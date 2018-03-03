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    Haberler >Gündem>Yeni hedef orası... Böyle ateşlendi... Böyle vuruldu

    Yeni hedef orası... Böyle ateşlendi... Böyle vuruldu

    AA-İHA
    03.03.2018 - 17:31 | Son Güncelleme:

    Raco’nun alınmasının ardından Cinderes kıskaca girdi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları, helikopterler ve uçaklar tarafından ateş altına alındı. Afrin'in batısındaki Cinderes'in çevresinde dumanların yükseldiği görüldü.

    TSK ve ÖSO, Raco’nun yanında Afrin'in batısında stratejik bir tepe ve iki köyün kontrolünü ele geçirdi. ÖSO’nun Raco’ya giren birliğinin komutanı Mecit Ebu el Nur, bu beldenin önemine bağlı olarak her tarafa çok sayıda mayın döşendiğini, buna rağmen şiddetli çatışmalardan sonra beldeyi ayrılıkçı teröristlerden temizlediklerini söyledi.

    Mecit Ebu el Nur, bugün şafakla başlattıkları harekatla iki saatlik şiddetli çatışmanın ardından stratejik öneme sahip olan bir dağın kontrolünü sağladıklarını söyledi. ÖSO Sözcüsü Ebu el Nur, ÖSO’nun Cinderes mihverinde bulunan Ramadiye ve Cemilek köylerinin ele geçirilerek, Cinderes bölgesinde bulunan PKK/YPG'li teröristlerin kıskaca alındığını söyledi.

    Raco’ya askerlerle birlikte görüntüleri kaydeden bir ÖSO askeri de Raco’nun tamamen kontrol altına alındığını belirterek, "Bu da PYD’nin Raco’daki karargahı” dedi.

    İşte Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli silahlarımızTSK'nın Afrin bölgesini terörden arındırmak için başlattığı ve büyük kararlılıkla sürdürdüğü Zeytin Dalı operasyonunda yerli ve milli silahlar kullanılıyor. İşte o önemli silahlardan bazıları.
    daha fazla video için

    CİNDERES VURULUYOR

     Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları, helikopterler ve uçaklar tarafından ateş altına alındı. Afrin'in batısındaki Cinderes'in çevresinde dumanların yükseldiği görüldü.

    Etiketler: Zeytin Dalı , Cinderes , Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
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