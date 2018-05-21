Saadet Partisi'nin adayları belli oldu

Saadet Parti milletvekili listesinde ilk göze çarpar isimler HDP’den ayrılan Altan Tan, eski AK Partili Ahmet Faruk Ünsal, eski DYP’li Faris Özdemir ile Ergenekon operasyonları sürecinde gözaltına alınıp tutuklanan emekli hakim Tanju Güvendir oldu.
SAADET Partisi’nin (SP) Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim ettiği milletvekili aday listesinde sürpriz isimler yer aldı.
ESKİ DYP’Lİ FARİS ÖZDEMİR
HDP’den ayrılan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, SP’nin İstanbul 3. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Bölgenin etkin isimlerinden eski DYP milletvekillerinden Faris Özdemir Batman’dan, eski AK Parti milletvekili Ahmet Faruk Ünsal da SP’den aday oldu. Ünsal, Mazlum-Der’in de yöneticiliğini yapmıştı.
DİYARBAKIR’DA HAŞİM HAŞİMİ
Geçmişte Refah Partisinden (RP) Cizre Belediye Başkanlığı, yine RP’den ve Fazilet Partisinden milletvekilliği yapan Seyit Haşim Haşimi de SP’nin Diyarbakır listesinin başında yer aldı. Haşimi, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti’den, 1 Kasım seçimlerinde de bağımsız milletvekili aday adayı olmuştu.
ANKARA’DA SÜRPRİZ ADAY
SP listesindeki önemli sürprizlerden biri de, Ergenekon operasyonları sürecinde gözaltına alınıp tutuklanan, geçmişte Ankara DGM’de de görev alan emekli hakim Tanju Güvendiren’in Ankara 1. bölge 1. sıradan aday gösterilmesi oldu.
Konya’nın eski Belediye Başkanlarından Mustafa Özkafa da SP tarafından Konya’dan aday gösterildi.
İŞTE SAADET PARTİSİ'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
|ADANA
|1
|MUHAMMET ÇELEBİ
|KEYHIDIR
|SERBEST
|ADANA
|2
|AHMET
|BEYAZ
|YÖNETİCİ
|ADANA
|3
|AYŞE
|TOPAL
|EĞİTİMCİ
|ADANA
|4
|SÜLEYMAN
|ŞENOĞUL
|SERBEST
|ADANA
|5
|İBRAHİM
|ŞAHİN
|EMEKLİ
|ADANA
|6
|MUSTAFA
|ÇEKİLARIZ
|İNŞAATÇI
|ADANA
|7
|CUMA
|ŞAHİN
|YÖNETİCİ
|ADANA
|8
|YASEMİN
|KAPUKAYA
|YAYINCI
|ADANA
|9
|SELİM
|BİLGEN
|İŞ ADAMI
|ADANA
|10
|ABDULLAH
|KAYA
|MÜTEAHHİT
|ADANA
|11
|İBRAHİM
|KARA
|SERBEST
|ADANA
|12
|CENGİZ
|KAYADAN
|EMLAKÇI
|ADANA
|13
|OĞUZ
|GÜÇÜK
|TURİZİMCİ
|ADANA
|14
|ABDULLAH
|ÜMMETOĞLU
|ESNAF
|ADANA
|15
|UĞUR MURAT
|BUĞDAY
|SERBEST
|ADIYAMAN
|1
|HAŞİM
|ASNUK
|YÖNETİCİ
|ADIYAMAN
|2
|ABDULKADİR
|GÖZLEYİCİ
|SERBEST
|ADIYAMAN
|3
|CEMAL
|KILAVUZ
|EĞİTİMCİ
|ADIYAMAN
|4
|ABUZER
|TURHAN
|EĞİTİMCİ
|ADIYAMAN
|5
|FEHİM
|AYDIN
|ÖĞRENCİ
|AFYONKARAHİSAR
|1
|SEFA
|ŞENEL
|İŞ ADAMI
|AFYONKARAHİSAR
|2
|MUSTAFA
|TAŞKAPI
|İŞLETMECİ
|AFYONKARAHİSAR
|3
|HASAN BASRİ
|KANTAR
|AFYONKARAHİSAR
|4
|HASAN HÜSEYİN
|UĞURLU
|MALİ MÜŞAVİR
|AFYONKARAHİSAR
|5
|HALİT
|KUŞ
|İŞ ADAMI
|AFYONKARAHİSAR
|6
|YAŞAR
|KARAKAYA
|TÜCCAR
|AKSARAY
|1
|LEVENT SERDAR
|ŞAHİN
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|AKSARAY
|2
|AHMET
|BÜLBÜL
|İNŞAAT TEKNİKERİ
|AKSARAY
|3
|YUSUF KENAN
|DURMUŞ
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|AKSARAY
|4
|MUSTAFA
|AYHAN
|ESNAF
|AMASYA
|1
|MAHMUT
|ÇAKAR
|AVUKAT
|AMASYA
|2
|LEVENT
|ŞENOL
|EMEKLİ SUBAY
|AMASYA
|3
|NOĞMAN
|YÜKSEL
|TEKNİKER
|ANKARA-1
|1
|TANJU
|GÜVENDİREN
|EMEKLİ HAKİM
|ANKARA-1
|2
|FATİH
|BEYAZIT
|AVUKAT
|ANKARA-1
|3
|AHMET
|ÖZKÖK
|SERBEST
|ANKARA-1
|4
|HALİL
|ADIGÜZEL
|SERBEST
|ANKARA-1
|5
|İBRAHİM
|SAYIN
|ESNAF
|ANKARA-1
|6
|FARUK
|BELCİ
|SERBEST
|ANKARA-1
|7
|HATİCE NİHAL
|KORKUTAN
|AVUKAT
|ANKARA-1
|8
|HALİS
