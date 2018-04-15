'Savaş insanlık tarihine ihanet'

SAĞDUYU EGEMEN OLMALI

“Üçüncü dünya savaşını çağrıştıracak bir sorumsuzluğun hayata geçeceğini düşünmüyorum. Bugünkü silahlarla Ortadoğu’da yüz binlerce kişinin öleceği bir savaşı başlatmak insanlık tarihine ihanettir. Geçmişten ders çıkarılmalıdır. Bizim düşüncemiz, sağduyunun egemen olması. Ortadoğu’da Türkiye, Suriye, Irak ve İran’ın bir araya gelerek kendi bölgesindeki sert atmosferi biraz dindirmesi gerekiyor. Var olan sorunlara 4 ülkenin ortak çözüm üretmesi gerekiyor. Aksi halde egemen güçlerin, bölgede ana aktör olarak ortaya çıkmaları, tabii savaşı ilk akla getiren konulardan birisi oluyor.



KİŞİ ENDEKSLİ DIŞ POLİTİKA OLMAZ

(Türkiye’nin tavrı ne olmalı?) Var olan anlayış Esad düşmanlığı üzerine kurulan anlayış. ‘Esad, gitsin de ne olursa olsun’ anlayışı egemen. Bu, Ortadoğu’da sorunların çözümüne değil, derinleşmesine yol açar. Kişi endeksli dış politika oluşturulmaz. Türkiye’nin ana aktör olarak ortaya çıkması mümkündür.



KİMYASAL SİLAHTA TEREDDÜT VAR

Kim olursa olsun, hangi devlet olursa olsun kimyasal silah kullanmak bir insanlık suçudur. Bunu yazıp bir tarafa koyalım. Kimyasal silah olmaz. Masum çocukları, tabiatı hiç kimsenin yok etmeye hakkı yoktur. Öyle bir hukuk da yoktur. Ama kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığı konusunda tereddütler var. BM’den bir uzman heyet gelir, bakarlar, kimyasal silah kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Kullanılmışsa bu kimyasal silah hangi ülkede üretilmiş gayet açık ve net tespit edilebilir. Yapsınlar bunu ve gereğini yapsınlar itirazım yok. Ama bunlar yapılmadan bölgeyi daha da kritik bir sürecin içine sokacak bir savaşı asla doğru bulmuyoruz. Akan kan, oradaki Müslümanların, orada yaşayan Arapların, Ezidilerin, orada yaşayan değişik mezheplere mensup Müslümanların kanı. Niçin, hangi gerekçeyle oluyor bunlar ve neden yıllardır devam ediyor?



ZARARI BİZ GÖRÜYORUZ

Bir vekalet savaşı yapılıyor. Rusya’yla Amerika karşılıklı güç gösterisi yapıyorlar. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar, başka bir yerde de yapmıyorlar, Ortadoğu’da yapıyorlar. Ölenler kimin silahlarını kullanıyor? Ya Amerika’nın ya da Rusya’nın. Ölenler kim? Bölgenin insanı. Türkiye de dahil bu bölgedeki bütün devletlerin oturup bir karar vermesi lazım. Zararı biz görüyoruz, Suriye görüyor, Irak görüyor, İran görüyor, herkes görüyor bu bölgede zararı. Diğerleri silah satıyor, onların keyfi yerinde zaten.



Savaştan yana değiliz. Bir an önce bu savaşın bitmesini istiyoruz. Ortadoğu’ya barışın gelmesi lazım.”



İTTİFAK YAPILMADAN İŞBİRLİĞİ OLABİLİR

KILIÇDAROĞLU, Hatay uçağında kendisine eşlik eden gazetecilerin gündemle ilgili sorularına özetle şu yanıtları verdi:



Meral Akşener’le ittifak konuşuldu mu? Bu bağlamda bir görüşme olmadı ama sandıkların güvence altına alınması konusunda bir görüş birliği sağlandı. Demokrasiyi savunan partiler ve bütün kuruluşların sandıkların korunmasında işbirliği yapmaları gerekiyor. Seçimlerde en az yüzde 60’la demokrasiyi savunan güçler olarak gücümüzü ortaya koyacağız.



İttifak konusunda HDP’ye nasıl bakıyorsunuz? Demokrasiyi savunan bütün partilerin ötekileştirilmeden, ortak mücadele etmelerine inanıyoruz. Referandum sırasında ‘hayır’ı topluma anlatanlar nasıl bir araya geldiyse bu süreçte de benzer bir olay olacak. HDP, İYİ Parti, CHP yasal parti. İttifaklara karşı olmadığımızı söyledik. Diğer partilerle ittifak konusunda bir karar vermiş değiliz. Yetki PM’de. İttifak yapılmadan da işbirliği olabilir.



28 Şubat davası: 28 Şubat’ın mağdurlarından birisiyim. Sözde 28 Şubat’la hesaplaşıyor, mahkemelerin lehime verdiği kararı bozmak için Başbakanlık özel çaba harcıyor. Bugün 28 Şubat’ı aratacak noktaya getirdiler Türkiye’yi. Vesayeti kendileri kuruyorlar, yargıyı kendileri yönetiyorlar, parlamentoyu istedikleri gibi dizayn ediyorlar. Gün gelecek elbette bu dönem de sorgulanacak.”