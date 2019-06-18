Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline başladı. 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran'da sonra erdi. Gözler şimdi yaz tatilinin biteceği ve 2019-2020 eğitim döneminin başlayacağı tarihte.
Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacakları yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başladı. Yakın zaman önce tatil sisteminin değişmesi ve iki yeni ara tatilin eklenmesiyle birlikte, yaz tatilinin süresi ve okulların yeni sezona başlayacağı tarih merak edileme başlandı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.
Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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