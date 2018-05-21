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    Saadet Partisi'nin adayları belli oldu

    TURAN YILMAZ/ANKARA
    21.05.2018 - 16:08 | Son Güncelleme:

    Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu; "Kendi adaylarımızı kendi listemizden gösterdik. CHP listesi ile ilgili bir çalışmamız olmadı" dedi.

    Saadet Parti milletvekili listesinde ilk göze çarpar isimler HDP’den ayrılan Altan Tan, eski AK Partili Ahmet Faruk Ünsal, eski DYP’li Faris Özdemir ile Ergenekon operasyonları sürecinde gözaltına alınıp tutuklanan emekli hakim Tanju Güvendir oldu.

    SAADET Partisi’nin (SP) Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim ettiği milletvekili aday listesinde sürpriz isimler yer aldı.

    ESKİ DYP’Lİ FARİS ÖZDEMİR

    HDP’den ayrılan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, SP’nin İstanbul 3. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Bölgenin etkin isimlerinden eski DYP milletvekillerinden Faris Özdemir Batman’dan, eski AK Parti milletvekili Ahmet Faruk Ünsal da SP’den aday oldu. Ünsal, Mazlum-Der’in de yöneticiliğini yapmıştı.

    DİYARBAKIR’DA HAŞİM HAŞİMİ

    Geçmişte Refah Partisinden (RP) Cizre Belediye Başkanlığı, yine RP’den ve Fazilet Partisinden milletvekilliği yapan Seyit Haşim Haşimi de SP’nin Diyarbakır listesinin başında yer aldı. Haşimi, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti’den, 1 Kasım seçimlerinde de bağımsız milletvekili aday adayı olmuştu.

    ANKARA’DA SÜRPRİZ ADAY

    SP listesindeki önemli sürprizlerden biri de, Ergenekon operasyonları sürecinde gözaltına alınıp tutuklanan, geçmişte Ankara DGM’de de görev alan emekli hakim Tanju Güvendiren’in Ankara 1. bölge 1. sıradan aday gösterilmesi oldu.
    Konya’nın eski Belediye Başkanlarından Mustafa Özkafa da SP tarafından Konya’dan aday gösterildi.

    İŞTE SAADET PARTİSİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

    ADANA1MUHAMMET ÇELEBİKEYHIDIRSERBEST
    ADANA2AHMETBEYAZYÖNETİCİ
