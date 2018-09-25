Detaylar belli oldu... Sorular değişecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.09.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 15 Ekim’de açıklayacağı çalışmayla ilgili başlıklar netleşiyor. LGS’de ezbere dayalı sorular azaltılacak, öğrenmeye dayalı sorular artacak.

Eğitimde kaliteyi artırmak için hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Ekim'de açıklayacağı vizyon belgesiyle ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

Akşam gazetesinin haberine göre, vizyon belgesinde yer alacak başlıklardan biri de Liselere Geçiş Sistemi. Buna göre; liselere geçiş sistemi veya müfredat değişikliği öngörülmüyor.

Onun yerine sınavda sorulan soruların ağırlıklarıyla ilgili olarak bir düzenleme yapılması planlanıyor. Ortaokuldan, liselere geçiş sınavında ezbere dayalı soruların ağırlığı azalacak. Öğrencilere öğrenmeye ve yoruma dayalı sorular yöneltilecek. Öğrencilere sayısal bölüm sorularında formül ağırlıklı sorular yer almayacak. Ezbere dayalı eğitimin önüne geçmek içinde, deney ve gözleme dayalı öğrenme desteklenecek.

TEKNOLOJİ KONULARI AĞIRLIKLI

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı’nın kapsamı genişletilerek içeriği güçlendirilecek. Her bir öğrencinin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu sayesinde LGS’ye girecek öğrencilere yol gösterilmiş olacak. Sınavda ağırlık verilecek sorular arasında teknoloji konuları da öne çıkacak. Derslerde dil ve iletişim kurma becerilerinin artırılmasına sağlanacak, bu kapsamda öğrencilerin kitap okuması teşvik edilecek. Sınavlardaki Türkçe soruları da bu değişiklik doğrultusunda yeniden değerlendirilecek.

ÖĞRETMEN KALİTESİ ARTACAK

Yeni düzenlemeler sadece öğrencileri kapsamayacak. Öğretmenlerin de öğretme becerilerini de geliştirecek eğitimler verilecek. Eğitimlerle birlikte öğretmen kalitesinin artırılması da sağlanacak. Öğretmen kalitesinin artışının sınavlardaki başarı oranını da artırması hedeflenmiş olacak. Sınavlarla ilgili örnek sorularda daha erken yayınlanacak.

YÖK İLE PROTOKOL GÜNDEMDE

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, öğretmen eğitiminin, MEB, YÖK ve eğitim fakülteleriyle birlikte yapılandırılacağını bildirdi: Bakanlığın projelerini YÖK yetkililerine anlatacağız. Bakan Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile yaptığımız ön görüşmede konuya ilişkin aldığımız prensip kararını bir protokole bağlayacağız.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.09.2018)
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