|BAL
|ESNAF
|ANKARA-1
|9
|MEHMET
|İNCİ
|İNŞAAT TEKNİKERİ
|ANKARA-1
|10
|EMRE
|AYGÜNOĞLU
|ESNAF
|ANKARA-1
|11
|AZİZE
|SAĞLAMYAŞAR
|ANKARA-1
|12
|MUSTAFA
|TOSUNER
|AVUKAT
|ANKARA-1
|13
|DİLARA
|ERANIL
|SERBEST
|ANKARA-2
|1
|İLYAS
|TONGÜÇ
|EĞİTİMCİ
|ANKARA-2
|2
|ALİ
|AKTAŞ
|AVUKAT
|ANKARA-2
|3
|ERSAN
|BİLGİN
|SERBEST
|ANKARA-2
|4
|MEHMET
|BALOĞLU
|TÜCCAR
|ANKARA-2
|5
|MUHAMMET FURKAN
|KAMALAK
|AVUKAT
|ANKARA-2
|6
|MERVE
|AYDINKÜÇÜK
|EV HANIMI
|ANKARA-2
|7
|BURHAN
|KIRMAN
|TÜCCAR
|ANKARA-2
|8
|BURHAN
|GÜMRÜKÇÜ
|SERBEST
|ANKARA-2
|9
|OSMAN
|OKTAY
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|ANKARA-2
|10
|TUGAY
|KARABULUT
|YÖNETİCİ
|ANKARA-2
|11
|İLYAS
|ŞEKER
|ÖĞRENCİ
|ANKARA-3
|1
|FATİH
|AYDIN
|EĞİTİMCİ
|ANKARA-3
|2
|PINAR
|GÖKMEN
|MÜHENDİS
|ANKARA-3
|3
|MEHMET FETHİ
|ÖZTÜRK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|ANKARA-3
|4
|MUSTAFA
|AYDIN
|EĞİTİMCİ
|ANKARA-3
|5
|ANKARA-3
|6
|MUAMMER
|GÜLAP
|EMEKLİ
|ANKARA-3
|7
|ÖMER
|GÜNAYDIN
|EĞİTİMCİ
|ANKARA-3
|8
|MÜZEYYEN
|SİMİT
|EV HANIMI
|ANKARA-3
|9
|YUSUF
|SUNAR
|YÖNETİCİ
|ANKARA-3
|10
|AHMET
|AVCI
|AVUKAT
|ANKARA-3
|11
|İSLAM
|MERTOĞLU
|YÖNETİCİ
|ANKARA-3
|12
|MEHMET ENES
|ŞAHİN
|SERBEST
|ANTALYA
|1
|HASAN
|BURGAN
|AVUKAT
|ANTALYA
|2
|ADEM
|SARICALAR
|AVUKAT
|ANTALYA
|3
|MEHMET FATİH
|TEKİN
|İŞ ADAMI
|ANTALYA
|4
|MEHMET EMİN
|GÖZÜKARA
|EĞİTİMCİ
|ANTALYA
|5
|ZÜBEYDE
|GÜLER
|EV HANIMI
|ANTALYA
|6
|RUKİYE
|GÜLŞEN
|EV HANIMI
|ANTALYA
|7
|DÖNAY
|UYAR
|PEDEGOJİ
|ANTALYA
|8
|SEYYİT HALİL
|TUNÇ
|ESNAF
|ANTALYA
|9
|RUMEYSA NUR
|ÇETECİ
|MİMAR
|ANTALYA
|10
|SERVET
|YILMAZ
|EV HANIMI
|ANTALYA
|11
|HAMZA
|KARAAĞAÇ
|EMEKLİ
|ANTALYA
|12
|MUSTAFA
|SİR
|YÖNETİCİ
|ANTALYA
|13
|ERGÜN
|EREN
|İŞLETMECİ
|ANTALYA
|14
|SÜLEYMAN
|AKINCI
|EMEKLİ
|ANTALYA
|15
|SEMİH SERDAR
|DEMİR
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|ANTALYA
|16
|SÜMEYYE
|GÜLDAL
|MİMAR
|ARDAHAN
|1
|HAKAN
|ÇAPAN
|EĞİTİMCİ
|ARDAHAN
|2
|MEHMET
|ŞİMŞEK
|SERBEST
|ARTVİN
|1
|SALİH
|BERBER
|AVUKAT
|ARTVİN
|2
|GÜLTEKİN
|SOYDAN
|MAKİNE TEKNİKERİ
|AYDIN
|1
|MEHMET İHSAN
|AYAYDIN
|İŞ ADAMI
|AYDIN
|2
|ALİ
|SÖĞÜT
|MÜHENDİS
|AYDIN
|3
|MUSA
|MUÇA
|SERBEST
|AYDIN
|4
|ÖZLEM
|ÖZTÜRK
|HEMŞİRE
|AYDIN
|5
|MEHMET
|YÖRÜK
|İŞLETMECİ
|AYDIN
|6
|SÜLEYMAN
|ATEŞ
|OPERATÖR
|AYDIN
|7
|FATİH
|KARAHAN
|İŞ ADAMI
|AYDIN
|8
|GÜLTEN
|HANÇER
|EV HANIMI
|AĞRI
|1
|MEHMET ZİYATTİN
|TOKAR
|MÜHENDİS
|AĞRI
|2
|AĞRI
|3
|AĞRI
|4
|BALIKESİR
|1
|MUSTAFA
|YILMAZ
|GAZETECİ
|BALIKESİR
|2
|EYÜP SABRİ
|SOLMAZ
|EĞİTİMCİ
|BALIKESİR
|3
|SEYFETTİN
|ÇÖZEL
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|BALIKESİR
|4
|RAMAZAN
|YILDIRIM
|AVUKAT
|BALIKESİR
|5
|ÖMER
|TAŞKIN
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|BALIKESİR
|6
|İBRAHİM
|HIDIR
|BESİCİ
|BALIKESİR
|7
|AHMET
|PINAR
|EMEKLİ
|BALIKESİR
|8
|SİNAN
|BAŞARAN
|TÜCCAR
|BALIKESİR
|9
|SALİH ORAL
|ÖVÜÇ
|YÖNETİCİ
|BARTIN
|1
|ÜNAL
|YURTBAY
|ESNAF
|BARTIN
|2
|MÜCAHİT ABDULLAH
|MEKEÇ
|SERBEST
|BATMAN
|1
|FARİS
|ÖZDEMİR
|EMEKLİ VEKİL
|BATMAN
|2
|MUSTAFA
|YILDIZ
|SERBEST
|BATMAN
|3
|MEHMET
|FIRAT
|EMEKLİ
|BATMAN
|4
|BATMAN
|5
|BAYBURT
|1
|MURAT
|GÜRBÜZ
|YÖNETİCİ
|BİLECİK
|1
|SEYFETTİN
|TIKIZ
|YÖNETİCİ
|BİLECİK
|2
|ETHEM
|ERSÖZ
|MÜHENDİS
|BİNGÖL
|1
|SUAT
|İŞCEN
|ELEKTRİKÇİ
|BİNGÖL
|2
|MUHAMMED FATİH
|TİRYAKİ
|VETERİNER
|BİNGÖL
|3
|VURAL
|KOŞUNKARTAY
|ÖĞRENCİ
|BİTLİS
|1
|ZİYA
|KALMACİ
|EMEKLİ
|BİTLİS
|2
|BİTLİS
|3
|MUHAMMED MEHDİ
|PERTEKLİ
|SERBEST
|BOLU
|1
|İSA
|SAYIN
