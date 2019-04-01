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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Seçimin kalbi İstanbul’da attı

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Seçimin kalbi İstanbul’da attı

İSTANBUL’da Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış kıran kırana geçti.

Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken peş peşe açıklamalar yaparak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı’nı veri girişi konusunda titiz davranmaya davet etti. İmamoğlu ilk konuşmasında, “Biz çok sıkı bir şekilde sistemimizde hem de birbirini denetleyen sistemlerde, süreci takip ediyoruz. Ancak yine ne yazık ki daha önceki seçimlerde de yaşadığım gibi, özellikle tek kaynaklı girişten dolayı, enteresan verilerle girişler başlatıldı. Manipülasyon var ise YSK’yı ve Anadolu Ajansı’nı bu konuda hassasiyete ve titiz olmaya davet ediyorum. Mutlaka verilerini elden geçirsinler. Gerekiyorsa birbirlerini uyarsınlar” dedi. İmamoğlu yarım saat sonra tekrar açıklama yapmak için basının karşısına çıktı.

LÜTFEN SÜRECİ DENETLESİNLER

İmamoğlu ikinci açıklamasında şunları söyledi: “Beni yetiştiren istatistik hocalarıma teşekkür ediyorum. Bizim kendi tabanımızda açılan sandık oranı yüzde 36.5. Buna göre yüzde 52.42 Ekrem İmamoğlu oyu, yüzde 44.84 de rakibimizin oyu. Dolayısıyla yüzde 36.5’te gelinen nokta bu. Ama buradan şunu belirtmek istiyorum. YSK’daki yetkilileri göreve çağırıyorum. Lütfen süreci denetlesinler. Türkiye’nin çok değerli bir yerel seçimini yerine getiriyoruz. Lütfen İstanbul verilerini denetlesinler. Tekrar söylüyorum. Devletin kurumu olan, halkımıza doğru bilgileri aktarma zorunluluğu olan Anadolu Ajansı’nı da ahlaklı, doğru, veri vermeye ve süreci manipüle etmemeye tekrar tekrar davet ediyorum. Hak yemedim, yemem ama hakkı mı da yedirtmem.”

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı üçüncü açıklamada uyarılarını yenileyerek, “Yeni bir veri ile karşınıza gelmek için uzun bir süre bekledim. Bu uyarılardan sonra şu an itibariyle 40 dakikadır, ne yazık ki televizyonlarda veri girişi durmuş durumda. Halbuki daha önce her üç dakikada bir 0.5 oranında veri girişi yapılıyordu. Bu bizim manipülasyon endişelerimizi daha da güçlendirdi. Lütfen sandıklardaki görevinizi bırakmayın” dedi.
İmamoğlu, sabaha karşı yaptığı açıklamada ise 29 bin oy farkıyla önde olduklarını, girilmeyen oy sayısının farkı kapatmaya yetmeyeceğini belirterek seçimi kazandıklarını söyledi.

YILDIRIM: SEÇİMİ KAZANDIK

Saat 23.25’te AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Binali Yıldırım ise “Seçimi kazandık” diyerek şöyle devam etti: “Şu saat itibariyle gayri resmi seçim sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul’da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ederiz. İstanbul’un 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz.”

İstanbul nefes nefese
İstanbul nefes nefese
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