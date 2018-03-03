Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Raco bölgesinde sıcak çatışma... El bombaları tuzaklamışlar

    Raco bölgesinde sıcak çatışma... El bombaları tuzaklamışlar

    HATAY İHA
    03.03.2018 - 20:27 | Son Güncelleme:

    Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askeri ve ÖSO mensupları Raco bölgesinde teröristlerle çatışmaya girdi. Çıkan çatışmada yaralan askerler Kırıkhan Devlet Hastanesine getirildi.

    Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Raco beldesi güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG’li teröristlerden alındı. Gün boyu sınır birliklerine konuşlanmış tanklar ve Fırtına Obüsleri karadan, F-16 savaş uçakları ve Atak helikopterleri de havadan terör hedeflerini bombardımana tuttu.

    Raco bölgesine bağlı Şeyh Hadid köyü ve Baflon Dağı’nda da güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristler tarafından daha önceden yere döşenen el yapımı bombaların patlaması neticesinde çıtan çatışmada Türk askeri ve ÖSO mensuplarından yaralananlar oldu.

    Askeri araç ve ambulanslarla alınan yaralı askerler bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine getirildi. Çıkan çatışmada çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

    Yeni hedef orası... Böyle ateşlendi... Böyle vurulduYeni hedef orası... Böyle ateşlendi... Böyle vuruldu

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , Afrin , TSK , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri