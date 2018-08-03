Öğrenciler merakla araştırıyor: 'Okullar ne zaman açılacak?'
Yaklaşık iki aydır yaz tatilinin tadını doyasıya çıkaran öğrenciler 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Özellikle konu hakkında MEB tarafından yapılan resmi bir açıklama olup olmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler, son dönemde sorgulamalarına hız verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Ağustos ayının başlamasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. 8 Haziran'da karnelerini alarak tatile çıkan 18 milyon öğrenci, yaz tatilinin biteceği ve okulların eğitime başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Öğrencilerin yanı sıra velilerde okul alışverişi ve diğer işlerini planlamak için okulların MEB tarafından ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor. İşte, milyonlarca öğrenci ve ailelerini yakında ilgilendiren 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda eğitim/öğretim faaliyetlerini ne zaman başlatacağını merak eden milyonlarca ilk ve orta öğretim öğrencisi, okulların hangi tarihte açılacağını soruşturuyor. İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.
MEB İLETİŞİM MERKEZİ TELEFON HATTI KURULDU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla "ALO 147" hattı kaldırılarak yerine başta öğretmenler olmak üzere öğrenci, veli ve diğer vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İletişim Merkezi "444 0 632" telefon hattı kuruldu.
AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakan Selçuk'un talimatıyla "ALO 147" hattı, kamuoyunda şikayet hattı olarak algılanması ve öğretmenlerin şikayet konusu edildiği gerekçesiyle kaldırıldı. "ALO 147" yerine yeni hizmete başlayan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" danışma hattı, öğretmen odaklı hizmet verecek. Bu kapsamda, öğretmenler, yer değiştirme işlemleri, maaşlar, ek ders ücretleri, mesleki çalışmaları, eğitim ve öğretim ödeneği, özlük işlemleri, sosyal tesis ve lojman kullanımı, yurt dışı görevlendirmeleri gibi konularda, öğretmen adayları ise ilk atama işlemleri, kadro talepleri gibi Bakanlığın görev alanındaki bütün alanlarda hizmet alabilecek.
Danışma hattı ayrıca, örgün eğitim çağı dışına çıkan ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden Türkiye veya yurt dışı programlarına kayıtlı öğrencilere, yeni kayıt, kayıt yenileme, sınav iş ve işlemleri, ücret iadeleri, mezuniyet iş ve işlemleri ile sistem üzerinden yapılabilecek bilgi güncellemeleri konularında da hizmet verecek.
Örgün eğitim kapsamındaki öğrenci ve veliler, danışma hattından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları mevzuatı, öğrencilerin kayıt işlemleri, öğrencilerin sınıf geçme ve devam durumları, nakil iş ve işlemleri, özel eğitime ihtiyacı bulunan öğrencilerin eğitim ve rehberlik süreçleri, BİLSEM sınavları, özel okul sınavları, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı, liselere geçiş sınavı, e-Okul veli bilgilendirme ve 8383 mobil bilgi servisi kullanımı hakkında danışma hattından bilgi edinebilecek.
Ders kitapları içerikleri dağıtımı ve temini, okul aile birlikleri, sosyal etkinlikler, taşımalı eğitim, okul, derslik ve eğitim öğretim materyalleri eksiklikleri, fiziki altyapı talepleri, okul kantinlerindeki ürün satışı ile denetimi, destekleme ve yetiştirme kursları, yurt ile pansiyonlarda barınma iş ve işlemleri, öğrencilerin kılık kıyafetleri, denklik işlemleri, FATİH Projesi, EBA sistemi, öğretmen ihtiyacı, resmi tatiller ve Bakanlığın projeleri konularında da hatttan faydalanabilinecek.
Vatandaşlar da iletişim hattı aracılığıyla Bakanlık mevzuatı, Bakanlıkça yapılan motorlu taşıt sürücü kursu, protokol sınavları, yeterlilik sınavları, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları, yabancı hükümet burs işlemleri, yaygın eğitim kursları, sertifika programları, Bakanlığın ihaleleri, özel okul açma kapatma, kurs açma ve kapatma, kurum çalışma usul ile esasları gibi konularda danışmanlık hizmeti alabilecek.
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