    ADANA3AYŞETOPALEĞİTİMCİ
    ADANA4SÜLEYMANŞENOĞULSERBEST
    ADANA5İBRAHİMŞAHİNEMEKLİ
    ADANA6MUSTAFAÇEKİLARIZİNŞAATÇI
    ADANA7CUMAŞAHİNYÖNETİCİ
    ADANA8YASEMİNKAPUKAYAYAYINCI
    ADANA9SELİMBİLGENİŞ ADAMI
    ADANA10ABDULLAHKAYAMÜTEAHHİT
    ADANA11İBRAHİMKARASERBEST
    ADANA12CENGİZKAYADANEMLAKÇI
    ADANA13OĞUZGÜÇÜKTURİZİMCİ
    ADANA14ABDULLAHÜMMETOĞLUESNAF
    ADANA15UĞUR MURATBUĞDAYSERBEST
    ADIYAMAN1HAŞİMASNUKYÖNETİCİ
    ADIYAMAN2ABDULKADİRGÖZLEYİCİSERBEST
    ADIYAMAN3CEMALKILAVUZEĞİTİMCİ
    ADIYAMAN4ABUZERTURHANEĞİTİMCİ
    ADIYAMAN5FEHİMAYDINÖĞRENCİ
    AFYONKARAHİSAR1SEFAŞENELİŞ ADAMI
    AFYONKARAHİSAR2MUSTAFATAŞKAPIİŞLETMECİ
    AFYONKARAHİSAR3HASAN BASRİKANTAR 
    AFYONKARAHİSAR4HASAN HÜSEYİNUĞURLUMALİ MÜŞAVİR
    AFYONKARAHİSAR5HALİTKUŞİŞ ADAMI
    AFYONKARAHİSAR6YAŞARKARAKAYATÜCCAR
    AKSARAY1LEVENT SERDARŞAHİNMAKİNE MÜHENDİSİ
    AKSARAY2AHMETBÜLBÜLİNŞAAT TEKNİKERİ
    AKSARAY3YUSUF KENANDURMUŞİNŞAAT MÜHENDİSİ
    AKSARAY4MUSTAFAAYHANESNAF
    AMASYA1MAHMUTÇAKARAVUKAT
    AMASYA2LEVENTŞENOLEMEKLİ SUBAY
    AMASYA3NOĞMANYÜKSELTEKNİKER
    ANKARA-11TANJUGÜVENDİRENEMEKLİ HAKİM
    ANKARA-12FATİHBEYAZITAVUKAT
    ANKARA-13AHMETÖZKÖKSERBEST
    ANKARA-14HALİLADIGÜZELSERBEST
    ANKARA-15İBRAHİMSAYINESNAF
    ANKARA-16FARUKBELCİSERBEST
    ANKARA-17HATİCE NİHALKORKUTANAVUKAT
    ANKARA-18HALİSBALESNAF
    ANKARA-19MEHMETİNCİİNŞAAT TEKNİKERİ
    ANKARA-110EMREAYGÜNOĞLUESNAF
    ANKARA-111AZİZESAĞLAMYAŞAR 
    ANKARA-112MUSTAFATOSUNERAVUKAT
    ANKARA-113DİLARAERANILSERBEST
    ANKARA-21İLYASTONGÜÇEĞİTİMCİ
    ANKARA-22ALİAKTAŞAVUKAT
    ANKARA-23ERSANBİLGİNSERBEST
    ANKARA-24MEHMETBALOĞLUTÜCCAR
    ANKARA-25MUHAMMET FURKANKAMALAKAVUKAT
    ANKARA-26MERVEAYDINKÜÇÜKEV HANIMI
    ANKARA-27BURHANKIRMANTÜCCAR
    ANKARA-28BURHANGÜMRÜKÇÜSERBEST
    ANKARA-29OSMANOKTAYZİRAAT MÜHENDİSİ
    ANKARA-210TUGAYKARABULUTYÖNETİCİ
    ANKARA-211İLYASŞEKERÖĞRENCİ
    ANKARA-31FATİHAYDINEĞİTİMCİ
    ANKARA-32PINARGÖKMENMÜHENDİS
    ANKARA-33MEHMET FETHİÖZTÜRKİNŞAAT MÜHENDİSİ
    ANKARA-34MUSTAFAAYDINEĞİTİMCİ
    ANKARA-35   
    ANKARA-36MUAMMERGÜLAPEMEKLİ
    ANKARA-37ÖMERGÜNAYDINEĞİTİMCİ
    ANKARA-38MÜZEYYENSİMİTEV HANIMI
    ANKARA-39YUSUFSUNARYÖNETİCİ
    ANKARA-310AHMETAVCIAVUKAT
    ANKARA-311İSLAMMERTOĞLUYÖNETİCİ
    ANKARA-312MEHMET ENESŞAHİNSERBEST
    ANTALYA1HASANBURGANAVUKAT
    ANTALYA2ADEMSARICALARAVUKAT
    ANTALYA3MEHMET FATİHTEKİNİŞ ADAMI
    ANTALYA4MEHMET EMİNGÖZÜKARAEĞİTİMCİ
    ANTALYA5ZÜBEYDEGÜLEREV HANIMI
    ANTALYA6RUKİYEGÜLŞENEV HANIMI
    ANTALYA7DÖNAYUYARPEDEGOJİ
    ANTALYA8SEYYİT HALİLTUNÇESNAF
    ANTALYA9RUMEYSA NURÇETECİMİMAR
    ANTALYA10SERVETYILMAZEV HANIMI
    ANTALYA11HAMZAKARAAĞAÇEMEKLİ
    ANTALYA12MUSTAFASİRYÖNETİCİ
    ANTALYA13ERGÜNERENİŞLETMECİ
    ANTALYA14SÜLEYMANAKINCIEMEKLİ
    ANTALYA15SEMİH SERDARDEMİRZİRAAT MÜHENDİSİ
    ANTALYA16SÜMEYYEGÜLDALMİMAR
    ARDAHAN1HAKANÇAPANEĞİTİMCİ
    ARDAHAN2MEHMETŞİMŞEKSERBEST
    ARTVİN1SALİHBERBERAVUKAT
    ARTVİN2GÜLTEKİNSOYDANMAKİNE TEKNİKERİ
    AYDIN1MEHMET İHSANAYAYDINİŞ ADAMI
    AYDIN2ALİSÖĞÜTMÜHENDİS
    AYDIN3MUSAMUÇASERBEST
    AYDIN4ÖZLEMÖZTÜRKHEMŞİRE
    AYDIN5MEHMETYÖRÜKİŞLETMECİ
    AYDIN6SÜLEYMANATEŞOPERATÖR
    AYDIN7FATİHKARAHANİŞ ADAMI
    AYDIN8GÜLTENHANÇEREV HANIMI
    AĞRI1MEHMET ZİYATTİNTOKARMÜHENDİS
    AĞRI2   
    AĞRI3   
    AĞRI4   
    BALIKESİR1MUSTAFAYILMAZGAZETECİ
    BALIKESİR2EYÜP SABRİSOLMAZEĞİTİMCİ
    BALIKESİR3SEYFETTİNÇÖZELEMEKLİ ÖĞRETMEN
    BALIKESİR4RAMAZANYILDIRIMAVUKAT
    BALIKESİR5ÖMERTAŞKINEMEKLİ ÖĞRETMEN
    BALIKESİR6İBRAHİMHIDIRBESİCİ
    BALIKESİR7AHMETPINAREMEKLİ
    BALIKESİR8SİNANBAŞARANTÜCCAR
    BALIKESİR9SALİH ORALÖVÜÇYÖNETİCİ
    BARTIN1ÜNALYURTBAYESNAF
    BARTIN2MÜCAHİT ABDULLAHMEKEÇSERBEST
    BATMAN1FARİSÖZDEMİREMEKLİ VEKİL
    BATMAN2MUSTAFAYILDIZSERBEST
    BATMAN3MEHMETFIRATEMEKLİ
    BATMAN4   
    BATMAN5   
    BAYBURT1MURATGÜRBÜZYÖNETİCİ
    BİLECİK1SEYFETTİNTIKIZYÖNETİCİ
    BİLECİK2ETHEMERSÖZMÜHENDİS
    BİNGÖL1SUATİŞCENELEKTRİKÇİ
    BİNGÖL2MUHAMMED FATİHTİRYAKİVETERİNER
    BİNGÖL3VURALKOŞUNKARTAYÖĞRENCİ
    BİTLİS1ZİYAKALMACİEMEKLİ
    BİTLİS2   