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|BOLU
|2
|VEYSEL
|AYEROĞLU
|ESNAF
|BOLU
|3
|DAVUT
|KARAHAYDAR
|SERBEST
|BURDUR
|1
|FATİH
|TUNÇ
|ESNAF
|BURDUR
|2
|RAMAZAN
|KAYABAŞ
|DİN GÖREVLİSİ
|BURDUR
|3
|FETHİ
|SEMİZ
|İKTİSATÇI
|BURSA-1
|1
|GÖKHAN
|GERÇEK
|MÜHENDİS
|BURSA-1
|2
|BURAK
|ÇELİK
|VETERİNER
|BURSA-1
|3
|ELİF SULTAN
|ŞENDÖL
|ÖĞRENCİ
|BURSA-1
|4
|ALİ
|ÖNCEL
|ESNAF
|BURSA-1
|5
|HAMZA
|GÜRSEL
|ÖĞRETMEN
|BURSA-1
|6
|CENGİZ
|ARSLAN
|TİCARET
|BURSA-1
|7
|DOĞAN
|ÖZBÜYÜK
|İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
|BURSA-1
|8
|GÖKSEL RÜSTEM
|KARAKUZU
|SERBEST
|BURSA-1
|9
|RABİA
|IMAMAJ
|ÖĞRENCİ
|BURSA-1
|10
|YUNUS EMRE
|ÖZBİLEN
|ÖĞRENCİ
|BURSA-2
|1
|MEHMET
|ATMACA
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|BURSA-2
|2
|FİKRET
|BAYRAM
|GAZETECİ
|BURSA-2
|3
|EBRAR GÜLSÜM
|AYGÜN
|EĞİTİMCİ
|BURSA-2
|4
|HAMZA
|AYGÜN
|TÜCCAR
|BURSA-2
|5
|SALİH
|KOCATEPE
|YÖNETİCİ
|BURSA-2
|6
|KARYAĞDI
|BERKELİ
|VETERİNER
|BURSA-2
|7
|SELAHATTİN
|AFŞAR
|SERBEST
|BURSA-2
|8
|RABİA
|ÖRNEK
|HALKLA İLİŞKİLER
|BURSA-2
|9
|CUMA
|YILDIRAK
|BURSA-2
|10
|CAN
|TATAR
|SERBEST
|DENİZLİ
|1
|AHMET
|ERYILMAZ
|İŞ ADAMI
|DENİZLİ
|2
|TANER
|İZGİ
|MİMAR
|DENİZLİ
|3
|SEVİL
|AKTAŞ
|YÖNETİCİ
|DENİZLİ
|4
|ABDULLAH
|ÖZEREN
|AVUKAT
|DENİZLİ
|5
|HALİL İBRAHİM
|VAROL
|AVUKAT
|DENİZLİ
|6
|MEHMET ALİ
|SEZER
|AVUKAT
|DENİZLİ
|7
|MEHMED SAİD
|TOPUZ
|ÖĞRENCİ
|DENİZLİ
|8
|KUDRET
|İLHAN
|TİCARET
|DİYARBAKIR
|1
|SEYYİT HAŞIM
|HAŞİMİ
|İŞ ADAMI
|DİYARBAKIR
|2
|BÜLENT
|KAYA
|AVUKAT
|DİYARBAKIR
|3
|FESİH
|BOZAN
|YÖNETİCİ
|DİYARBAKIR
|4
|ALAADDİN
|TAN
|İŞ ADAMI
|DİYARBAKIR
|5
|HÜSEYİN İHSAN
|YENİCE
|AVUKAT
|DİYARBAKIR
|6
|MEHMET
|ÖCAL
|SERBEST
|DİYARBAKIR
|7
|ABDURRAHMAN
|ERGİN
|YÖNETİCİ
|DİYARBAKIR
|8
|MUHAMMET MUHYETTİN
|KAYAN
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|DİYARBAKIR
|9
|DİYARBAKIR
|10
|DİYARBAKIR
|11
|DİYARBAKIR
|12
|DÜZCE
|1
|MUSTAFA
|ZORLU
|İKTİSATÇI
|DÜZCE
|2
|AHMET SERDAR
|ERDEM
|ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|DÜZCE
|3
|FATİH MEHMET
|GÜNER
|ESNAF
|EDİRNE
|1
|ALİ ERHAN
|DEMİRKIRAN
|EMEKLİ
|EDİRNE
|2
|AYHAN
|ÖZKAN
|SERBEST
|EDİRNE
|3
|MANSUR
|İRİŞ
|SERBEST
|EDİRNE
|4
|RECAİ
|TAŞKIN
|EMEKLİ
|ELAZIĞ
|1
|İBRAHİM
|HACIBEKİROĞLU
|TÜCCAR
|ELAZIĞ
|2
|MUHAMMED NEDİM
|SADAK
|SERBEST
|ELAZIĞ
|3
|MUSTAFA
|EMRE
|İŞÇİ
|ELAZIĞ
|4
|ÖZKAN
|ERGEN
|İMAM HATİP
|ELAZIĞ
|5
|ABOBEKİR
|TANYILDIZI
|EMEKLİ
|ERZİNCAN
|1
|ALİ
|CEBECİ
|İŞ ADAMI
|ERZİNCAN
|2
|HALİL İBRAHİM
|KUTLU
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|ERZURUM
|1
|FAİK
|ÇALIK
|ESNAF
|ERZURUM
|2
|ABDULLAH
|POLAT
|SERBEST
|ERZURUM
|3
|MURAT
|OZAN
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|ERZURUM
|4
|NİZAMETTİN
|AKÇIL
|SERBEST
|ERZURUM
|5
|AYHAN
|ERKEM
|ESNAF
|ERZURUM
|6
|YUSUF
|KOLİKISA
|MÜHENDİS
|ESKİŞEHİR
|1
|FESİH
|BİNGÖL
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|ESKİŞEHİR
|2
|NAZİF
|AYAZ
|YÖNETİCİ
|ESKİŞEHİR
|3
|SERAP
|DEMİR
|SERBEST
|ESKİŞEHİR
|4
|MUHAMMET
|GÜNEY
|EMEKLİ
|ESKİŞEHİR
|5
|MUHAMMED ALİ
|KÖSE
|MUHASEBE UZMANI
|ESKİŞEHİR
|6
|YASİN
|YENTÜRK
|MÜTEAHHİT
|ESKİŞEHİR
|7
|ADİL
|KESER
|AVUKAT
|GAZİANTEP
|1
|AHMET FARUK
|ÜNSAL
|MÜHENDİS
|GAZİANTEP
|2
|HALİL
|KILIÇ
|AVUKAT
|GAZİANTEP
|3
|ŞIHMÜSLÜM
|BULANIK
|MÜTEAHHİT
|GAZİANTEP
|4
|MURAT
|ŞENEL
|AVUKAT
|GAZİANTEP
|5
|ALİ
|MULLAOĞLU
|SERBEST
|GAZİANTEP
|6
|MUSTAFA
|YAKUT
|SERBEST
|GAZİANTEP
|7
|MUSTAFA
|ÖZTÜRK
|TİCARET
|GAZİANTEP
|8
|ARZU
