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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.03.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

RTÜK'ten önemli hazırlık

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RTÜK'ten önemli hazırlık

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Bundan böyle yayın yasaklarının ucu açık olmayacak. Süresi ve hangi konuları kapsadığı belirlenecek" dedi.

Şahin, Üst Kurul olarak yeni dönemde, yeni bir vizyona bürünmek istediklerini söyledi.

Kurulun dinamik bir yapıya kavuşması için çaba harcayacaklarını dile getiren Şahin, sektörü denetlemenin ötesine geçip, önünü açmaya yönelik düzenlemeler yapmayı planladıklarını belirtti.

Şahin, medya temsilcileriyle bir araya gelmeyi, sorunlarını ve önerilerini dinlemeyi önemsediklerini, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da talimatı olduğunu kaydetti.

Medya kuruluşlarının temsilcileriyle ilkini geçen ay İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirdikleri toplantıların süreceğini bildiren Şahin, "İlk toplantıda sektörde bir daralma olduğu, reklam gelirleri anlamında ciddi sıkıntı yaşandığı yönünde bir şikayet geldi. Biz de bu daralmayı nasıl aşarız, yayın akışını bozmadan reklam miktarlarını nasıl artırırız diye bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Şahin, yayın yasaklarının çerçevesinin belirsizliği yönünde şikayetler de aldıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yayın yasakları önemli bir konu. Özellikle terör gibi infial uyandıran olaylarda yayın yasakları getirilebiliyor. Fakat yayın yasaklarının ucu açık olduğu, süresinin bellli olmadığı ve neyi kapsadığının anlaşılmadığı yönünde şikayet oldu. Biz de bunu haklı bulduk. Belki kanun değişikliği ihtiyacımız olacak. Bundan böyle yayın yasaklarının ucu açık olmayacak. Süresi ve hangi konuları kapsadıkları belirlenecek. Yayın yasaklarını mahkemeler veriyor. Bu mahkemelerle yapacağımız görüşmelerde hem süresini hem de konusunu belirteceğiz.  Yayın yasağı kararı aldığımızda, kuruluşlar bunun neyi kapsadığını tam anlayamıyor, ne kadar süreceğini bilmiyor olabiliyorlar. Olay bitiyor ama yayın yasağı hala devam ediyor. Böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu ortadan kaldıracağımız bir çalışma yapılacak."

"Platformları denetim değil düzenleme altına almak istiyoruz"

Şahin, Üst Kurulun seç izle platformları ve internet üzerinde web yayınları yapanlarla ilgili bir düzenleme getireceğini bildirdi.

Konuya ilişkin kanunun TBMM'den geçtiğini anlatan Şahin, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum çok ciddi şekilde eğildi ve desteklerini sundu." ifadesini kullandı.

Şahin, yönetmelik çalışmalarının devam ettiğine değinerek, şöyle konuştu:
"Seç izle platformlarına da yönetmeliği gönderdik onların da görüşlerini aldık. Netflix ile iş birliği içindeyiz onların da birtakım talepleri vardı, bunları da aldık. Yönetmeliğimiz yayınlanma aşamasında. Nasıl daha iyi izleyicilerimizin haklarını, hukuklarını savunabiliriz diye birtakım düzenlemeler yapmaktayız. Yönetmelik yayınlandığında halkımız daha güvenilir ortamda izlemek istediği kanallara ulaşacak, çocuklarına daha korumalı bir ortamda, programları bilinçli şekilde izletebilecek. Bunları yaparken özgürlükler ve haklar anlamında kısıtlama olacağını düşünmüyorum. Bizim yayın ilkelerimiz var bu yayın ilkelerine, demokrasinin kurallarına uyulduğu sürece ben bir geri dönüş olacağını düşünmüyorum."

Yönetmelikle internet üzerinden yayın yapan platformların haklarının korunacağına işaret eden Şahin, "Platformları denetim değil düzenleme altına almak isteği içindeyiz." şeklinde konuştu.

"Dizi ve sabah programı yapımcılarıyla da bir araya geleceğiz"

RTÜK'e gelen izleyici şikayetlerine de değinen Şahin, "Halkımızın en çok izlediği programlar ve diziler en çok şikayet alan programlar ve diziler olabiliyor." dedi.

Şahin, geçen yıl toplam 124 bin 234 izleyici bildirimi aldıklarını, yüzde 39'luk payla en çok dizilerin şikayet edildiğini dile getiren Şahin, bunu yüzde 14 ile kuşak programlarının takip ettiğini bildirdi. Şahin, şunları kaydetti:
"Bunlar ciddi rakamlar. Dizi filmler yapan firmalarla ya da yapımcılarla bir araya gelip bu konuyu konuşmamız gerekir diye düşünmekteyim. Onlarla bir araya gelip, konuşacağız o zaman birçok şikayetin azalacağını düşünmekteyim. Mesela kadına yönelik şiddetin yoğun olduğu için şikayet edilen bir diziyle yapılan görüşme sonucu, dizinin kurgusu kadına şiddetin kötülüğünü anlatan bir formata dönüştü."

Ebubekir Şahin, dizileri eğitici etkisi bulunan yapım türleri olarak gördüklerini ve önemsediklerini vurgulayarak, "Diziler uluslararası alanda da önemli ihracat kaleminden biri. Dizilerimizi destekliyoruz, daha iyiye gitmesi için de elimizden gelen tedbirleri almayı düşünüyoruz. Ama bunun yanında izleyicilerimizin, özellike çocuklarımızın, kadınlarımızın, ailemizin hak ve özgürlüklerini korumak durumunda da olduğumuzu belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kuşak programlarının seyircilerden ilgi gördüğüne değinen Şahin, "Şikayetleri de gözününde bulundurursak bu programların evrilmesi gerektiği düşüncesindeyim, ilerleyen süreçte program yapımcılarıyla bir araya gelip, onlarla da görüşeceğiz, Bunun sonucunda programların belli bir sistematik içinde daha yararlı hale geleceğini düşünmekteyim." diye konuştu.

Şahin, gündüz kuşağı programlarında kamu yararının gözetildiği durumlarla da karşılaşıldığına işaret ederek, "Bir sıkıntıyı giderecek programlar da yapılabiliyor. Biz bunu istiyoruz." dedi.

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