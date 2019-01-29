Türkiye’deki Ukraynalılar... Seviyor, geliyor dernekleşiyorlar

GÖÇ İdaresi’nin raporlarına göre yalnızca 2017’de 16 bin 403 Ukraynalı Türkiye’den ikâmet izni aldı. Türkiye’de yaşayan Ukraynalı sayısıysa 35 bine yükseldi. En çok tercih ettikleri şehir, 5 bin kişinin ikâmet izni aldığı İstanbul oldu. İkinci sırada 3 bin kişiyle Antalya, ardından 1000 kişiyle Bursa ve 800 kişiyle Ankara var. Ukraynalıların çeşitli illerde kurdukları derneklerin sayısıysa 12’ye ulaştı. Bunların üçü Antalya’da, ikisi İstanbul’da ve birer dernek Ankara, Alanya, İzmir, Bursa, Samsun, Marmaris, Kuşadası’nda. Ayrıca Ukrayna Büyükelçiliği bünyesinde bu dernekleri birleştiren bir konsey de kuruldu. Ankara’daki Ukrayna Derneği’nin kurucusu Yuliya Biletska Türkiye’ye ilk defa 2007’de eğitim için gelmiş. Halen Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışıyor. Derneklerin kuruluş hikâyesini şöyle anlatıyor: “Ülkemizdeki travmatik ve üzücü olaylar Türkiye’de yaşayan Ukraynalılar arasında da dayanışma sağladı. Ankara’da 2014’ten beri Ukraynalılar arasında aktif bir grup faaliyet gösteriyordu. 2016’da yeni göreve başlayan elçimiz Andriy Sıbiha bizi cesaretlendirdi ve 2017 Mart’ta Ukrayna Derneği’ni kurduk.”

Biletska, derneğin amacının dil ve geleneklerini koruyup yaygınlaştırmak, Türk ve Ukrayna arasındaki dostluğu pekiştirmek olduğunu söylüyor: “Vize olmadığı ve iki ülke arasında haftada 180’den fazla uçak seferi gerçekleştiği için Türkiye’den birçok turistin Ukrayna’yı ziyaret etme fırsatı oldu. Ukraynaca öğrenmek isteyenlerle de çalışıyoruz. Geçen sene Ukrayna dilinde kitapları olan bir kütüphane açtık. ‘Ukrayna Çiçekleri’ adlı halk oyunu grubumuz ve geleneksel şarkılar söyleyen küçük bir topluluğumuz var. Türk toplumunda Ukrayna hakkındaki önyargıları kırmak için etkinlikler düzenliyoruz.”

HER YERDE ‘NERELİSİNİZ’





Biletska, ‘Türkiye’de Ukraynalı’ olmanın çok zevkli olduğunu söylüyor: “Hem doğası mükemmel hem de insanları sıcak. Yabancılara çok iyi yaklaşan bir toplum. Hiçbir zaman Ukraynalı olduğumuzu unutmamıza fırsat verilmez... Markette, otobüste, her yerde ‘Nerelisiniz?’ sorusuna cevap vermek zorunda kalırız.”

Peki Ukraynalılar neden Türkiye’yi tercih ediyor: “Ukraynalılar için Türkiye tatil cennetidir. Her sene yaklaşık 1.2 milyon Ukraynalı turist geliyor. Birçok kişi tatilden sonra ailece buraya yerleşmeye karar veriyor. Ayrıca Türk vatandaşlarıyla evlenenler ve çalışmak için Türkiye’ye gelenler var. Ukraynaca ve Rusçayı ana dil olarak konuşup, Türkçe ve İngilizce de öğrendiyse iş bulması kolay.”

MALANKA BAYRAMI KUTLANDI





- İSTANBUL’daki Ukraynalılar, Ukrayna Dayanışma Derneği’nin girişimleriyle bir süre önce ‘Malanka Bayramı’nı kutladı. 7 Ocak’taki Noel Bayramı’ndan sonra ‘eski yeni yılı geride bırakıp yeni takvim’e geçmek için kutlanan Malaka Bayramı’nda zengin bir sofra kuruldu. Ukraynalılar şarkılar söyleyip geleneksel yemeklerini yedi. Ardından yeni yılın ‘bereket, bolluk ve barış’ getirmesi için masalara buğday ve pirinç taneleri döküldü. İki yıl önce kurulan Ukrayna Dayanışma Derneği’nin Başkan Yardımcısı Olga Kovalenko, yeni yıl için barış dilediklerini söyleyerek şunları anlatıyor: “Rusya’yla savaştan sonra birliğimizi kuvvetlendirmek için dernek kurmaya ihtiyaç duyduk. En önemli faaliyetimiz çocuklarımızın dil ve kültür eğitimleri. Ayrıca Ukrayna’dan çok sayıda kişi kanser tedavisi için Türkiye’ye geliyor. Onları yalnız bırakmamaya çalışıyor, destek oluyoruz.”