    BİTLİS3MUHAMMED MEHDİPERTEKLİSERBEST
    BOLU1İSASAYINİNŞAAT MÜHENDİSİ
    BOLU2VEYSELAYEROĞLUESNAF
    BOLU3DAVUTKARAHAYDARSERBEST
    BURDUR1FATİHTUNÇESNAF
    BURDUR2RAMAZANKAYABAŞDİN GÖREVLİSİ
    BURDUR3FETHİSEMİZİKTİSATÇI
    BURSA-11GÖKHANGERÇEKMÜHENDİS
    BURSA-12BURAKÇELİKVETERİNER
    BURSA-13ELİF SULTANŞENDÖLÖĞRENCİ
    BURSA-14ALİÖNCELESNAF
    BURSA-15HAMZAGÜRSELÖĞRETMEN
    BURSA-16CENGİZARSLANTİCARET
    BURSA-17DOĞANÖZBÜYÜKİŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
    BURSA-18GÖKSEL RÜSTEMKARAKUZUSERBEST
    BURSA-19RABİAIMAMAJÖĞRENCİ
    BURSA-110YUNUS EMREÖZBİLENÖĞRENCİ
    BURSA-21MEHMETATMACAİNŞAAT MÜHENDİSİ
    BURSA-22FİKRETBAYRAMGAZETECİ
    BURSA-23EBRAR GÜLSÜMAYGÜNEĞİTİMCİ
    BURSA-24HAMZAAYGÜNTÜCCAR
    BURSA-25SALİHKOCATEPEYÖNETİCİ
    BURSA-26KARYAĞDIBERKELİVETERİNER
    BURSA-27SELAHATTİNAFŞARSERBEST
    BURSA-28RABİAÖRNEKHALKLA İLİŞKİLER
    BURSA-29CUMAYILDIRAK 
    BURSA-210CANTATARSERBEST
    DENİZLİ1AHMETERYILMAZİŞ ADAMI
    DENİZLİ2TANERİZGİMİMAR
    DENİZLİ3SEVİLAKTAŞYÖNETİCİ
    DENİZLİ4ABDULLAHÖZERENAVUKAT
    DENİZLİ5HALİL İBRAHİMVAROLAVUKAT
    DENİZLİ6MEHMET ALİSEZERAVUKAT
    DENİZLİ7MEHMED SAİDTOPUZÖĞRENCİ
    DENİZLİ8KUDRETİLHANTİCARET
    DİYARBAKIR1SEYYİT HAŞIMHAŞİMİİŞ ADAMI
    DİYARBAKIR2BÜLENTKAYAAVUKAT
    DİYARBAKIR3FESİHBOZANYÖNETİCİ
    DİYARBAKIR4ALAADDİNTANİŞ ADAMI
    DİYARBAKIR5HÜSEYİN İHSANYENİCEAVUKAT
    DİYARBAKIR6MEHMETÖCALSERBEST
    DİYARBAKIR7ABDURRAHMANERGİNYÖNETİCİ
    DİYARBAKIR8MUHAMMET MUHYETTİNKAYANİNŞAAT MÜHENDİSİ
    DİYARBAKIR9   
    DİYARBAKIR10   
    DİYARBAKIR11   
    DİYARBAKIR12   
    DÜZCE1MUSTAFAZORLUİKTİSATÇI
    DÜZCE2AHMET SERDARERDEMELEKTRONİK MÜHENDİSİ
    DÜZCE3FATİH MEHMETGÜNERESNAF
    EDİRNE1ALİ ERHANDEMİRKIRANEMEKLİ
    EDİRNE2AYHANÖZKANSERBEST
    EDİRNE3MANSURİRİŞSERBEST
    EDİRNE4RECAİTAŞKINEMEKLİ
    ELAZIĞ1İBRAHİMHACIBEKİROĞLUTÜCCAR
    ELAZIĞ2MUHAMMED NEDİMSADAKSERBEST
    ELAZIĞ3MUSTAFAEMREİŞÇİ
    ELAZIĞ4ÖZKANERGENİMAM HATİP
    ELAZIĞ5ABOBEKİRTANYILDIZIEMEKLİ
    ERZİNCAN1ALİCEBECİİŞ ADAMI
