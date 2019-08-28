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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sümer Avcı / İstanbul (İHA)
28.08.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Paris'ten sonra İstanbul'da da akım başladı! Demir parmaklıklara kilit takıyorlar

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Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı'ndaki demir parmaklıklara takılan asma kilitler ilgi çekiyor. Anıt çevresindeki demir parmaklıklara asılan asma kilitler, Paris’te aşıklar köprüsündeki demir korkuluklara takılan asma kilitleri hatırlatıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı’nda göze çarpan asma kilitler, Paris'te Seine Nehri üzerinde bulunan Pont des Arts köprüsünü andırıyor. Dileklerinin gerçekleşmesini isteyenler, "aşıklar köprüsü" olarak bilinen köprüye kilit takıyor.

PARİS'TEN SONRA İSTANBUL'DA DA AKIM BAŞLADI

Aşıklar köprüsündeki bu akım bu günlerde Taksim Meydanı'nda da yaşanıyor. Meydandaki demir parmaklıklara asma kilit takan çiftler, dileklerinin gerçekleşmesini bekliyor. Paris ve Avustralya’dan sonra İstanbul'a da sıçrayan bu akım nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı çevresinde bulunan bahçe koruma demirlerine birçok asma kilit takıldığı görüldü. Çiftlerin gelip dilek tutarak ve iyi şans getirmesini ümit ederek ellerindeki asma kilitleri meydandaki demir korkuluklara taktıkları görüldü.

Paristen sonra İstanbulda da akım başladı Demir parmaklıklara kilit takıyorlar

UZUN YILLARDIR YAPILIYOR

Asma kilitleri daha önce Paris’te gördüğünü ifade eden Mehmet Akın, “Ben Avustralya’dan geliyorum. İznimi burada geçireceğim. İstanbul’da doğup büyüdüm. Kilit hakkında hatırladığım kadarıyla Paris’te böyle bir şey görmüştüm. Şimdi de gözümün önüne geliyor. Paris’te uzun köprüler var. Bir köprünün üzerinde bütünüyle görmüştüm bu kilitleri. Köprüye asılmış kilitleri gördüğüm yaklaşık 10 yıl önceydi. Galiba bu olay İstanbul’a da yayılıyor. Belki de Türkiye çapında da olabilir bu. Paris aşk şehri olduğu için sanırım burada da o niyetle yapılıyor” dedi.

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