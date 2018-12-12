Orduevine giriş yasağı şahsıma değil TSK’ya yönelik söylemler içindi
ANAYASA Mahkemesi’nin emekli Albay Hüsnü Şimşek’e altı ay süreyle TSK’nın sosyal tesislerine giriş yasağının yasal dayanağının olmadığı, ifade özgürlüğüne müdahale edildiği gerekçesiyle verilen ihlal ve 4 bin lira tazminat kararı üzerine dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Hürriyet’e açıklama yaptı.
Özel, “TSK sosyal tesislerine giriş yasağı tarafımızdan konulmuş keyfi bir uygulama değildir. Giriş yasağı kararı, şahsıma yöneltilen eleştiriler üzerine değil TSK manevi şahsiyetine yönelik söylemlerden dolayı kurumsal olarak verilmiş ‘geçici’ bir karardır” dedi.
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