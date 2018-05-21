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    Son dakika... AK Parti milletvekili aday listesi YSK'da

    Hürriyet Haber
    21.05.2018 - 16:19 | Son Güncelleme:

    AK Parti milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Mevcut AK Parti milletvekillerinden 167'si yeniden aday gösterildi. Listeyi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun YSK'ya götürdü.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

    Ahmet Sorgun milletvekili listesini teslim ettikten sonra şu açıklamayı yaptı:

    Bildiğiniz gibi dün de kuralar çekildi. YSK huzurunda bütün siyasi partilerin ve basın mensuplarının katılımlarıyla şeffaf bir şekilde çekildi ve en güzel şekilde de tamamlanacağını düşünüyoruz. Milletimize memleketimize hayırlı olsun. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum.

    İŞTE İLK BELLİ OLAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    AK Parti'de 26'nci dönemde milletvekili olan 167 kişi yeniden milletvekili adayı gösterildi. Halen vekil olan 149 isim ise 24 Haziran milletvekili aday listesinde yer bulamadı. 

    Listede 126 kadın aday gösterildi.

    Mustafa Destici Ankara 2'nci bölge birinci sırada.

    Antalya birinci sırada Mevlüt Çavuşoğlu

    En genç vekil adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram

    Ardahan

    Orhan Atalay

    Aydın

    Mustafa Savaş

    Balıkesir

    Adil Çelik

    Bartın

    Yılmaz Tunç

    Bayburt

    Berat Albayrak, Nurettin Canikli de listede

    Denizli

    Cahit Özkan

    Diyarbakır

    Mehmet Mehdi Eker

    Ebubekir Bal

    Düzce

    Fahri çakır

    Edirne

    Fatma Aksal

    İlyas Akmeşe

    Erzurum

    Recep Akdağ

    Zehra Taşkesenlioğlu

    Selami Altınok

    Eskişehir

    Nabi Avcı

    Harun Karacan

    Gaziantep

    Abdülhamit Gül

    Giresun

    Cemal Öztürk

    Gümüşhane

    Hacı Osman Akgül

    Hatay

    Hacıbayram Türkoğlu

    Hüseyin Yayman

    Iğdır

    Ahmet Tutulmaz

    LİSTEDEN DETAYLAR

    YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

    AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

    Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

    Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu.

    Milletvekili adaylarının 466'sı evli.

    DEVAMI GELİYOR...

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