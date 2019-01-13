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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.01.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

O ilde şaşkına çeviren görüntü! Soğuktan dondu

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Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle bir tilkinin telef oldu.

Son bir haftadır yurdu etkisi altına alan soğuk hava, Van'ın Çaldıran ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Aşırı soğukların etkili olduğu ilçede bir tilki telef oldu. 2050 rakım yüksekliğine sahip olan Çaldıran ilçesi gündüzleri hava sıcaklığı eksi 15 ile 25 derece arasında yaşanırken gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 35 ile 40 dereceyi buluyor.

İlçe merkezinin 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tendürek Dağı'ndan gelen lav kalıntıları arasında bulunan ilçe çöplüğüne gelerek karnını doyurmaya çalışan tilki donarak telef oldu. Çöp dökmeye giden Çaldıran Belediye çalışanlarınca fark edilen donmuş tilki, üzüntüye neden oldu.

Çaldıran'ın Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri olduğunu söyleyen Kerem Çınarcı, "bu soğuk havaya kimselere kaptırmayız. Bunun da göstergesi soğukta donarak telef olan yaban tilkisi. Çaldıran'da bu sene hava şartları hayatı çok olumsuz etkiliyor. Çaldıran'dan 5 kilometre uzaklıkta bulunan çöp alanına yiyecek aramaya gelen bu tilki donmuş durumda. Eksi 40 eksi 35 derecelere varan soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin en soğuk yeri Erzurum, Kars ve Ardahan olarak biliniyor ama bu görüntü de belli ediyor ki en soğuk yer Çaldıran'dır. Çaldıran her zaman birinci olmuştur. Bu da onun kanıtıdır. Hayvanlar bile soğuktan donmuş durumda" dedi.

O ilde şaşkına çeviren görüntü Soğuktan dondu



Çaldıran Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte vatandaşların olumsuz bir durum yaşamamaları için oluşturduğu karla mücadele ve kriz masası ekipleri, 7/24 çalışmaları vatandaştan tam not aldı.

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