Parti örgütü toplanıp adayı belirleyecek

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Haziranda seçimleri gerçekleştireceğiz. Haziran güzel bir ay. Aydınlık bir ay haziran. Karanlığın az ama aydınlığın en fazla olduğu bir ay. Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır. Hepinize iyi haziranlar diliyorum. Haziranın bir başka özelliği, iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Haziran için mücadele edeceğiz. Haziranda söz veriyorum, bu ülkeye huzur gelecek, barış gelecek, ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak ve hepimiz evimizde huzur içinde oturacağız. Demokrasiyi getireceğiz, Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandıracağız. Benim adaylığıma gelince, bizim partimizin bir özelliği var. Cumhurbaşkanı adaylarını ben değil o yetkili organlarımız belirler. Önümüzdeki günlerde parti örgütünü toplayacağız, adayımızı belirlemiş olacağız. Diğer parti liderleri ile görüşeceğiz. Şunu açık ve net söyleyeyim: Kim demokrasiden yanaysa, tek adam rejimine karşıysa, Türkiye’de demokrasi olsun, huzur olsun, insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler diyorlarsa, söylesin diyorlarsa, herkesi haziran ayında bekliyoruz.”



