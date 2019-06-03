Partililere talimat: Tempoyu arttırın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük İstanbul ziyaretinde 23 Haziran seçimlerine yönelik toplantılar yaptı. Kılıçdaroğlu İstanbul il yönetimi, ilçe başkanları ve İstanbul’un ilçelerinden aday olup seçimi kazanamayan adaylarla bir araya geldi. Basına kapalı olarak yapılan görüşmelerde Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi:

‘KUCAKLAYICI OLUN’

“31 Mart seçimlerinde başarınız nedeniyle hepinizi kutluyorum. Daha önceki başarıyı elde eden sizsiniz. Zaten örgütün çalışma şeklini doğru şekilde sahaya koyduğunu görüyorum. Örgüt seçim kampanyası ile uyumlu gidiyor. Artık Türkiye’de siyaset değişti. Yüzde 50+1 oy ile seçim kazanılıyor. Bu da farklı kesimlerin bir araya gelmesiyle elde edilebilir. Bu nedenle kampanyanın dili kucaklayıcı olsun. Kapsayıcı bir çalışma yürütün. Toplumun her kesimine gidin, sorunlarını dinleyin, çözüm önerilerimizi anlatın. Biz bölen, ayrıştıran değil birleştiren olacağız.

‘BİREBİR TEMAS KURUN’

Bütün İstanbul’un oyuna talibiz. 23 Haziran seçimlerinde hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor.

CHP olarak bizim ülkeye demokrasiyi getirme açısından ciddi ve tarihsel bir sorumluluğumuz var. O nedenle hep birlikte, usanmadan çalışacağız. Hak ederek kazandığımız ancak haksız ve hukuksuzca elimizden alınan seçimi yeniden kazanacağız.

Seçime az bir süre kaldı. Dolayısıyla tempoyu biraz daha arttırmamız, ulaşamadığımız kesimlere ulaşmamız gerekiyor. Sizler her gün sahada çalışıyorsunuz. Bir disiplin içinde, vatandaşla birebir temas kurarak çalışmamız gerekiyor. Bu seçimi sadece İstanbul seçimi gibi düşünmemek lazım. Bütün dünyanın, Avrupa’nın gözü kulağı İstanbul’da yapılacak bu seçimlerde. Bu titizlikle çalışmalarınızı sürdürün.

‘KENDİ SEÇİMİNİZ GİBİ ÇALIŞIN’

(31 Mart yerel seçiminde kazanamayan ilçe belediye başkanlarına) Seçilememiş olabilirsiniz ama çalışmayı elden bırakmayacaksınız. İlçenizde insanlar sizi tanıyor, biliyor. Sizlerden de süreci sahiplenmenizi, kendi seçiminizmiş gibi çalışmaya devam etmenizi istiyorum. Çalışmaları sıkı tutun. Benden istediğiniz ne varsa karşılarım. Hangi milletvekilinin hangi bölgede çalışmasını uygun görüyorsanız söyleyin göndereyim.”