|KARTAL
|YÖNETİCİ
|GAZİANTEP
|9
|AHMET NECATİ
|SARI
|NAKLİYECİ
|GAZİANTEP
|10
|MEHMET HAYRİ
|GÖREN
|ÇİFTÇİ
|GAZİANTEP
|11
|ZEYNEL ABİDİN
|DARĞIN
|ESNAF
|GAZİANTEP
|12
|ADİLE GÜLAY
|İNGEL
|EV HANIMI
|GAZİANTEP
|13
|MUSTAFA
|AKAR
|ESNAF
|GAZİANTEP
|14
|HASAN
|KOCAMAN
|ESNAF
|GİRESUN
|1
|BEKİR
|DEMİRKAYA
|İŞ ADAMI
|GİRESUN
|2
|GÖKSEL
|GÜNEŞ
|AVUKAT
|GİRESUN
|3
|HAYATİ FİKRİ
|TOPKAR
|EMEKLİ
|GİRESUN
|4
|BEKİR
|TOSUN
|İŞ ADAMI
|GÜMÜŞHANE
|1
|AKIN
|DEMİR
|AVUKAT
|GÜMÜŞHANE
|2
|CELALETTİN
|KARAKOÇ
|EĞİTİMCİ
|HAKKARİ
|1
|ABDÜLVAHİT
|ÇİFTÇİ
|ESNAF
|HAKKARİ
|2
|YAVUZ
|DALGIÇ
|EMLAKÇI
|HAKKARİ
|3
|YUSUF
|KESKİN
|ESNAF
|HATAY
|1
|NECMETTİN
|ÇALIŞKAN
|İŞ ADAMI
|HATAY
|2
|MUSTAFA
|EĞE
|SİGORTACI
|HATAY
|3
|HALİL
|ÇELİK
|ESNAF
|HATAY
|4
|ABDULLAH AYDIN
|DEMİR
|YÖNETİCİ
|HATAY
|5
|AYŞEGÜL
|KÜÇÜK
|YÖNETİCİ
|HATAY
|6
|ATİLA
|EROL
|İŞ ADAMI
|HATAY
|7
|YUSUF
|ÇİÇEK
|İŞÇİ
|HATAY
|8
|RAMAZAN
|ÖKSÜZ
|İŞ ADAMI
|HATAY
|9
|FATİH
|DÖKMECİ
|TÜCCAR
|HATAY
|10
|MEHMET
|AYDOĞAN
|MUHASEBECİ
|HATAY
|11
|UĞUR
|URAL
|ZİRAAT TEKNİKERİ
|ISPARTA
|1
|CEVAT
|GENÇAY
|MOBİLYACI
|ISPARTA
|2
|DİNÇER
|DEMİREZEN
|SERBEST
|ISPARTA
|3
|İBRAHİM
|ATEŞ
|ESNAF
|ISPARTA
|4
|HÜSEYİN
|EROĞLU
|İNŞAAT TEKNİKERİ
|IĞDIR
|1
|ALİ
|GÜNER
|EĞİTİMCİ
|IĞDIR
|2
|SEYİT ZAHİR
|KOŞİK
|SERBEST
|İSTANBUL-1
|1
|ABDULLAH
|SEVİM
|EĞİTİMCİ
|İSTANBUL-1
|2
|YILMAZ
|BAYAT
|MÜHENDİS
|İSTANBUL-1
|3
|DİCLE
|ŞİT
|EV HANIMI
|İSTANBUL-1
|4
|AHMET
|TÜRKCAN
|YÖNETİCİ
|İSTANBUL-1
|5
|MEHMET ALİ
|ÖZGÜR
|İSTANBUL-1
|6
|PAKİZE
|YÜZBAŞIOĞLU
|İŞLETMECİ
|İSTANBUL-1
|7
|MEHMET FATİH
|AKDAĞOĞLU
|İNŞAAT TEKNİKERİ
|İSTANBUL-1
|8
|ABDULHALİM
|MEŞE
|YÖNETİCİ
|İSTANBUL-1
|9
|CEM KAYA
|KARATÜN
|AVUKAT
|İSTANBUL-1
|10
|ALEV
|SEZEN
|AVUKAT
|İSTANBUL-1
|11
|ADEM
|BOZ
|LOJİSTİK
|İSTANBUL-1
|12
|FEHİM
|HAVA
|TÜCCAR
|İSTANBUL-1
|13
|YUSUF
|YÜKSEL
|TÜCCAR
|İSTANBUL-1
|14
|ŞEREF
|KAÇMAZ
|İŞLETMECİ
|İSTANBUL-1
|15
|RESUL
|KILIÇ
|ESNAF
|İSTANBUL-1
|16
|ABDÜLKADİR
|ARSLAN
|TÜCCAR
|İSTANBUL-1
|17
|AHMET
|BARAN
|İSTANBUL-1
|18
|AYSUN
|BAYRAKTAR
|EV HANIMI
|İSTANBUL-1
|19
|RECEP
|KARAKOÇ
|İŞLETMECİ
|İSTANBUL-1
|20
|FAHRETTİN
|COŞKUN
|İSTANBUL-1
|21
|FESİH
|TAYBAR
|İSTANBUL-1
|22
|MUSTAFA
|KOCABEY
|AVUKAT
|İSTANBUL-1
|23
|TURGUT
|DANACI
|ESNAF
|İSTANBUL-1
|24
|ALİ KEMAL
|DERİN
|İSTANBUL-1
|25
|GONCA NUR
|ASLAN
|EV HANIMI
|İSTANBUL-1
|26
|MUHAMMET
|DUMAN
|AVUKAT
|İSTANBUL-1
|27
|MUAMMER
|KOÇ
|İLAHİYATÇI
|İSTANBUL-1
|28
|HALİL İBRAHİM
|SERBEST
|İSTANBUL-1
|29
|NAFİYE
|SAÇI
|ÖĞRENCİ
|İSTANBUL-1
|30
|ERDOĞAN
|USLU
|TÜCCAR
|İSTANBUL-1
|31
|MURAT
|ÇEKER
|İSTANBUL-1
|32
|SELAHATTİN
|ASLAN
|İSTANBUL-1
|33
|HAKAN
|AKTAŞ
|İKTİSATÇI
|İSTANBUL-1
|34
|İSTANBUL-1
|35
|İSTANBUL-2
|1
|BİROL
|AYDIN
|EĞİTİMCİ
|İSTANBUL-2
|2
|SAMET SAMİ
|TEMEL
|ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|İSTANBUL-2
|3
|MUSTAFA
|KAYA
|EĞİTİMCİ
|İSTANBUL-2
|4
|BİLAL
|AY
|İSTANBUL-2
|5
|FATMA NEVİN
|GÖKÇE
|İSTANBUL-2
|6
|MUHAMMED EMİN
|TOPSAKAL
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|İSTANBUL-2
|7
|MUSTAFA
|YAMAN
|AVUKAT
|İSTANBUL-2
|8
|BİLAL
|AYDIN
|İKTİSATÇI
|İSTANBUL-2
|9
|MİKAİL
|KABAK
|DOKTOR
|İSTANBUL-2
|10
|TUĞRUL
|YALÇINKAYA
|İŞLETMECİ
|İSTANBUL-2
|11
|ZEYNEP ŞULE
|RIDVANOĞLU
|İSTANBUL-2
|12
|EROL
|URHAN
|İSTANBUL-2
|13
|ADEM
|AKBULUT
|İSTANBUL-2
|14
|ÖZGÜR
|ATAK
|İKTİSATÇI
|İSTANBUL-2
|15
|İLKER
|ÇİFTÇİ
|İŞLETMECİ
|İSTANBUL-2
|16
|RECEP
|POLAT
|İKTİSATÇI
|İSTANBUL-2
|17
|NİHAT
|ŞADOĞLU
|TÜCCAR
|İSTANBUL-2
|18
