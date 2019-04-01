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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Celal KORKUT
01.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul nefes nefese

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İstanbul nefes nefese

İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış nefes nefese geçti. İki aday da yarışı “Ben kazandım” dedi.

İSTANBUL’da sandıklardan gelen ilk verilerde Binali Yıldırım yüzde 20’ye yakın farkla önde girerken, ilerleyen saatlerde bu fark giderek kapandı. Saat 23.30 sıralarında Yıldırım, “Seçimi kazandık” açıklaması yaptı. Aynı dakikalarda TV’ye çıkan Ekrem İmamoğlu ise sandıkların tamamının açılmadığını, Yıldırım ile aralarında 4 puan fark olduğunu, kendi oylarının yüzde 50 olduğunu öne sürdü.

Son verilere göreyse Yıldırım’ın oy oranı yüzde 48.71, İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 48.65’ti.

İstanbul nefes nefese

TECRÜBEYİ ÖNE ÇIKARDI

Yıldırım ve İmamoğlu’nun seçim kampanyalarında öne çıkardıkları İstanbul’un en büyük iki sorunu vardı; trafik ve işsizlik. Binali Yıldırım seçim kampanyasını genel siyasetin dışında tutarak, sadece İstanbul odaklı yürüttü. Tecrübeyi öne çıkaran Yıldırım, “Türkiye’de yaptık, İstanbul’da da yaparız” söylemiyle İstanbul’un trafik sorununu çözme sözü verdi. İstanbul’un ekonomisini büyütmeye ve bu sayede yeni istihdam alanları yaratarak, işsizliği çözme vaadinde bulundu. Şehrin kuzeyinden güneyine yeşil koridorlar oluşturarak ‘yeşili maviyle buluşturacağını’ söyledi. Seçmenlere yeni metro hatları yapacaklarını anlattı. Gençlerle akıllı projeler geliştirip, İstanbul’a kazandırma sözü verdi.

‘İSTANBULLUNUN ADAYIYIM’

Beylikdüzü ilçesinde belediye başkanlığı yaparken CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu “İstanbul beni tanıdıkça sevecek”, “İstanbul ittifakının adayıyım” ifadesini tercih etti. ”16 milyon İstanbullunun tamamının adayıyım” sözünü kampanya boyunca ağzından düşürmeyen İmamoğlu da trafik ve işsizlik sorunlarına çözüm önerileri vaat etti. İmamoğlu, 5 yıl içinde trafiği İstanbul’un gündeminden çıkarmayı vaat etti. Megabüs projesiyle metrobüsün bir benzerini TEM’e yapmayı, yeni metro hatları ve transfer merkezlerinde otoparklar yapma sözü verdi.

ADALAR’DA ERDEM GÜL KAZANDI

CHP’nin İstanbul’un Adalar ilçesinde aday gösterdiği gazeteci Erdem Gül, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. Erdem Gül oyların yüzde 43.91’ini, AK Parti’nin adayı Özlem Öztekin Vural ise oyların yüzde 30.61’ini aldı.

SARIGÜL’E ŞİŞLİ’DEN ŞOK

ŞİŞLİ’de DSP’den aday olan ilçenin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül, umduğunu bulamadı. CHP’li aday Muammer Keskin 20 puana yakın farkla Şişli’nin yeni başkanı oldu.

ANADOLU YAKASINDA ARİTMETİK DEĞİŞMEDİ

AVRUPA yakasında değişiklikler yaşanırken Anadolu yakasında partiler pozisyonlarını korudu. Üsküdar, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Şile, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla, geçen seçimde olduğu gibi Ak Parti’de kaldı.

Adalar, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ve Kartal da CHP’de.

İstanbul nefes nefese

İLÇELERDE 24 AK PARTİ 14 CHP, 1 MHP

İSTANBUL’un 39 ilçesinde nefes nefese bir seçim yaşandı. 24 ilçede AK Parti, 14 ilçede CHP seçimi kazandı. Cumhur ittifakının MHP kanadının da artık İstanbul’da bir ilçe belediye başkanlığı var. CHP, İstanbul’un en batısındaki iki ilçede, Silivri ve Çatalca’da seçimi kaybetti. AK Parti’nin aday göstermediği Silivri’de, kazanan, cumhur ittifakının MHP’li adayı Volkan Yılmaz oldu. İstanbul’un en batıdaki ikinci ilçesi Çatalca’da, geçen dönem seçimi 4 bin oy farkla kaybeden AK Parti bu kez kazandı.

BÜYÜKÇEKMECE’DE 6. KEZ HASAN AKGÜN

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın AK Parti’den adaylığını koyduğu Büyükçekmece’de, CHP adayı Hasan Akgün, 25 yıldır elinde tuttuğu koltuğu, girdiği altıncı yarışta da rakibine kaptırmadı.

KÜÇÜKÇEKMECE VE ESENYURT’U CHP ALDI

CHP, kayıplarını Esenyurt ve Küçükçekmece’de telafi etti. Esenyurt’ta CHP adayı Kemal Deniz Bozkurt, Küçükçekmece’de Kemal Çebi seçim yarışını AK Parti adaylarından önde göğüsledi.

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