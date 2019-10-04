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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Özel: Çıtayı biz koymadık

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Özel: Çıtayı biz koymadık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı seçiminde “yüzde 50 artı 1” şartının değiştirilmesi tartışmasıyla ilgili “Çıtanın yeriyle ilgili değiliz” dedi.

Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Erdoğan’a anayasa yaptılar, daha 2 yıl önce üzerine diktikleri elbisenin, Erdoğan’a bile bir tarafı uzun, bir tarafı kısa gelmeye başladı. Tadilat ihtiyacı bir noktada. Ağızdaki bakla, bir plan dahilinde mi çıktı yoksa kendiliğinden çıktı da duyanların hoşuna mı gitti bilinmez; Faruk Çelik, ‘50 artı 1 zor, 40 artı 1’e tadil edelim’ dedi. Çıtayı, 50 artı 1’i biz koymadık. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin mimarları koydular. Yüksek atlamada 50’yi yakalayamayanlar, ‘Çıtayı 40’a indirir misiniz’ diyorlar. Normal şartlarda Cumhurbaşkanı’nın ‘O da nereden çıkmış, Faruk Bey nereden çıkarmış’ deyip, yürüyüp gitmesi gerekirken, ‘Bunu kampta konuşmayız. Bu çatıdır bunun yeri’ dedi. Yani anayasa değişikliğini işaret ediyor.
CHP olarak tutumumuz soruluyor; biz öyle çıtanın yeriyle ilgili değiliz. Biz bu başkanlık sistemini ortadan kaldırmak dışında bir şeyi müzakere edemeyiz. Kuvvetler ayrılığının tam olarak tesis edildiği, yargı bağımsızlığının sağlandığı, 16 Nisan’dan kurtulan, 12 Eylül ile hesaplaşan, darbe anayasasının tortularından kurtulmuş, gerçek bir parlamenter sistem için varız.” 

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