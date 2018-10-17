'Papaz Brunson verildiyse papaz Gülen niye alınmaz'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Papaz Brunson verildiyse papaz Gülen niye alınmaz'
GeriGündem 'Papaz Brunson verildiyse papaz Gülen niye alınmaz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
17.10.2018 - 01:13, Son Güncelleme:

'Papaz Brunson verildiyse papaz Gülen niye alınmaz'

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
'Papaz Brunson verildiyse papaz Gülen niye alınmaz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’li pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasına, “Anlaşılan ‘Papaz büyüsü’ de bozulmuştur. Papaz Brunson verildiyse ABD’deki papaz Gülen niye alınmaz?” tepkisini gösterdi. Bahçeli, dün grup toplantısında şunları kaydetti:

“ABD Başkanı papazla yatıp papazla kalktı. Türkiye’ye yaptırım tehditleri savurdu. Papaz iki ülkenin bütün diyaloglarını tıkadı. Trump, Oval Ofis’te papazı hasretle kucaklamış, kendisine dua ettirmiş, sanki Vietnam’dan dönen askerleri gibi karşılamıştır. Seviyesiz Trump’ın yerini sempatik Trump almıştır. Kırgınlığı papaz iadesiyle geçmiştir.

ATİLLA’NIN İADESİ NE ZAMAN
Papaz Brunson verildiyse, ABD’deki papaz Gülen niye alınmaz, neden alınamaz? Pensilvanya’daki papaz ne zaman ülkemize iade edilecek? Varsayalım İki papazı da ellerinde tutmak istediler. Bu durum karşısında Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın iadesi ne zaman olacak? Evanjelist papaz gözle kaş arasında uçup gidecek, FETÖ Papazı Pensilvanya’dan örgütünü idare edecek, böylesi bir tablo tarihi hata sayılmayacak mıdır? Papaz Brunson kararı, milletimizi üzmüş ve yaralamıştır. Bakalım, dövizin akıbeti ne olacaktır?

Kaşıkçı (Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı), zannedersiniz buharlaşıp uçmuştur. Akıbetiyle ilgili pek çok vahim iddia gündemdedir. Acaba nasıl bir inceleme yöntemi takip edilecektir? Muhalif kimliğiyle bilinen bu gazeteci örtülü bir operasyona maruz mu kalmıştır? Bizim temennimiz Kaşıkçı olayındaki sis perdesinin aralanmasıdır.

CHP’nin İş Bankası hisseleri konusu gündeme gelince çılgına dönmesi, ülkemizin nasıl bir badire ve belanın kıyısında olduğunu belgelemiştir. Bugünkü CHP’nin Atatürk’le yolları çoktan ayrılmıştır. Yok öyle mirasyedilik, İş Bankası hisseleri doğruca Hazine’ye devredilmelidir. Aslında bizatihi CHP sorumluluk alıp, kanuna gerek yok deyip hisselerini Hazine’ye bırakacak samimiyeti göstermelidir. MHP kanuni düzenleme olması halinde emanetin asıl sahibine geçmesine mutlaka katkı sunacaktır.”

KİRALANMIŞ GİZLİ TANIKLAR KİM
PAPAZ Brunson’ın üç gizli tanığın ifadesiyle suçlanması, sonra da savcı değişikliğiyle birlikte yine aynı tanıkların değiştirilmiş, tahrif ve tahrip edilmiş ifadeleriyle serbest kalması bağımsız ve tarafsız hukuka ne kadar uygundur? O halde herhangi bir davada ayarlanacak birkaç gizli tanık, bir insanı suçu yoksa felakete, suçu varsa feraha ulaştırabilecektir. Papaz davasında ifade değiştiren, Türk adaletini şaibelerle hırpalayan gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir? Bu gizli tanıklar kısa süre içinde ifade ve görüşlerini nasıl değiştirmişlerdir? Gizli tanık Türk ceza hukuku sistemine ekilen fitne tohumudur. Bir yanda 35 yılla yargılanıp, diğer yanda 2 yıl bile dolmadan yakayı kurtaran bir casusun vebaline millet vicdanı nasıl ortak olacaktır?”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yargıda hizipleşmeye kesinlikle izin yok

Trump'a 'tehditle bizden netice alma yoluna gitmeyin' dedim

Delil bulundu konsolos uçtu

'En büyük zararı adalet gördü'