    ERZİNCAN2HALİL İBRAHİMKUTLUMAKİNE MÜHENDİSİ
    ERZURUM1FAİKÇALIKESNAF
    ERZURUM2ABDULLAHPOLATSERBEST
    ERZURUM3MURATOZANARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
    ERZURUM4NİZAMETTİNAKÇILSERBEST
    ERZURUM5AYHANERKEMESNAF
    ERZURUM6YUSUFKOLİKISAMÜHENDİS
    ESKİŞEHİR1FESİHBİNGÖLİNŞAAT MÜHENDİSİ
    ESKİŞEHİR2NAZİFAYAZYÖNETİCİ
    ESKİŞEHİR3SERAPDEMİRSERBEST
    ESKİŞEHİR4MUHAMMETGÜNEYEMEKLİ
    ESKİŞEHİR5MUHAMMED ALİKÖSEMUHASEBE UZMANI
    ESKİŞEHİR6YASİNYENTÜRKMÜTEAHHİT
    ESKİŞEHİR7ADİLKESERAVUKAT
    GAZİANTEP1AHMET FARUKÜNSALMÜHENDİS
    GAZİANTEP2HALİLKILIÇAVUKAT
    GAZİANTEP3ŞIHMÜSLÜMBULANIKMÜTEAHHİT
    GAZİANTEP4MURATŞENELAVUKAT
    GAZİANTEP5ALİMULLAOĞLUSERBEST
    GAZİANTEP6MUSTAFAYAKUTSERBEST
    GAZİANTEP7MUSTAFAÖZTÜRKTİCARET
    GAZİANTEP8ARZUKARTALYÖNETİCİ
    GAZİANTEP9AHMET NECATİSARINAKLİYECİ
    GAZİANTEP10MEHMET HAYRİGÖRENÇİFTÇİ
    GAZİANTEP11ZEYNEL ABİDİNDARĞINESNAF
    GAZİANTEP12ADİLE GÜLAYİNGELEV HANIMI
    GAZİANTEP13MUSTAFAAKARESNAF
    GAZİANTEP14HASANKOCAMANESNAF
    GİRESUN1BEKİRDEMİRKAYAİŞ ADAMI
    GİRESUN2GÖKSELGÜNEŞAVUKAT
    GİRESUN3HAYATİ FİKRİTOPKAREMEKLİ
    GİRESUN4BEKİRTOSUNİŞ ADAMI
    GÜMÜŞHANE1AKINDEMİRAVUKAT
    GÜMÜŞHANE2CELALETTİNKARAKOÇEĞİTİMCİ
    HAKKARİ1ABDÜLVAHİTÇİFTÇİESNAF
    HAKKARİ2YAVUZDALGIÇEMLAKÇI
    HAKKARİ3YUSUFKESKİNESNAF
    HATAY1NECMETTİNÇALIŞKANİŞ ADAMI
    HATAY2MUSTAFAEĞESİGORTACI
    HATAY3HALİLÇELİKESNAF
    HATAY4ABDULLAH AYDINDEMİRYÖNETİCİ
    HATAY5AYŞEGÜLKÜÇÜKYÖNETİCİ
    HATAY6ATİLAEROLİŞ ADAMI
    HATAY7YUSUFÇİÇEKİŞÇİ
    HATAY8RAMAZANÖKSÜZİŞ ADAMI
    HATAY9FATİHDÖKMECİTÜCCAR
    HATAY10MEHMETAYDOĞANMUHASEBECİ
    HATAY11UĞURURALZİRAAT TEKNİKERİ
    ISPARTA1CEVATGENÇAYMOBİLYACI
    ISPARTA2DİNÇERDEMİREZENSERBEST
    ISPARTA3İBRAHİMATEŞESNAF
    ISPARTA4HÜSEYİNEROĞLUİNŞAAT TEKNİKERİ
    IĞDIR1ALİGÜNEREĞİTİMCİ
    IĞDIR2SEYİT ZAHİRKOŞİKSERBEST
    İSTANBUL-11ABDULLAHSEVİMEĞİTİMCİ
    İSTANBUL-12YILMAZBAYATMÜHENDİS
    İSTANBUL-13DİCLEŞİTEV HANIMI
    İSTANBUL-14AHMETTÜRKCANYÖNETİCİ
    İSTANBUL-15MEHMET ALİÖZGÜR 
    İSTANBUL-16PAKİZEYÜZBAŞIOĞLUİŞLETMECİ