|MUHAMMED GAZİ
|KILIÇ
|İSTANBUL-2
|19
|YASEMİN BİLNUR
|ERENCİ
|İSTANBUL-2
|20
|HÜSEYİN
|AYDOĞAN
|TÜCCAR
|İSTANBUL-2
|21
|MEHMET FATİH
|AKYÜZLÜ
|İSTANBUL-2
|22
|MAHİR
|SEZGİN
|AVUKAT
|İSTANBUL-2
|23
|TÜLAY
|VIZVIZ
|İSTANBUL-2
|24
|MUSTAFA UĞUR
|DOĞAN
|İSTANBUL-2
|25
|NURSENA
|ULUSOY
|İSTANBUL-2
|26
|SELİM
|BAŞPINAR
|MÜHENDİS
|İSTANBUL-2
|27
|HABİBE
|ERDOĞAN
|İSTANBUL-2
|28
|İSTANBUL-3
|1
|ALTAN
|TAN
|MÜHENDİS
|İSTANBUL-3
|2
|HASAN
|BİTMEZ
|EĞİTİMCİ
|İSTANBUL-3
|3
|NAGEHAN GÜL
|ASİLTÜRK
|YÖNETİCİ
|İSTANBUL-3
|4
|İBRAHİM
|YILDIZ
|AVUKAT
|İSTANBUL-3
|5
|MESUT
|ÖZLEM
|MÜHENDİS
|İSTANBUL-3
|6
|EBRAR
|BEZCİ
|İŞLETMECİ
|İSTANBUL-3
|7
|YAŞAR
|AVCI
|İSTANBUL-3
|8
|OSMAN
|BAŞ
|ESNAF
|İSTANBUL-3
|9
|YUNUS
|AKSOY
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|İSTANBUL-3
|10
|MESUDE
|DÖNMEZ
|EV HANIMI
|İSTANBUL-3
|11
|NEŞET
|ÇEVİK
|TÜCCAR
|İSTANBUL-3
|12
|ADNAN
|HACIABDULLAHOĞLU
|KİMYAGER
|İSTANBUL-3
|13
|TUNCER
|KOĞA
|İSTANBUL-3
|14
|ENDER
|ESİNER
|İSTANBUL-3
|15
|KADİR
|TOKALI
|İSTANBUL-3
|16
|CANER
|BİTİŞ
|İSTANBUL-3
|17
|EMİNE
|ÖZTÜRK
|ULUSLARARASI ILIŞKİLER
|İSTANBUL-3
|18
|HASAN
|KARA
|İSTANBUL-3
|19
|ADNAN
|ŞAHİN
|EMEKLİ SUBAY
|İSTANBUL-3
|20
|AHMET
|ÖZSEVEN
|İSTANBUL-3
|21
|İLKNUR
|GÖKDEMİR
|TARİHÇİ
|İSTANBUL-3
|22
|SUAT
|KOÇYİĞİT
|AVUKAT
|İSTANBUL-3
|23
|FUNDA
|YALÇIN BOZKURT
|İSTANBUL-3
|24
|MUHAMMED TAHA
|KILIÇOĞLU
|EĞİTİMCİ
|İSTANBUL-3
|25
|FERİT
|DURBİN
|AVUKAT
|İSTANBUL-3
|26
|ÖMER
|KOÇAK
|TEKNİKER
|İSTANBUL-3
|27
|BİLAL
|TATAR
|TÜCCAR
|İSTANBUL-3
|28
|MEVLÜT İRFAN
|BAHADIR
|AVUKAT
|İSTANBUL-3
|29
|FEYZA
|GÜRBÜZ
|ULUSLARARASI ILIŞKİLER
|İSTANBUL-3
|30
|MUHAMMED MUSAB
|DEMİRER
|AVUKAT
|İSTANBUL-3
|31
|KENAN
|KARAGÜZEL
|ESNAF
|İSTANBUL-3
|32
|MUSTAFA
|ÇALKAN
|İSTANBUL-3
|33
|İSTANBUL-3
|34
|İSTANBUL-3
|35
|İZMİR-1
|1
|ZEKERİYE
|HAZIRBULAN
|MÜHENDİS
|İZMİR-1
|2
|OZAN
|GANİÜSMEN
|DOKTOR
|İZMİR-1
|3
|TURHAN
|TUTUMLU
|AVUKAT
|İZMİR-1
|4
|MÜMİN
|BAŞTÜRK
|ELEKTRİK TEKNİSYENİ
|İZMİR-1
|5
|SELÇUK
|KAVUŞAN
|PAZARLAMA
|İZMİR-1
|6
|SUNA
|CANITEZ
|EMEKLİ
|İZMİR-1
|7
|UĞUR
|TÜRKER
|MÜHENDİS
|İZMİR-1
|8
|HAMZA
|DEMİR
|MÜHENDİS
|İZMİR-1
|9
|İBRAHİM
|DEMİR
|AVUKAT
|İZMİR-1
|10
|BEKİR
|ÇALIŞKAN
|MALİ MÜŞAVİR
|İZMİR-1
|11
|HALİL
|YALÇINKAYA
|ESNAF
|İZMİR-1
|12
|KASIM
|OCAK
|BANKACI
|İZMİR-1
|13
|FURKAN
|TURGUT
|ÖĞRENCİ
|İZMİR-1
|14
|MEHMET EMİN
|ALTINBAŞ
|ESNAF
|İZMİR-2
|1
|ŞERAFETTİN
|KILIÇ
|MALİ MÜŞAVİR
|İZMİR-2
|2
|CEREN
|KARA
|YÖNETİCİ
|İZMİR-2
|3
|VEDAT
|KOLUKISA
|AVUKAT
|İZMİR-2
|4
|MESUT
|DAĞ
|MİMAR
|İZMİR-2
|5
|ZEKİ
|KAYA
|MÜHENDİS
|İZMİR-2
|6
|MEHMET EMRE
|BOZABA
|DİŞ HEKİMİ
|İZMİR-2
|7
|ALİ
|ÇAKIR
|İŞ ADAMI
|İZMİR-2
|8
|ŞAHAP
|BOZKURT
|ÇİFÇİ
|İZMİR-2
|9
|MUHSİN
|GİRCUDE
|SERBEST
|İZMİR-2
|10
|SERVET
|YILDIZ
|ESNAF
|İZMİR-2
|11
|SÜMEYYE
|ORHAN
|EV HANIMI
|İZMİR-2
|12
|MAHMUT
|DOST
|İLAHİYATÇI
|İZMİR-2
|13
|ERDEM
|YILMAZ
|ESNAF
|İZMİR-2
|14
|İSMET
|TOPAL
|EMEKLİ
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|ÖKKEŞ
|NARLI
|TEKSTİL MÜHENDİSİ
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|VAHAP
|KARPINAR
|ÖĞRETMEN
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|İSHAK
|KÖROĞLU
|İŞ ADAMI
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|SULTAN
|KAMALAK
|EV HANIMI
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|CİHAT
|DİNLER
|YÖNETİCİ
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|MANSUR
|ÖZCAN
|TEKNİKER
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|BURAK
