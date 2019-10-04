Özel: Çıtayı biz koymadık
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı seçiminde “yüzde 50 artı 1” şartının değiştirilmesi tartışmasıyla ilgili “Çıtanın yeriyle ilgili değiliz” dedi.
Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Erdoğan’a anayasa yaptılar, daha 2 yıl önce üzerine diktikleri elbisenin, Erdoğan’a bile bir tarafı uzun, bir tarafı kısa gelmeye başladı. Tadilat ihtiyacı bir noktada. Ağızdaki bakla, bir plan dahilinde mi çıktı yoksa kendiliğinden çıktı da duyanların hoşuna mı gitti bilinmez; Faruk Çelik, ‘50 artı 1 zor, 40 artı 1’e tadil edelim’ dedi. Çıtayı, 50 artı 1’i biz koymadık. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin mimarları koydular. Yüksek atlamada 50’yi yakalayamayanlar, ‘Çıtayı 40’a indirir misiniz’ diyorlar. Normal şartlarda Cumhurbaşkanı’nın ‘O da nereden çıkmış, Faruk Bey nereden çıkarmış’ deyip, yürüyüp gitmesi gerekirken, ‘Bunu kampta konuşmayız. Bu çatıdır bunun yeri’ dedi. Yani anayasa değişikliğini işaret ediyor.
CHP olarak tutumumuz soruluyor; biz öyle çıtanın yeriyle ilgili değiliz. Biz bu başkanlık sistemini ortadan kaldırmak dışında bir şeyi müzakere edemeyiz. Kuvvetler ayrılığının tam olarak tesis edildiği, yargı bağımsızlığının sağlandığı, 16 Nisan’dan kurtulan, 12 Eylül ile hesaplaşan, darbe anayasasının tortularından kurtulmuş, gerçek bir parlamenter sistem için varız.”
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