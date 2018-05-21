Son dakika... AK Parti milletvekili aday listesi YSK'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
Ahmet Sorgun milletvekili listesini teslim ettikten sonra şu açıklamayı yaptı:
Bildiğiniz gibi dün de kuralar çekildi. YSK huzurunda bütün siyasi partilerin ve basın mensuplarının katılımlarıyla şeffaf bir şekilde çekildi ve en güzel şekilde de tamamlanacağını düşünüyoruz. Milletimize memleketimize hayırlı olsun. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum.
İŞTE İLK BELLİ OLAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AK Parti'de 26'nci dönemde milletvekili olan 167 kişi yeniden milletvekili adayı gösterildi. Halen vekil olan 149 isim ise 24 Haziran milletvekili aday listesinde yer bulamadı.
Listede 126 kadın aday gösterildi.
Mustafa Destici Ankara 2'nci bölge birinci sırada.
Antalya birinci sırada Mevlüt Çavuşoğlu
En genç vekil adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram
Ardahan
Orhan Atalay
Aydın
Mustafa Savaş
Balıkesir
Adil Çelik
Bartın
Yılmaz Tunç
Bayburt
Berat Albayrak, Nurettin Canikli de listede
Denizli
Cahit Özkan
Diyarbakır
Mehmet Mehdi Eker
Ebubekir Bal
Düzce
Fahri çakır
Edirne
Fatma Aksal
İlyas Akmeşe
Erzurum
Recep Akdağ
Zehra Taşkesenlioğlu
Selami Altınok
Eskişehir
Nabi Avcı
Harun Karacan
Gaziantep
Abdülhamit Gül
Giresun
Cemal Öztürk
Gümüşhane
Hacı Osman Akgül
Hatay
Hacıbayram Türkoğlu
Hüseyin Yayman
Iğdır
Ahmet Tutulmaz
LİSTEDEN DETAYLAR
YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.
AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.
Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu.
Milletvekili adaylarının 466'sı evli.
DEVAMI GELİYOR...