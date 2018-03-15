Polis alımı POMEM üzerinden başvuru almaya devam ediyor! 22. POMEM polis alımı şartları

Polis Akademisi Başkanlığı, daha önce yaptığı açıklamada Lisans ve Önlisans mezunlarından toplamda 10 bin polis adayı alacaklarını duyurmuştu. Duyurudan kısa bir süre sonra başvuru süreci başlatıldı. 12 Mart’ta başlatılan 2018 POMEM başvuruları 23 Mart tarihine kadar devam edecek. Peki POMEM 2018 başvuru şartları neler?

ÖN LİSANS VE LİSANS POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖN Lisans ve Lisans alanında gerçekleştirileceği duyurulan 10 bin polis alımı başvurusu, E Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru için E Devlet kapısına giriş şifresini temin edecek olan gençler, daha sonrasında POMEM'in ön başvuru ücretini yatıracak. Bu aşamadan sonra başvurular temin edilen E Devlet şifresi ile kolayca gerçekleştirilebilecek. Eğer E Devlet şifresine sahipseniz ve ön başvuru ücretini yatırdıysanız lütfen başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki linke tıklayın.

Polis alımı başvurusu, 12-23 Mart tarihleri arasında E-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ÖN LİSANS SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 12 Mart 2018 saat 09:00’dan 23 Mart 2018 saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “22. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. Halkbank’ın internet bankacılığından ve diğer bankaların, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.)

Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “22.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Emniyet teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

SINAV YERLERİ İKAMETE GÖRE BELİRLENECEK

Adayların ikamet illerine göre belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla adayların ön müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.



Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.



Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

SONRAKİ AŞAMA FİZİKİ MÜLAKAT

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Not: Parkur bilgileri ilerleyen tarihlerde Pa.edu.tr internet sitesinde yayımlanacak.

SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLARA NELER SORULACAK?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.



Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;



a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.