Sana 'prompter'ın dersini veririm

KUR ÜZERİNDEN OYUN

“Ey Bay Kemal, Ey Muharrem. Siz bu işlerden anlamazsınız. Çırak bile olamadınız. Bakınız, 2002 yılında, her AB vatandaşı mesela ortalama 100 Euro gelir elde ederken, bizim o zaman neydi biliyor musunuz? 35 Euro. Geçtiğimiz yıl, darbe girişimi başta olmak üzere, onca olumsuzluğa rağmen. Biz de 63 Euro gelir elde eder hale geldik. Bire bir katladı. Türkiye 8 milyon ilave istihdamla, Avrupa ülkelerinin tamamı kadar, yeni iş imkânı sağladı. Ekonomi diyorlar ya! Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlarla, inşallah 24 Haziran’dan sonra hesaplaşacağız.



BUNLARIN DEDELERİ DE BÖYLEYDİ

Muharrem filan bu işlerden anlamaz. ‘Ne işim var benim bunlarla’ diyor. Bir tanesi çıkmış diyor ki, ‘Ben yatırım, matırım anlamam’ diyor. ‘Bunların hepsini durduracağım’ diyor. Öbürü çıkmış, ‘Ben’ diyor, ‘Kanal İstanbul’u durdururum’ diyor. Yahu peki kardeşim, sen Osmangazi Köprüsü’nü mü yıkacaksın? Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü mü yıkacaksın? Bütün bu yatırımları durduracak mısın? Bunlara kalsa durduracak. Niye, bunların hayatında yapmak yok. Bunların hayatında yıkmak var. Bunların dedeleri de böyleydi. Bu CHP zihniyeti budur. Bu CHP zihniyetinin, dikili ağacı yoktur. Onlar sadece gelsin, Erdoğan’a çaksın. Erdoğan’a çakmakla bir şey yapamazsınız. Siz vurdukça, biz güçleniriz.



ALİ KIRAN BAŞ KESEN KESİLDİLER

Bazı cumhurbaşkanı adayları sistemi yanlış anlamış. Kral olacak sanıyorlar. Ali kıran baş kesen kesildiler. Meydan meydan gezip, ‘Ben paşanın apoletlerini sökeceğim’ diyor. Sen kimsin ya? Sen nesin ya? Sen, bu ülkenin bir hukuk devleti olduğunu hâlâ öğrenemedin mi? Sana o apoletleri söktürmezler.



ANAYASA’YA GÖRE BAŞKOMUTANIM

Neymiş, biz de 15 Temmuz’da 150 tane generalin apoletini sökmüşüz. Her şeyden önce 15 Temmuz’da kendi milletine silah çeken, masumların kanını döken o alçaklar üniforma giymiş birer FETÖ teröristiydi. Metin Temel paşamız ise o teröristlerle Afrin’de göğüs göğüse mücadele eden bir paşamız. Ne olmuş? TESK’in Malatya’da iftarına gidiyorum. O iftarda, o da protokolde. Yahu zaten, orada Metin Temel Paşa, o protokolün mensuplarından. Beni alkışlamış. Yahu ben Anayasa’ya göre başkomutanım. Temel Paşa da yerini almış. İftarı beraber yapmışız. Konuşmamda da, alkışlanması gereken yerde alkışlamış. Niye rahatsız oluyorsun? Cumhurbaşkanının kimsenin apoletini sökme gibi yetkisi yoktur. Yargı yapar bu işi yargı. Metin Temel Paşamıza saldırılarının asıl sebebinin terörle mücadelede gösterdiği kahramanlıklar olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bunların esas kuyruk acısı, bundan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz, ordumuzu Afrin’e göndermek istemiyordu bay Kemal.



DEMİRTAŞ’A MI TAKACAKSIN?

Ha, sen apolet mi sökeceksin? Gidip de kendisini ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş’a mı takacaksın o apoletleri? Hale bak! Benim 53 vatandaşımın ölümüne neden olan kişi, bu ülkede cumhurbaşkanı adayı. Bu Muharrem efendi de gidip onu ziyaret ediyor. Bir diğeri ‘ziyaret etmek gerekir’ diyor. Teröristten Cumhurbaşkanı adayı olmaz. Benim halkım, böyle bir teröristi gidip türbe ziyareti gibi ziyaret eden bir kişiye, 24 Haziran’da dersini verecektir. Bir tane aday daha çıkmış. O da diyor ki, ‘Çıkması lazım. Cumhurbaşkanı adayı cezaevinde nasıl durur?’ Hale bak.