|DOLUZENGİN
|AVUKAT
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|AHMET
|ZOR
|SERBEST
|KARABÜK
|1
|MUHSİN
|ÇEBİ
|ESNAF
|KARABÜK
|2
|MEHMET
|YÜCE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|KARABÜK
|3
|İSMAİL
|KİRENLİ
|EMEKLİ
|KARAMAN
|1
|ORHAN
|SOYDAN
|YÖNETİCİ
|KARAMAN
|2
|ALİ
|ÇİFTÇİ
|EMEKLİ
|KARAMAN
|3
|MELEKHAN
|KAVAS
|EV HANIMI
|KARS
|1
|SEZGİN
|YILDIZ
|EĞİTİMCİ
|KARS
|2
|BÜLENT
|ALTUN
|OTOMOTİV
|KARS
|3
|TAHİR
|TAHİROĞLU
|İKTİSATÇI
|KASTAMONU
|1
|BİLAL
|ÇODUR
|SERBEST
|KASTAMONU
|2
|NECATİ
|YAVUZ
|EMEKLİ
|KASTAMONU
|3
|HULUSİ
|ÖZBEK
|SERBEST
|KAYSERİ
|1
|MAHMUT
|ARIKAN
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|KAYSERİ
|2
|HAŞİM
|ÖZÇELİK
|HARİTA MÜHENDİSİ
|KAYSERİ
|3
|AHMET
|ULUSOY
|SİGORTA ACENTESİ
|KAYSERİ
|4
|HATİCE SÜMEYYE
|BOZKURT
|PSİKOLOG
|KAYSERİ
|5
|İSMAİL
|ÇELEBİ
|EMEKLİ
|KAYSERİ
|6
|BAKİ
|COŞKUN
|AVUKAT
|KAYSERİ
|7
|İBRAHİM
|BIYIKLIOĞLU
|MÜHENDİS
|KAYSERİ
|8
|ASİYE
|ÇAKIRLI
|ESNAF
|KAYSERİ
|9
|ÖZKAN
|YÜREK
|AVUKAT
|KAYSERİ
|10
|RABİA
|ÇAĞRICI
|ÖĞRENCİ
|KIRIKKALE
|1
|FARUK
|VURGUN
|TEKNİKER
|KIRIKKALE
|2
|SELAMİ
|ÇAKIR
|İŞÇİ
|KIRIKKALE
|3
|MÜİN
|YILDIZ
|EMEKLİ
|KIRKLARELİ
|1
|SALİH MEHMET
|AYDIN
|YÖNETİCİ
|KIRKLARELİ
|2
|GÜNER
|AYDIN
|İŞ ADAMI
|KIRKLARELİ
|3
|BÜŞRA
|SAVAŞ
|ÖĞRETMEN
|KIRŞEHİR
|1
|MUSTAFA
|ÇAKIR
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|KIRŞEHİR
|2
|HÜSEYİN
|ESERER
|İMAM HATİP
|KİLİS
|1
|ŞERİF
|KARAKURT
|İKTİSATÇI
|KİLİS
|2
|MEHMET SALİH
|ÖZOĞUZ
|SERBEST
|KOCAELİ
|1
|SİNAN
|EJDEROĞLU
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|KOCAELİ
|2
|RECEP
|SARIDOĞAN
|ESNAF
|KOCAELİ
|3
|REYHAN
|ŞENGÜN
|GİYİM TASARIM
|KOCAELİ
|4
|VOLKAN
|GEMİKSİZ
|TİCARET
|KOCAELİ
|5
|İBRAHİM
|BIYIKLI
|İŞLETMECİ
|KOCAELİ
|6
|NİHAT
|YILDIZ
|İŞ ADAMI
|KOCAELİ
|7
|SİNAN
|YOLCU
|SERBEST
|KOCAELİ
|8
|ÖMER FARUK
|YILDIRIM
|AVUKAT
|KOCAELİ
|9
|SEDAT
|USLU
|YÖNETİCİ
|KOCAELİ
|10
|FAHRETTİN
|TAŞKAYA
|TÜCCAR
|KOCAELİ
|11
|FATMA BETÜL
|ULUDAĞ
|EV HANIMI
|KOCAELİ
|12
|FATİH
|KARAMAN
|PAZARLAMA
|KOCAELİ
|13
|LATİF GÖKHAN
|DURTAŞ
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|KONYA
|1
|MUSTAFA
|ÖZKAFA
|YÖNETİCİ
|KONYA
|2
|HASAN HÜSEYİN
|UYAR
|AVUKAT
|KONYA
|3
|MUSTAFA
|DERBENTLİ
|AVUKAT
|KONYA
|4
|SİNAN
|TOPRAK
|MÜHENDİS
|KONYA
|5
|MUHAMMET
|UZUN
|TİCARET
|KONYA
|6
|AHMET
|BÜYÜKTERMİYECİ
|TİCARET
|KONYA
|7
|YAVUZ
|AYDIN
|EMEKLİ
|KONYA
|8
|KENAN
|ÖZCAN
|MÜHENDİS
|KONYA
|9
|İSMAİL HAKKI
|BACAK
|SANAYİCİ
|KONYA
|10
|İSMAİL
|AYDİLEK
|EĞİTİMCİ
|KONYA
|11
|MAHMUT SAMİ
|BÜYÜKYILMAZ
|AVUKAT
|KONYA
|12
|İSMAİL
|BULUT
|MÜHENDİS
|KONYA
|13
|ÖMER
|MÜCEVHER
|MÜHENDİS
|KONYA
|14
|SEFA
|YILMAZ
|ÖĞRENCİ
|KONYA
|15
|KERİM
|ŞENEL
|EMEKLİ
|KÜTAHYA
|1
|ÖMER FARUK
|EVREN
|ÖZEL DANIŞMAN
|KÜTAHYA
|2
|FATİH
|BOZAN
|İŞLETMECİ
|KÜTAHYA
|3
|NURULLAH
|GÜNGÖR
|ÖĞRENCİ
|KÜTAHYA
|4
|HASAN
|ÖZBAL
|ÖĞRENCİ
|KÜTAHYA
|5
|RÜMEYSA
|POYRAZ
|ÖĞRENCİ
|MALATYA
|1
|MEHMET KAYA
|ASİLTÜRK
|İŞ ADAMI
|MALATYA
|2
|ABUZER
|GÖGÜS
|VETERİNER
|MALATYA
|3
|YUNUS
|SAVAŞ
|SERBEST
|MALATYA
|4
|MUSTAFA
|PARLAKYILDIZ
|ESNAF
|MALATYA
|5
|MUHAMMET İKBAL
|YILDIZ
|ÖĞRENCİ
|MALATYA
|6
|ADNAN
|ÖZDEMİR
|EMEKLİ
|MANİSA
|1
|MEHMET
|ÖNAL
|İŞ ADAMI
|MANİSA
|2
|MUSTAFA ARİF
|AYSU
|SERBEST
|MANİSA
|3
|ZEKAYİ
|YILMAZ
|ESNAF
|MANİSA
|4
|BİLAL
|KİŞEÇOK
|MÜTEAHHİT
|MANİSA
|5
|ABDULLAH
|YILMAZ
|EMEKLİ
|MANİSA
|6
|MEHMET
|TONBALAK
|DİN GÖREVLİSİ
|MANİSA
|7
|OLGUN OKTAY
|DEMİRCAN
|EMEKLİ ASKER
|MANİSA
|8
|MUSTAFA
|ERKAN
