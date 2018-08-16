Pastör dosyasında da adı geçiyor... Kılıç serbest
BÜYÜKADA toplantısıyla ilgili 11 sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçlarından yargılandığı davanın son tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın tahliyesine karar verildi.
‘Silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Kılıç’ın adı, ABD’li pastör Andrew Craig Brunson’un yargılandığı davanın iddianamesinde de geçiyordu.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kılıç’ın durumu, mahkemelerce ayda bir yapılan tutukluluk incelemesinde değerlendirildi. Mahkeme heyeti, değerlendirme sonucu Kılıç’ın tahliyesine hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen tahliye yazısında, “Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu sanık Taner Kılıç’ın tutukluluğunun gözden geçirilmesi sonucu tahliyesine karar verilmiştir. 1 Şubat 2018 tarihli tutuklama müzekkeresinden tahliyesine” denildi.
14 AYDIR TUTUKLUYDU
Kılıç, FETÖ soruşturmaları kapsamında 6 Haziran 2017’de gözaltına alınmış, dosyası Temmuz 2017’de Büyükada’da tutuklanan insan hakları aktivistlerinin dosyası ile birleştirilmişti.
Kılıç’ın Büyükada’daki toplantıyı organize ettiği ancak ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle İzmir’de gözaltına alınınca toplantıya katılamadığı iddia ediliyordu. Kılıç 14 aydır İzmir Şakran’daki 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunuyordu.
AF ÖRGÜTÜ: SEVİNÇLİYİZ
Uluslararası Af Örgütü’nün (UAÖ) yeni Genel Sekreteri Kumi Naidoo karara ilişkin şunları söyledi: “Çok sevinçliyiz. Bu noktaya varmak için bir yıldan uzun bir süredir kampanya yürüyor ve mücadele ediyoruz. Söz konusu karara sevinmekle birlikte gerçek kutlamalarımız ancak Taner güvenli bir şekilde evine döndüğü ve eşi ile kızlarına kavuştuğu zaman başlayacak. Türkiye’deki insan hakları için ve ağır baskılarla haksız yere hapsedilen insan hakları savunucusu gazetecilerin ve diğerlerinin özgürlüğü için verdiğimiz mücadele sürecek.”
İDDİANAME: BRUNSON İLE STRATEJİ BELİRLİYORDU
TANER Kılıç’ın adı, İzmir’de, ev hapsinde bulunan ABD’li pastör Andrew Craig Brunson’ın yargılandığı davanın iddianamesinde de geçiyor. İddianamede Brunson’ın, “FETÖ’nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski ‘Ege Bölgesi imamı’ firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği” iddia ediliyor. Brunson ise nisanda yapılan ilk duruşmada Kılıç’la irtibatı konusunda şunları söylemişti: “İlk gözaltına alındığımda 63 gün tutuldum. 9 Aralık 2016’ya kadar. Avukat Taner Kılıç’ı o zamana kadar tanımıyordum. Gözetim altındayken bir avukata ihtiyaç olduğu için görüştük. Telefonla görüştüğüm kişi Taner Kılıç’ı buldu. Zaten daha sonra da başka bir avukat ayarladılar.”
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