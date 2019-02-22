Sağlık Bakanı Koca'dan Yıldız Tilbe'ye 'bedava grip ilacı' yanıtı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Yıldız Tilbe'nin grip için bedava ilaç isteğine yanıt verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi buradan iletmiş oluyorum. Sayın Yıldız hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor ama gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı." diye konuştu.
Grip hastalığıyla ilgili de bilgi veren Bakan Koca, "Geçen haftalara göre yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da Almanya ve Fransa'da hala etkisini gösteren bir salgın. Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede." dedi.
domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz,,bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz,millet olarak , hastayız ,nolucaz böyle , bize yazık değilmi.hastalıktan yorgun https://t.co/92e3otvFDPğlık bakanlığı bize bedava hayırına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya ,Valla, Lütfen— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) 20 Şubat 2019
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