|İŞÇİ
|MANİSA
|9
|MUHAMMET FATİH
|KAYA
|ÖĞRENCİ
|MANİSA
|10
|NİHAT
|KOCAÇAKIR
|ÖĞRENCİ
|MARDİN
|1
|MEHMET ALİ
|KILIÇ
|EĞİTİMCİ
|MARDİN
|2
|MEHMET
|YILDIZ
|ÖĞRETMEN
|MARDİN
|3
|SUUT
|CEVHEROĞLU
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|MARDİN
|4
|AHMET
|İLETMİŞ
|TÜCCAR
|MARDİN
|5
|HALİME
|DABAKOĞLU
|EV HANIMI
|MARDİN
|6
|ÖMER
|ÇİFÇİ
|TEKNİKER
|MERSİN
|1
|SONER
|ÇONTAR
|VETERİNER
|MERSİN
|2
|NURBAKİ
|ŞAHİN
|DIŞ TİCARET
|MERSİN
|3
|AYHAN
|BAYRAM
|MUHASEBECŞ
|MERSİN
|4
|ESAT
|GÜNEŞ
|SERBEST
|MERSİN
|5
|BURAK
|CANLI
|AVUKAT
|MERSİN
|6
|BEKİR
|AYDIN
|REKLAMCI
|MERSİN
|7
|HASİBE
|YILDIZ
|EV HANIMI
|MERSİN
|8
|REMZİ
|YİĞİTALP
|SERBEST
|MERSİN
|9
|GÖKHAN
|ALAGÖZ
|MÜHENDİS
|MERSİN
|10
|MUSTAFA
|CAN
|SERBEST
|MERSİN
|11
|ARİF
|ŞAHBAZ
|SERBEST
|MERSİN
|12
|AYŞE GÜLİZ
|YENEN
|EV HANIMI
|MERSİN
|13
|YUSUF
|GÜLMEZ
|DEKORASYON
|MUĞLA
|1
|ÖMER
|ULUDAĞ
|TASARIMCI
|MUĞLA
|2
|İLHAN
|ÖZLER
|ESNAF
|MUĞLA
|3
|FURKAN
|DUMAN
|MİMAR
|MUĞLA
|4
|MUHAMMED NECİP
|GENCER
|SERBEST
|MUĞLA
|5
|SALİHA
|GÜZEL
|EV HANIMI
|MUĞLA
|6
|MUSA
|ERGİN
|SERBEST
|MUĞLA
|7
|SAYİT
|AYDIN
|EMEKLİ
|MUŞ
|1
|NAZIM
|ÇELİK
|TÜCCAR
|MUŞ
|2
|MEHMET ŞAH
|SABAK
|SERBEST
|MUŞ
|3
|KEMAL
|İNDİÇ
|ÇİFTÇİ
|MUŞ
|4
|HUDEYDA
|BOZYEL
|İŞÇİ
|NEVŞEHİR
|1
|MUSTAFA
|AYDEMİR
|İLAHİYATÇI
|NEVŞEHİR
|2
|ABBAS
|BÜKEN
|SERBEST
|NEVŞEHİR
|3
|MUAMMER
|KEÇE
|SERBEST
|NİĞDE
|1
|AHMET
|BİNİCİ
|SERBEST
|NİĞDE
|2
|TAKİ
|KUZHAN
|NİĞDE
|3
|NEDİME FATMA
|KOÇER
|EV HANIMI
|ORDU
|1
|ERKAN
|TEMİZ
|AVUKAT
|ORDU
|2
|MUAMMER
|BİLGİÇ
|EĞİTİMCİ
|ORDU
|3
|AHMET
|TOKLUCUOĞLU
|HALKLA İLİŞKİLER
|ORDU
|4
|HALİT
|DUYAR
|MÜHENDİS
|ORDU
|5
|ERHAN
|KAYA
|VETERİNER
|ORDU
|6
|AHMET
|TOPALOĞLU
|İKTİSATÇI
|OSMANİYE
|1
|İSLAM
|KORKMAZ
|İŞLETMECİ
|OSMANİYE
|2
|MAHMUT
|USTAHALİLOĞLU
|AVUKAT
|OSMANİYE
|3
|ORHAN
|İLENGİZ
|YÖNETİCİ
|OSMANİYE
|4
|ÖKKEŞ
|DAĞLI
|SERBEST
|RİZE
|1
|MUHAMMET
|KAÇAR
|AVUKAT
|RİZE
|2
|GÜLHAN
|HAFIZOĞLU
|EĞİTİMCİ
|RİZE
|3
|BURAK
|UZUN
|SERBEST
|SAKARYA
|1
|EYÜP
|YILDIRIM
|SERBEST
|SAKARYA
|2
|ALİ
|SEYYAR
|İKTİSATÇI
|SAKARYA
|3
|ŞEREF
|TAN
|İŞ ADAMI
|SAKARYA
|4
|ALİ FETHİ
|GÜRLER
|AVUKAT
|SAKARYA
|5
|AYŞE
|GÜÇLÜ
|SERBEST
|SAKARYA
|6
|KERİM ALİ
|AKSOY
|İŞLETMECİ
|SAKARYA
|7
|FURKAN
|CEBECİ
|ESNAF
|SAMSUN
|1
|İSMAİL HAKKI
|AKKİRAZ
|EĞİTİMCİ
|SAMSUN
|2
|MUSTAFA
|ÖCAL
|SERBEST
|SAMSUN
|3
|HASAN
|ÖZTÜRK
|SİGORTACI
|SAMSUN
|4
|İBRAHİM
|GÜMÜŞOĞLU
|YÖNETİCİ
|SAMSUN
|5
|BUŞRA
|GENEZ
|JEOFİZİK MÜHENDİSİ
|SAMSUN
|6
|ABDULVAHAP
|BİLEN
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|SAMSUN
|7
|MUHAMMET
|KUZUBAŞ
|AKADEMİSYEN
|SAMSUN
|8
|HÜSEYİN
|ŞİMŞEK
|TÜCCAR
|SAMSUN
|9
|ŞUAYIP
|SARI
|İŞ ADAMI
|SİİRT
|1
|MEMET SAMİ
|ARIKAN
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|SİİRT
|2
|MEHMET NURULLAH
|IŞIK
|ULUSLARARASI ILIŞKİLER
|SİİRT
|3
|BARIŞ
|ÖZCAN
|ESNAF
|SİNOP
|1
|İSLAM
|İNCE
|İŞ ADAMI
|SİNOP
|2
|MUSA
|AKMAN
|YÖNETİCİ
|SİVAS
|1
|DURSUN
|COŞAR
|MALİ MÜŞAVİR
|SİVAS
|2
|MİHRİBAN
|GELDİ
|EV HANIMI
|SİVAS
|3
|MEHMET
|ÖZTÜRK
|İŞ ADAMI
|SİVAS
|4
|YAHYA
|NALBANT
|SERBEST
|SİVAS
|5
|SAFA
|ÇİĞDEM
|SERBEST
|TEKİRDAĞ
|1
|ARSLAN
|ATEŞ
|YÖNETİCİ
|TEKİRDAĞ
|2
|UĞUR
|GÜREL
|MALİ MÜŞAVİR
|TEKİRDAĞ
|3
|İBRAHİM
|İNCİ
|MÜHENDİS
|TEKİRDAĞ
|4
|HALİL İBRAHİM
|KART
|SERBEST
|TEKİRDAĞ
|5
|MUHAMMET
|ÖZKÜTÜKÇÜ
|İKTİSATÇI
|TEKİRDAĞ
|6
|MUHAMMED
|YAMAN
|ÖĞRENCİ
|TEKİRDAĞ
|7
|FATİH
|TOYTEKİN
|ÖĞRENCİ
|TOKAT
|1
|BİLAL METEHAN
|AYDIN
|MÜHENDİS
|TOKAT
|2
|SADİ
|ARHAN
|SERBEST
|TOKAT
|3
|AYŞE
|GÖNAN
