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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.02.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı

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PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sözde yürütme konseyiyle ilişkisi olduğu ve örgüt içerisinde önemli görevlerde bulunduğu bildirilen Davut Baghestani, beraberindeki 3 kişiyle Adana'da yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığının terörle mücadele ekipleri yaptıkları çalışmada, örgütün sözde yürütme konseyi üyeleriyle ilişkisi olan ve bazı dönemlerde öldüğüne dair haberler de yayımlanan Davut Baghestani'nin Adana ve Mersin'de "Canbulut Turgay" isimli sahte kimlik kullanarak örgüt adına faaliyetler yürüttüğünü belirledi.

Şüphelinin, geçmişte Irak'taki terör örgütü kamplarında örgüt mensuplarına ve kampta bulunanlara hitaben konuşma yaptığı, kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden de terör örgütü propagandası yapmayı sürdürdüğü tespit edildi.

İsrail-Kürt Enstitüsü'nün başkanlığını da yapan, geçmiş yıllarda terör örgütünün İsrail ve ABD ile görüşmelerine aracılık da eden zanlının, İsrail'de yayımladığı dergilerde örgüt propagandası yaptığı ortaya çıktı. 

Jandarma ekipleri, geçen yıl Suriye'nin Rakka kentinde YPG/PKK terör örgütünün uzantısı olarak kurulan "Suriye'nin Geleceği" adlı sözde partinin de oluşumunda yer aldığı belirlenen Baghestani'nin yakalanması için harekete geçti. 

Detaylı teknik takibin ardından zanlının Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gizlendiğinin belirlenmesi üzerine Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi. 

Operasyonda Baghestani ile aynı evde bulunan Mahmenur A, Hakkı A. ile Enes Y. gözaltına aldı. 

Ekipler, evde bulunan 3'ü Baghestani'ye ait 6 cep telefonu ve dijital materyallere incelenmek üzere el koydu.

Baghestani ve beraberindekiler sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına getirildi. 

Zanlıların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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