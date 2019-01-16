Önce tilki şimdi atmaca! Donarak ölüyorlar
Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle bir tilkinin donarak ölmesinden sonra bir kötü haber de Çorum'dan geldi. Çorum’da etkili olan soğuklar bir atmacanın donarak telef olmasına neden oldu.
Olay, merkeze bağlı Seydim köyünde meydana geldi. Köy camisinin bahçesinde donmuş olarak bulunan atmaca, görenlerin yüreklerini burktu. Son günlerde il genelinde etkili olan Sibirya soğukları hem insan hem de yaban hayatını olumsuz etkiliyor.
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