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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.07.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Prof. Dr. Cevat Geray yaşamını yitirdi

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Prof. Dr. Cevat Geray yaşamını yitirdi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanlarından Cevat Geray, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Kalp Merkezi'nde 88 yaşında hayatını kaybetti. Cevat Geray, 1968’den bu yana, A.Ü Eğitim Fakültesi’nde de Halk Eğitimi ve Köy Sosyolojisi derslerini veriyordu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanlarından olan Prof. Dr. Cevat Geray, haftanın belli günlerinde ders vermek için kaldığı huzurevinden üniversiteye gitmeye devam ediyordu. Geray, 1977-1982’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde dekanlık görevinde bulunmuştu. 

Prof. Cevat Geray, SBF lisans programında Şehircilik, Kentleşme Politikası, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler Maliyesi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Kooperatifçilik ve Kırsal Gelişme derslerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora düzeyinde birçok ders ve seminer yürüttü. 1968’den bu yana, A.Ü Eğitim Fakültesi’nde de Halk Eğitimi ve Köy Sosyolojisi derslerini veriyordu.

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlaması bölümünde, TODAİE’de, Gazi Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi’nde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde ve İ.Ü İktisat Fakültesi’nde de dersler ve seminerler veren Prof. Geray, son olarak A.Ü. SBF’de emekli öğretim üyesi olarak, derslerini sürdürüyordu.

Son nefesine kadar öğretmeye devam etti
Son nefesine kadar öğretmeye devam etti

 

 

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