil Çelik

Bartın

Yılmaz Tunç

Bayburt

Berat Albayrak, Nurettin Canikli de listede

Denizli

Cahit Özkan

Diyarbakır

Mehmet Mehdi Eker

Ebubekir Bal

Düzce

Fahri çakır

Edirne

Fatma Aksal

İlyas Akmeşe

Erzurum

Recep Akdağ

Zehra Taşkesenlioğlu

Selami Altınok

Eskişehir

Nabi Avcı

Harun Karacan

Gaziantep

Abdülhamit Gül

Giresun

Cemal Öztürk

Gümüşhane

Hacı Osman Akgül

Hatay

Hacıbayram Türkoğlu

Hüseyin Yayman

Iğdır

Ahmet Tutulmaz

LİSTEDEN DETAYLAR

YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu.

Milletvekili adaylarının 466'sı evli.

DEVAMI GELİYOR...