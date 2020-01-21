Şeker fabrikaları işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Şeker fabrikaları işçi alımı kura sonuçları için vatandaşların araştırması devam ediyor. TürkŞeker aracılığıyla işçi alımı kura sürecine başvuruda bulunan binlerce kişi, kura sonuçları hakkında herhangi bir bilgi yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki, şeker fabrikaları işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, şeker fabrikaları işçi alımı kura sonuçları hakkında bazı bilgiler
Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesine alınacak olan işçi alımı için kura süreci resmen başladı. 09.00 itibariyle başlayan şeker fabrikaları kura çekilişi, Ankara'da gerçekleştirilecek. Peki, Şeker Fabrikaları kura sonuçları nereden görüntülenir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
ŞEKER FABRİKALARI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şeker Fabrikaları işçi alımı kura sonuçları, 21.01.2020 Salı günü 09.00'da başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından sonuçlar, 23 Ocak Perşembe günü kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
KPSS puanı ile sıralamaya girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların Kimlik, öğrenim belgesi, öğrenim belgesinin E-Devletten alınmış çıktısı, ehliyet ve askerlik durum belgesi 24.01.2020 tarihine kadar iş başvurusunda bulundukları Fabrikanın Personel
Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekecek.
YANLIŞ BELGE TESLİM EDEN SINAVA ALINMAYACAK
Belgelerin kontrolünde, talep şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek, yanıltıcı belge, eksik/yanlış beyan veya
herhangi bir sorun çıkması halinde ilgili sınava alınmayacak.
KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILIYOR?
Korkut Ata Kongre Ve Kültür Merkezi
Topçu Mah. Ahimesut Bulvarı 1558. Cad. No:33
06796 Etimesgut/Ankara
Telefon: (0312) 260 50 75
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