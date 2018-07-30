POMEM 22. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?
POMEM 22. dönem mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yüz binlerce polis adayı tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Toplam 10 bin polis adayı alımının yapılacağı Polis Akademisi'nde ön başvuru süreci nisan ayında gerçekleştirilmişti. Peki, POMEM 22. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?
POMEM 22. dönem mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan 10 bin polis adayı için mülakat sonuçları bekleniyor. Peki, POMEM 22. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?
POMEM 22. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakatları 21. dönem polis alımında 29 Ocak-10 Şubat aralığında yapılmış, sonuçlar 25 şubat tarihinde erişime açılmıştı. Bu bilgiler dikkate alındığında POMEM mülakat sonuçlarının ay sonuna kadar akademi tarafından açıklanması öngörülmektedir.
MEZUN OLAN POLİSLERİN İLK ATAMALARI NEREYE YAPILACAK?
Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yapılan sınavda başarılı olanların ilk atamaları öncelikle birinci bölgeye yapılır.
Polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle polis merkezleri, çevik kuvvet veya koruma hizmet birimlerine yapılır.
Teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti ile 7 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yapılan sınavda başarılı olanların, eğitim kurumlarının mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır. Devlet memurlarıyla evli olanların ilk atamaları, talepleri halinde Genel Müdürlükçe eşlerinin görev yaptığı yere yapılabilir. Tercih listesinden eşinin görev yaptığı yeri seçme imkânı var iken seçmeyenlerin yerleri değiştirilmez ve atamalar yapıldıktan sonra eşinin görevi nedeniyle atama talepleri değerlendirmeye alınmaz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle