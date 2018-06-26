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    Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı | 76. ÖGG sınav sonuçları

    Hürriyet Haber
    26.06.2018 - 09:10 | Son Güncelleme:

    Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların geçtiğimiz günlerde katılım sağladığı 76. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan sonuçlar, sınava katılan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Özel Güvenlik Sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 76. ÖGG sınav sonucu nasıl sorgulanır?

    Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından belli aralıklara yapılan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG)sınavının 76'ncısı geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Sınavın tamamlanmasının ardından heyecanla sonuçları bekleyen adaylara sevindirici haber dün geldi. Söz konusu sınava katılım sağlayan kişiler şimdi 76. ÖGG sınav sonuçlarını nasıl sorgulayacaklarını merak ediyor. İşte, ÖGG sınavı sonuç açıklama sayfası...

    ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak isteyen adayların yetki belgesi edinebilmek için girdiği 76. Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavının sonuçları adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından yoğun şekilde sorgulamalar da başladı.

    ÖZEL GÜVENLİK 76. TEMEL EĞİTİMİ SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖZEL GÜVENLİK 52. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

    Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

    - Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

    - Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

    - Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.

    Etiketler: Özel Güvenlik sınav sonuçları , 76. ÖGG sınav sonuçları , son dakika , haberler
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