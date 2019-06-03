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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
03.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Partililere talimat: Tempoyu arttırın

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Partililere talimat: Tempoyu arttırın

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da bir araya geldiği partililere, “Hak ederek kazandığımız ancak haksız ve hukuksuzca elimizden alınan seçimi yeniden kazanacağız. Seçime az bir süre kaldı. Dolayısıyla tempoyu biraz daha arttırmamız, ulaşamadığımız kesimlere ulaşmamız gerekiyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük İstanbul ziyaretinde 23 Haziran seçimlerine yönelik toplantılar yaptı. Kılıçdaroğlu İstanbul il yönetimi, ilçe başkanları ve İstanbul’un ilçelerinden aday olup seçimi kazanamayan adaylarla bir araya geldi. Basına kapalı olarak yapılan görüşmelerde Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi:

‘KUCAKLAYICI OLUN’

“31 Mart seçimlerinde başarınız nedeniyle hepinizi kutluyorum. Daha önceki başarıyı elde eden sizsiniz. Zaten örgütün çalışma şeklini doğru şekilde sahaya koyduğunu görüyorum. Örgüt seçim kampanyası ile uyumlu gidiyor. Artık Türkiye’de siyaset değişti. Yüzde 50+1 oy ile seçim kazanılıyor. Bu da farklı kesimlerin bir araya gelmesiyle elde edilebilir. Bu nedenle kampanyanın dili kucaklayıcı olsun. Kapsayıcı bir çalışma yürütün. Toplumun her kesimine gidin, sorunlarını dinleyin, çözüm önerilerimizi anlatın. Biz bölen, ayrıştıran değil birleştiren olacağız.

‘BİREBİR TEMAS KURUN’

Bütün İstanbul’un oyuna talibiz. 23 Haziran seçimlerinde hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor.

CHP olarak bizim ülkeye demokrasiyi getirme açısından ciddi ve tarihsel bir sorumluluğumuz var. O nedenle hep birlikte, usanmadan çalışacağız. Hak ederek kazandığımız ancak haksız ve hukuksuzca elimizden alınan seçimi yeniden kazanacağız.

Seçime az bir süre kaldı. Dolayısıyla tempoyu biraz daha arttırmamız, ulaşamadığımız kesimlere ulaşmamız gerekiyor. Sizler her gün sahada çalışıyorsunuz. Bir disiplin içinde, vatandaşla birebir temas kurarak çalışmamız gerekiyor. Bu seçimi sadece İstanbul seçimi gibi düşünmemek lazım. Bütün dünyanın, Avrupa’nın gözü kulağı İstanbul’da yapılacak bu seçimlerde. Bu titizlikle çalışmalarınızı sürdürün.

‘KENDİ SEÇİMİNİZ GİBİ ÇALIŞIN’

(31 Mart yerel seçiminde kazanamayan ilçe belediye başkanlarına) Seçilememiş olabilirsiniz ama çalışmayı elden bırakmayacaksınız. İlçenizde insanlar sizi tanıyor, biliyor. Sizlerden de süreci sahiplenmenizi, kendi seçiminizmiş gibi çalışmaya devam etmenizi istiyorum. Çalışmaları sıkı tutun. Benden istediğiniz ne varsa karşılarım. Hangi milletvekilinin hangi bölgede çalışmasını uygun görüyorsanız söyleyin göndereyim.”

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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