    İSTANBUL-17MEHMET FATİHAKDAĞOĞLUİNŞAAT TEKNİKERİ
    İSTANBUL-18ABDULHALİMMEŞEYÖNETİCİ
    İSTANBUL-19CEM KAYAKARATÜNAVUKAT
    İSTANBUL-110ALEVSEZENAVUKAT
    İSTANBUL-111ADEMBOZLOJİSTİK
    İSTANBUL-112FEHİMHAVATÜCCAR
    İSTANBUL-113YUSUFYÜKSELTÜCCAR
    İSTANBUL-114ŞEREFKAÇMAZİŞLETMECİ
    İSTANBUL-115RESULKILIÇESNAF
    İSTANBUL-116ABDÜLKADİRARSLANTÜCCAR
    İSTANBUL-117AHMETBARAN 
    İSTANBUL-118AYSUNBAYRAKTAREV HANIMI
    İSTANBUL-119RECEPKARAKOÇİŞLETMECİ
    İSTANBUL-120FAHRETTİNCOŞKUN 
    İSTANBUL-121FESİHTAYBAR 
    İSTANBUL-122MUSTAFAKOCABEYAVUKAT
    İSTANBUL-123TURGUTDANACIESNAF
    İSTANBUL-124ALİ KEMALDERİN 
    İSTANBUL-125GONCA NURASLANEV HANIMI
    İSTANBUL-126MUHAMMETDUMANAVUKAT
    İSTANBUL-127MUAMMERKOÇİLAHİYATÇI
    İSTANBUL-128HALİL İBRAHİMSERBEST 
    İSTANBUL-129NAFİYESAÇIÖĞRENCİ
    İSTANBUL-130ERDOĞANUSLUTÜCCAR
    İSTANBUL-131MURATÇEKER 
    İSTANBUL-132SELAHATTİNASLAN 
    İSTANBUL-133HAKANAKTAŞİKTİSATÇI
    İSTANBUL-134   
    İSTANBUL-135   
    İSTANBUL-21BİROLAYDINEĞİTİMCİ
    İSTANBUL-22SAMET SAMİTEMELELEKTRONİK MÜHENDİSİ
    İSTANBUL-23MUSTAFAKAYAEĞİTİMCİ
    İSTANBUL-24BİLALAY 
    İSTANBUL-25FATMA NEVİNGÖKÇE 
    İSTANBUL-26MUHAMMED EMİNTOPSAKALBİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
    İSTANBUL-27MUSTAFAYAMANAVUKAT
    İSTANBUL-28BİLALAYDINİKTİSATÇI
    İSTANBUL-29MİKAİLKABAKDOKTOR
    İSTANBUL-210TUĞRULYALÇINKAYAİŞLETMECİ
    İSTANBUL-211ZEYNEP ŞULERIDVANOĞLU 
    İSTANBUL-212EROLURHAN 
    İSTANBUL-213ADEMAKBULUT 
    İSTANBUL-214ÖZGÜRATAKİKTİSATÇI
    İSTANBUL-215İLKERÇİFTÇİİŞLETMECİ
    İSTANBUL-216RECEPPOLATİKTİSATÇI
    İSTANBUL-217NİHATŞADOĞLUTÜCCAR
    İSTANBUL-218MUHAMMED GAZİKILIÇ 
    İSTANBUL-219YASEMİN BİLNURERENCİ 
    İSTANBUL-220HÜSEYİNAYDOĞANTÜCCAR
    İSTANBUL-221MEHMET FATİHAKYÜZLÜ 
    İSTANBUL-222MAHİRSEZGİNAVUKAT
    İSTANBUL-223TÜLAYVIZVIZ 
    İSTANBUL-224MUSTAFA UĞURDOĞAN 
    İSTANBUL-225NURSENAULUSOY 
    İSTANBUL-226SELİMBAŞPINARMÜHENDİS
    İSTANBUL-227HABİBEERDOĞAN 
    İSTANBUL-228   
    İSTANBUL-31ALTANTANMÜHENDİS
