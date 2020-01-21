Şeker fabrikaları işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesine alınacak olan işçi alımı için kura süreci resmen başladı. 09.00 itibariyle başlayan şeker fabrikaları kura çekilişi, Ankara'da gerçekleştirilecek. Peki, Şeker Fabrikaları kura sonuçları nereden görüntülenir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

ŞEKER FABRİKALARI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şeker Fabrikaları işçi alımı kura sonuçları, 21.01.2020 Salı günü 09.00'da başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından sonuçlar, 23 Ocak Perşembe günü kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

KPSS puanı ile sıralamaya girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların Kimlik, öğrenim belgesi, öğrenim belgesinin E-Devletten alınmış çıktısı, ehliyet ve askerlik durum belgesi 24.01.2020 tarihine kadar iş başvurusunda bulundukları Fabrikanın Personel

Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekecek.

YANLIŞ BELGE TESLİM EDEN SINAVA ALINMAYACAK

Belgelerin kontrolünde, talep şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek, yanıltıcı belge, eksik/yanlış beyan veya

herhangi bir sorun çıkması halinde ilgili sınava alınmayacak.

KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILIYOR?

Korkut Ata Kongre Ve Kültür Merkezi

Topçu Mah. Ahimesut Bulvarı 1558. Cad. No:33

06796 Etimesgut/Ankara

Telefon: (0312) 260 50 75