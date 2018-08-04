ÖSYM, DGS sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte, merakla beklenen o tarih
388 bin 215 adayın başvuru yaptığı ve 21 Temmuz Cumartesi günü tamamlanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayan yüz binlerce kişinin bir numaralı gündem maddesi oldu. DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe yönelik araştırma yapan vatandaşlar, konu hakkında ÖSYM'nin yaptığı herhangi bir açıklama olup olmadığını sorguluyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ön lisans mezunlarının girebildiği ve dört yıllık lisans programlarına geçiş imkânı sağlayan 2018 DGS'nin sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bu yıl ilk kez 81 ilde yapılan sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı çok sayıda kişi tarafından merakla araştırılıyor. İşte, ÖSYM'nin konuya dair açıklaması...
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı geçtiğimiz 21 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı. Bu yıl ilk kez 81 ilde yapılan sınavda ter döken adaylar, 120 soru için verilen 150 dakikada sorulara yanıt bulmaya çalışmıştı.
Gözler şimdi ise ÖSYM tarafından ilan edilecek sonuç açıklama haberine çevrildi. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
Adaylar, sonuçları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden takip edebilir ve sonucunu anında öğrenebilirsiniz.
DGS NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
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