    İSTANBUL-32HASANBİTMEZEĞİTİMCİ
    İSTANBUL-33NAGEHAN GÜLASİLTÜRKYÖNETİCİ
    İSTANBUL-34İBRAHİMYILDIZAVUKAT
    İSTANBUL-35MESUTÖZLEMMÜHENDİS
    İSTANBUL-36EBRARBEZCİİŞLETMECİ
    İSTANBUL-37YAŞARAVCI 
    İSTANBUL-38OSMANBAŞESNAF
    İSTANBUL-39YUNUSAKSOYMAKİNE MÜHENDİSİ
    İSTANBUL-310MESUDEDÖNMEZEV HANIMI
    İSTANBUL-311NEŞETÇEVİKTÜCCAR
    İSTANBUL-312ADNANHACIABDULLAHOĞLUKİMYAGER
    İSTANBUL-313TUNCERKOĞA 
    İSTANBUL-314ENDERESİNER 
    İSTANBUL-315KADİRTOKALI 
    İSTANBUL-316CANERBİTİŞ 
    İSTANBUL-317EMİNEÖZTÜRKULUSLARARASI ILIŞKİLER
    İSTANBUL-318HASANKARA 
    İSTANBUL-319ADNANŞAHİNEMEKLİ SUBAY
    İSTANBUL-320AHMETÖZSEVEN 
    İSTANBUL-321İLKNURGÖKDEMİRTARİHÇİ
    İSTANBUL-322SUATKOÇYİĞİTAVUKAT
    İSTANBUL-323FUNDAYALÇIN BOZKURT 
    İSTANBUL-324MUHAMMED TAHAKILIÇOĞLUEĞİTİMCİ
    İSTANBUL-325FERİTDURBİNAVUKAT
    İSTANBUL-326ÖMERKOÇAKTEKNİKER
    İSTANBUL-327BİLALTATARTÜCCAR
    İSTANBUL-328MEVLÜT İRFANBAHADIRAVUKAT
    İSTANBUL-329FEYZAGÜRBÜZULUSLARARASI ILIŞKİLER
    İSTANBUL-330MUHAMMED MUSABDEMİRERAVUKAT
    İSTANBUL-331KENANKARAGÜZELESNAF
    İSTANBUL-332MUSTAFAÇALKAN 
    İSTANBUL-333   
    İSTANBUL-334   
    İSTANBUL-335   
    İZMİR-11ZEKERİYEHAZIRBULANMÜHENDİS
    İZMİR-12OZANGANİÜSMENDOKTOR
    İZMİR-13TURHANTUTUMLUAVUKAT
    İZMİR-14MÜMİNBAŞTÜRKELEKTRİK TEKNİSYENİ
    İZMİR-15SELÇUKKAVUŞANPAZARLAMA
    İZMİR-16SUNACANITEZEMEKLİ
    İZMİR-17UĞURTÜRKERMÜHENDİS
    İZMİR-18HAMZADEMİRMÜHENDİS
    İZMİR-19İBRAHİMDEMİRAVUKAT
    İZMİR-110BEKİRÇALIŞKANMALİ MÜŞAVİR
    İZMİR-111HALİLYALÇINKAYAESNAF
    İZMİR-112KASIMOCAKBANKACI
    İZMİR-113FURKANTURGUTÖĞRENCİ
    İZMİR-114MEHMET EMİNALTINBAŞESNAF
    İZMİR-21ŞERAFETTİNKILIÇMALİ MÜŞAVİR
    İZMİR-22CERENKARAYÖNETİCİ
    İZMİR-23VEDATKOLUKISAAVUKAT
    İZMİR-24MESUTDAĞMİMAR
    İZMİR-25ZEKİKAYAMÜHENDİS
    İZMİR-26MEHMET EMREBOZABADİŞ HEKİMİ
    İZMİR-27ALİÇAKIRİŞ ADAMI
    İZMİR-28ŞAHAPBOZKURTÇİFÇİ
    İZMİR-29MUHSİNGİRCUDESERBEST
    İZMİR-210SERVETYILDIZESNAF
    İZMİR-211SÜMEYYEORHANEV HANIMI
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