AYAKLARI ADAYKEN YERDEN KESİLMİŞ

Bu kişinin ayakları daha adayken yerden kesilmiş durumda. Gözleri kimseyi görmüyor. Kamu görevlilerini işten atmakla tehdit ediyor. Yahu dur. Korumaları selfie yapan bir genci sahneden atıyor. Ülkemizi temsil etmemiz sebebiyle mecburen alınan güvenlik önlemleriyle, tek bir vatandaşımızın incinmesine rıza göstermiyoruz.



İLİM EHLİNE GÖSTERDİĞİM SAYGI

Bunun biliyorsunuz bir de sosyal medyası var. Geçen gün öyle diyor. ‘Prompter’ı unutmuşum’. Ben prompter’ı falan unutmadım. Prompter’ın dersini veririm sana Bay Kemal, Bay Muharrem. Ben prompter’ı falan değil, kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda, yanımdaki hoca efendi, akşam namazını kılmak için çıktı. Ben konuşmamı yaparken, o dönüyordu. Korumalar önünü kestiler. Onu tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım. Dedim, ‘Bak söyle, şurada hocaefendinin önünü kestiler. Onu tekrar yerine döndürmediler’. Bu benim, ilim ehline gösterdiğim saygıdır bay Kemal, bay Muharrem. Öyle sosyal medyadan saldırmakla netice alamazsınız.



EDİRNE’DEKİ TERÖRİSTE GİTTİ

Edirne’deki teröristi ziyaret etmek suretiyle milletin karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkanlardan olmadık, olmayacağız. Bay Muharrem ziyarete oradan başlıyor, türbe ziyaret ediyor. Vah zavallı vah. Sen Edirne’deki bu teröristi ziyaret edeceğine gel milletten helallik al. Oradan icazet almanın bir anlamı yok, sana bir şey de kazandırmaz. Sen zaten Bay Kemal’den icazeti zor aldın, bir de oraya gidiyorsun. Ne işin var orada, millete gel, millete.”



BEN ONUN DA PAŞASIYIM, ANAYASAYA GÖRE BEN ŞU ANDA HEPSİNİN PAŞASIYIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’daki iftarda Erdoğan’ın eleştirilerine alkışla destek veren 2’nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel hakkında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “apoletlerini sökeceğim” çıkışına sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan’ın Zonguldak mitinginde Muharrem İnce’ye yönelik söylediği sözler şöyle:



“Muhalefetin adayı birkaç gündür çıkmış, paşamıza hakaret ediyor. Kim bu paşamız? Kendisi ile Malatya’da organize edilen bir iftarda aynı masada oturduk. Benim masama nasıl otururmuş, benim konuşmamı nasıl alkışlarmış? Ben onun da paşasıyım, anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Ama bu cahil bunu da bilmiyor ki. Bu konuşmamda takdir edilecek yeri alkışlamıştır, senin haddine mi, sen kimsin, haddini bil.



Sayın İnce bütün operasyonların başındaki bizim kahraman komutanımıza, İsmail Metin komutanımıza ne diyor? ‘Senin apoletlerini sökeceğim’ diyor. Ya benim bu milletim bir defa senin gibi haddini bilmez birisine 24 Haziran’da zaten haddini bildirecek. Sen ne zamandan beri Hitler oldun ya? Türkiye bir hukuk devleti sen önce bunu öğren. Görüyorsunuz değil mi Türkiye’de kimler Cumhurbaşkanı adayı olur ya? Bu zaten kendi genel başkanı ne diyor, girdiğin seçimlere girdin kazanamadın, Bay Kemal de galiba bundan kurtulmak için onu buraya sürdü. Gelin bunlara 24 Haziran’da gereken dersi verelim!”



CARİ AÇIĞIN EN ÖNEMLİ SEBEBİ İTHAL ENERJİYİ DURDURACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonuna kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 1000 kişi alacaklarını açıkladı. Erdoğan milli enerji ve maden politikasını oluşturduklarını belirterek “Enerji Bakanımla hep konuşurum biz ithali durduracağız. Niye ithali durduracağız diyoruz. Sebebi şu, bizim bütçemizde bir cari açık varsa bunun en önemli sebeplerinden birisi ithal enerjidir” dedi.