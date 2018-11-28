Oktay'dan İSEDAK üyesi ülkelere onur yemeği
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. toplantısına katılan üye ülke heyet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.
Çırağan Sarayı'nda düzenlenen yemeğe, üye ülkelerin temsilcileri katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, katılımcıları selamladı.
Yemekte misafirlere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.
34. İSEDAK Toplantısı yarın yapılacak oturumlarla sona erecek.
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