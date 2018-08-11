Şırnak'ta İHA tespit etti, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Dönmezler mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda 4 terörist tespit edildi.
Söz konusu bölgede gerçekleştirilen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürdürülüyor.
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