|EĞİTİMCİ
|TOKAT
|4
|İHSAN
|YİĞİT
|İŞLETMECİ
|TOKAT
|5
|ALİ
|KÜÇÜK
|SERBEST
|TRABZON
|1
|CEVAT
|KURT
|ESNAF
|TRABZON
|2
|MURAT
|ÖZCAN
|EĞİTİMCİ
|TRABZON
|3
|ÜMİT
|ÇEBİ
|YÖNETİCİ
|TRABZON
|4
|FURKAN ENES
|KOCAGÖZ
|YÖNETİCİ
|TRABZON
|5
|İBRAHİM
|BAŞ
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|TRABZON
|6
|MEHMET
|UZ
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|TUNCELİ
|1
|TUNCELİ
|2
|MUHAMMED MÜCAHİD
|ERGEN
|SERBEST
|UŞAK
|1
|RAMAZAN YAVUZ
|ACAR
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|UŞAK
|2
|HÜSEYİN
|ÇAKMAK
|HARİTA MÜHENDİSİ
|UŞAK
|3
|İBRAHİM
|DAĞGEZEN
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|VAN
|1
|ÖZAY
|İLHAN
|VETERİNER
|VAN
|2
|MEHMET NECİP
|YAVUZER
|EMEKLİ
|VAN
|3
|MEHMET ENGİN
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|VAN
|4
|NEVZAT
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|EMEKLİ
|VAN
|5
|YUSUF
|ÖZEN
|İŞÇİ
|VAN
|6
|SIDIKA
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|EV HANIMI
|VAN
|7
|MEHMET ŞİRİN
|CENGİZ
|ESNAF
|VAN
|8
|MUSTAFA
|TERİM
|EMEKLİ
|YALOVA
|1
|MUSTAFA
|BALTA
|MÜHENDİS
|YALOVA
|2
|FEVZİ
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|ESNAF
|YALOVA
|3
|İSMAİL
|KUZU
|EMEKLİ
|YOZGAT
|1
|MEHMET
|DEMİREL
|İŞ ADAMI
|YOZGAT
|2
|ZİYA
|KOÇAK
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|YOZGAT
|3
|ALİ
|YURT
|YÖNETİCİ
|YOZGAT
|4
|İRFAN
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|FİZİKÇİ
|ZONGULDAK
|1
|BURAK
|EROL
|MÜHENDİS
|ZONGULDAK
|2
|GÖKHAN
|GÖKTAŞ
|MÜHENDİS
|ZONGULDAK
|3
|MEHMET
|YAMAN
|MÜHENDİS
|ZONGULDAK
|4
|ENGİN
|ZEREN
|MALİ MÜŞAVİR
|ZONGULDAK
|5
|YAVUZ SÜLEYMAN
|KÜŞ
|İMAM HATİP
|ÇANAKKALE
|1
|MUHARREM
|HOŞGÖR
|EĞİTİMCİ
|ÇANAKKALE
|2
|MUHAMMED
|ERER
|İŞLETMECİ
|ÇANAKKALE
|3
|FATMA FUNDA
|ÇİFTÇİ
|EMEKLİ
|ÇANAKKALE
|4
|ALİ
|ALGÜL
|SERBEST
|ÇANKIRI
|1
|YAŞAR
|ÇERİBAŞ
|İŞ ADAMI
|ÇANKIRI
|2
|ÖMER
|UZUN
|ESNAF
|ÇORUM
|1
|AHMET
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|TİCARET
|ÇORUM
|2
|FARUK
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|MUHASEBECİ
|ÇORUM
|3
|AHMET AKİF
|ÇOBAN
|İŞLETMECİ
|ÇORUM
|4
|MUHAMMET ALİ
|KARATEPE
|SERBEST
|ŞANLIURFA
|1
|MUSTAFA NİYAZİ
|YANMAZ
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|ŞANLIURFA
|2
|HÜSEYİN
|DOLAP
|OPERATÖR
|ŞANLIURFA
|3
|RIDVAN
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|ŞANLIURFA
|4
|İZZET
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|AYŞE
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|ŞANLIURFA
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|ŞANLIURFA
|7
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|KÜÇÜK
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|ŞANLIURFA
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|10
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|TÜCCAR
|ŞANLIURFA
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|ŞANLIURFA
|12
|ŞEYHİSA
|KOŞDAŞ
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|ŞANLIURFA
|13
|MEHMET
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|İŞ ADAMI
|ŞANLIURFA
|14
|İBRAHİM
|KAPLAN
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|ŞIRNAK
|1
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|AVUKAT
|ŞIRNAK
|2
|FAİK
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|ŞIRNAK
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|ŞIRNAK
|4
|ZEKİ
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