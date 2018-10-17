'Papaz Brunson verildiyse papaz Gülen niye alınmaz'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’li pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasına, “Anlaşılan ‘Papaz büyüsü’ de bozulmuştur. Papaz Brunson verildiyse ABD’deki papaz Gülen niye alınmaz?” tepkisini gösterdi. Bahçeli, dün grup toplantısında şunları kaydetti:
“ABD Başkanı papazla yatıp papazla kalktı. Türkiye’ye yaptırım tehditleri savurdu. Papaz iki ülkenin bütün diyaloglarını tıkadı. Trump, Oval Ofis’te papazı hasretle kucaklamış, kendisine dua ettirmiş, sanki Vietnam’dan dönen askerleri gibi karşılamıştır. Seviyesiz Trump’ın yerini sempatik Trump almıştır. Kırgınlığı papaz iadesiyle geçmiştir.
ATİLLA’NIN İADESİ NE ZAMAN
Papaz Brunson verildiyse, ABD’deki papaz Gülen niye alınmaz, neden alınamaz? Pensilvanya’daki papaz ne zaman ülkemize iade edilecek? Varsayalım İki papazı da ellerinde tutmak istediler. Bu durum karşısında Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın iadesi ne zaman olacak? Evanjelist papaz gözle kaş arasında uçup gidecek, FETÖ Papazı Pensilvanya’dan örgütünü idare edecek, böylesi bir tablo tarihi hata sayılmayacak mıdır? Papaz Brunson kararı, milletimizi üzmüş ve yaralamıştır. Bakalım, dövizin akıbeti ne olacaktır?
Kaşıkçı (Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı), zannedersiniz buharlaşıp uçmuştur. Akıbetiyle ilgili pek çok vahim iddia gündemdedir. Acaba nasıl bir inceleme yöntemi takip edilecektir? Muhalif kimliğiyle bilinen bu gazeteci örtülü bir operasyona maruz mu kalmıştır? Bizim temennimiz Kaşıkçı olayındaki sis perdesinin aralanmasıdır.
CHP’nin İş Bankası hisseleri konusu gündeme gelince çılgına dönmesi, ülkemizin nasıl bir badire ve belanın kıyısında olduğunu belgelemiştir. Bugünkü CHP’nin Atatürk’le yolları çoktan ayrılmıştır. Yok öyle mirasyedilik, İş Bankası hisseleri doğruca Hazine’ye devredilmelidir. Aslında bizatihi CHP sorumluluk alıp, kanuna gerek yok deyip hisselerini Hazine’ye bırakacak samimiyeti göstermelidir. MHP kanuni düzenleme olması halinde emanetin asıl sahibine geçmesine mutlaka katkı sunacaktır.”
KİRALANMIŞ GİZLİ TANIKLAR KİM
PAPAZ Brunson’ın üç gizli tanığın ifadesiyle suçlanması, sonra da savcı değişikliğiyle birlikte yine aynı tanıkların değiştirilmiş, tahrif ve tahrip edilmiş ifadeleriyle serbest kalması bağımsız ve tarafsız hukuka ne kadar uygundur? O halde herhangi bir davada ayarlanacak birkaç gizli tanık, bir insanı suçu yoksa felakete, suçu varsa feraha ulaştırabilecektir. Papaz davasında ifade değiştiren, Türk adaletini şaibelerle hırpalayan gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir? Bu gizli tanıklar kısa süre içinde ifade ve görüşlerini nasıl değiştirmişlerdir? Gizli tanık Türk ceza hukuku sistemine ekilen fitne tohumudur. Bir yanda 35 yılla yargılanıp, diğer yanda 2 yıl bile dolmadan yakayı kurtaran bir casusun vebaline millet vicdanı nasıl ortak olacaktır?”
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