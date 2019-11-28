Özel araçlarda kış lastiği takmak zorunlu mu?

Aralık ayına kısa süre kala, kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih sürücülerin gündemine geldi. Sürücülerin sürüş güvenliğini sağlamak için araçlara takılan kış lastiği zorunluğunun bu sene ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, "Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Peki, Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Hangi araçlara kışlık lastik takılır?

Kış lastiği ne zaman takılacak ve hangi araçlarda zorunlu olacak sorusu, aralık ayına günler kala araştırılmaya başlandı. Binlerce araç sahibinin hem can güvenliği hem de yasal zorunluluk dolayısıyla taktıracağı kış lastiği, hususi araçlarda zorunlu olup olmadığı ile merak ediliyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılacak? İşte, kış lastiği hususi araçlarda zorunlu olacak mı sorusuyla birlikte lastiklerinin ne zaman takılacağının cevabı

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlenecek.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlardan bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu araçların lastiklerinin uygun hale getirilebilmesi için en yakın yerleşim birimine kadar götürülmelerine ilgili belge düzenlenerek izin verilecek. Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akımı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlerde bekletilecek.

Kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz yönde etkilediği illerde şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların dışında kalan taşıtlara da kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi konusu valilikler tarafından değerlendirilecek.

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

En önemli noktalar nelerdir?

Bir lastiğin ömrünün ne kadar olduğunu kesin olarak söylemek mümkün değildir. Bir lastiğin ömrü ve kilometre performansı lastiğin tasarımı, sürücünün alışkanlıkları, iklim, yol koşulları ve lastik bakımı gibi faktörlerin bir kombinasyonuna bağlıdır.

Önemli birkaç kilometre taşı ve ipucu:

1- Beş yılı aklınızda tutun

Beş veya daha fazla yıl kullanıldıktan sonra lastiklerinizin yılda en azından bir kere bir uzman tarafından ayrıntılı bir şekilde muayene edilmesi gerekmektedir.

2- On yıl azami süredir

Lastikler üretim tarihinden itibaren on yıl boyunca değiştirilmemiş ise, kullanılabilir durumda görünüyor ve sırt aşınma göstergesine kadar aşınmamış olsalar bile, Michelin tedbir olarak yeni lastiklerle değiştirilmesini önermektedir. Bu husus yedek lastikler için de geçerlidir.

3- Düzgün bakım lastiğin ömrünü uzatır

Lastiklerinizin hava basıncı, sırt aşınması, ayar ve benzeri bakımlarını iyi yaparsanız lastiklerinizin ömrünü uzatabilirsiniz.

Orijinal ekipman için araç üreticisinin lastik değiştirme önerilerine uyun.

Üretim tarihinin kontrol edilmesi için

Lastik yanağındaki DOT numarasına bakın.