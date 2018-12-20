Okulda iğrenç olay! Defalarca tecavüz etti
Lefkoşa'da yaşayan Hakan D., 15 yaşındaki liseli kız çocuğunu zorla bir okula götürüp tecavüz etti. Hakim karşısına çıkan sanık 9 yıl hapse çarptırıldı. Sanığın 15 yaşındaki kızı, saçlarından sürükleyerek defalarca zorla cinsel ilişkiye girdiği kameralar tarafından tespit edildi.
Gündem Kıbrıs'ın haberine göre, Lefkoşa'da 10 Temmuz 2016 tarihinde 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla bir ilkokula götürüp tecavüz eden ve 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Hakan Demirbüken'in istinaf talebi reddedildi. Savcılık cezanın yükseltilmesi, Hakan Demirbüken ise ceza süresinin düşürülmesi için istinafa başvurdu. Yargıtay Ceza olarak oturum yapan Ahmet Kalkan’ın başkanlığında, Bertan Özerdağ ve Peri Hakkı’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyetinin huzurundaki davada İstinaf kararını açıklayan Peri Hakkı, istinaf taleplerini reddettiklerini açıkladı.
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