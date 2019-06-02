Pazartesi okul var mı?
'Yarın okullar tatil mi?' ya da 'Pazartesi okullar tatil mi?' sorusu, öğrenciler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştı. Gözler şimdi 3 Haziran'da okulların işleyiş düzeninde. Peki, Pazartesi okul var mı?
Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün izinli sayılacak. Dolayısıyla hükumetin ilan ettiği 9 günlük bayram tatili nedeniyle 3 Haziran Pazartesi günü okullarda eğitim olmayacak. Okullar 10 Haziran'dan itibaren eğitim faaliyetlerine devam edecek.
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