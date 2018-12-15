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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
15.12.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Aile hekimliği hamlesi…

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Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Aile hekimliği hamlesi…

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliğini tanıtmak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Türkiye genelinde "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" kampanyası başlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimliğini güçlendirmek ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Türkiye genelinde, "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

Koca, AA muhabirine, vatandaşların aile hekimini daha yakından tanıması için Sağlık Bakanlığınca başlatılan kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulundu.     

Aile hekimliğini tanıtmak, bilinirlik düzeyini artırmak, tutum ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla 81 il genelinde, "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" sloganıyla kampanya başlattıklarını ifade eden Koca, bu kapsamda vatandaşların ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına ve acil servislere olan başvurularını da azaltmayı hedeflediklerini belirtti.     

Koca, kronik hastalıklarının takibinin de aile hekimliği üzerinden yapıldığını hatırlatarak hem koruyucu hekimlikten faydalanmak hem de kısa sürede en yakın yerden sağlık desteği alabilmek için doğru adresin aile hekimleri olduğuna işaret etti.     

Vatandaşların aile hekimleriyle kuracakları erken irtibat sayesinde hastalıklardan korunabileceğini, erken teşhis, tedavi ve kronik hastalıkların takibinin de yapılabileceğini dile getiren Koca, şöyle konuştu:     

"Aile hekimlerimiz akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesinin yanı sıra hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmeti de sağlıyor. Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalını ilgilendiriyorsa kişinin bu hizmete ulaşmasında koordinasyonun sağlanması da aile hekiminin görevidir. Aile hekimlerimizi önemsiyoruz. Yeni dönemde aile hekimlerimiz üzerinden yaptığımız kronik hastalıkların takibini de artırmayı düşünüyoruz."     

"AİLE HEKİMLERİNİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ"     

81 il genelinde yürütülecek "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" kampanyasıyla ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başvuruların azalacağını vurgulayan Koca, "Aile hekimlerinin sayısının arttığı, kronik hastalık takibinin daha kolay yapıldığı, birinci basamakta değerlendirilen hastanın daha erişilebilir olduğu, aile hekimlerinin imkanlarını daha da artırdığımız bir dönemi düşünüyoruz. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltan bir yaklaşım olacak." dedi.     

Bakan Koca, söz konusu iletişim kampanyası çerçevesinde, kamu spotu, afiş, broşür ve sosyal medya videolarının hazırlandığını, ayrıca illerde saha etkinliklerinin düzenleneceğini anlattı.     

Basımı yapılan afişlerin kamu ve özel yataklı sağlık tesisleri, İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşların kolaylıkla görebileceği yerlere asılacağını ifade eden Koca, hazırlanan kamu spotlarının da ulusal televizyon kanallarında yayınlanacağını söyledi.

 

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