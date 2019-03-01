POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Tarih belli oldu mu?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polis ihtiyacının karşılanması için Polis Akademisine bağlı 4 aylık eğitimin verildiği POMEM'lerde, her yıl lisans ve önlisans mezunu yüzlerce genç, polis olabilmek için ter döküyor. Bu kapsamda son olarak 23. dönem POMEM mülakat süreci tamamlandı, şimdi ise sonuçların açıklanması ve eğitimlerin başlaması bekleniyor. Peki, 23. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
23. dönem POMEM alımları kapsamında önlisans ve lisans mezunları arasından 8 bin polis adayı eğitime başlayacak. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan mülakat sürecinin ardından, sonuçların adayların erişime açılacağı tarih heyecanla bekleniyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. Ancak, 22. Dönem POMEM alımlarında mülakat sınavı 13 Haziran'da yapılmış sonuçları ise 4 Ağustos'ta yani yaklaşık 53 günlük sürede açıklanmıştı.
Bu bilgiler baz alındığında, POMEM 23. Dönem mülakat sonuçlarının şubat ayının son ya da mart ayının ilk günleri açıklanabileceği öngörülüyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KAÇ KİŞİ ALINACAK?
POMEM 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci adayı alınacak. Belirlenecek polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.
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