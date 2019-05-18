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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gül KABA- Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL (DHA)
18.05.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Prof. Dr. Canan Karatay kalbi koruyan besinleri açıkladı

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Prof. Dr. Canan Karatay kalbi koruyan besinleri açıkladı

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, işlem görmemiş ve pakete girmemiş besinlerin kalbi koruduğunu söyleyerek, “Doğal köy tereyağı, az pişmiş yumurta yiyeceksiniz. Doğal zeytinyağı tüketip, bol su içeceksiniz” dedi.

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kalbi koruyan besinleri açıkladı. Prof. Dr. Karatay, “Kalbi koruyan besinler doğal, işlem görmemiş ve pakete girmemiş besinlerdir. Bol su içeceksiniz, doğal köy tereyağı yiyeceksiniz, kalp krizini önlediği gösterilmiştir. Doğal zeytinyağı, az piş yumurta tüketeceksiniz. Yumurta, şeker hastalığını da önler. Kalp krizinin temelinde şişmanlık ve şeker hastalığı yatar” diye konuştu.

“YUMURTA KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR”

Yumurtanın özellikle az pişirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karatay, “Ben kilo vermek için bunları konuşmuyorum, kalp, damar hastalıkları ve beyin felcini önlemek için söylüyorum. Doğal ev yoğurdu ve sirke de çok önemli. Yumurtayı az haşlamalıyız, çünkü herhangi bir şey yandığı zaman kanserojen oluyor, trans yağlar oluşuyor. Yumurtayı fazla haşladığımızda sarsının etrafında yeşil ve gri bir zar oluşuyor işte o trans yağdır. O artık yumurta değil protein tozudur, çok tehlikelidir. Bol bol yumurta yiyebilirsiniz tok tutar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kolesterolü düşürür, şeker hastalığını önler” ifadelerini kullandı.

“EN SAĞLIKLI MEYVE ZEYTİNDİR”

Deterjanların da kimyasallarla dolu olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, “Özellikle içinde bulunan klorür ve alüminyum vücut için zehirlidir. Modern meyvede çok fazla früktoz var. Fazla früktoz karaciğeri yağlandırır, insülin direncini başlatır. Siz sağlıklı diye meyve yerseniz şeker hastalığından da kanserden de kurtulamazsınız. Meyveler, korunsun, aynı boyda olsun diye tarım ilaçlarıyla yıkanıyor, bunlar tehlikelidir. Çok da büyüdüler yani çocuk başı kadar elma, ayva olmaz. En sağlıklı meyve zeytindir, istediğiniz kadar zeytin yiyebilirsiniz” dedi.

“TRANS YAĞLAR KALP KRİZİ SEBEBİ”

Doğal olan yağın damar tıkanıklığını önlediğini ifade eden Prof. Dr. Karatay, “Rafine olmuş karbonhidratlar, tuz, şekerler ve trans yağlar kalp krizi sebebidir. Yağın damarları tıkadığı, tıpta yapılan en büyük yalandır. Doğal yağ bilhassa damar tıkanıklığını önlüyor. Damarı tıkayan trans yağlardır, şekerdir, insülin hormonu yüksekliğidir” diye konuştu.

 

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