Sağlık Bakanı son durumu açıkladı: Çıkan sonuçlar negatif

Koca özetle şunları söyledi:

"15 yaş altı 5 çocuğumuz var. Bunlarla ilgili de özel talepler olabilir. Ne gibi alışkanlıkları varsa beslenme dahil olmak üzere bunu yerine getirmek üzere bir gayret içinde olduğumuzu ifade ettim.

Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz.

Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif.