Oje sürmek orucu bozar mı? Oruçlu iken oje sürülür mü?
Ramazan ayının gelmesi ile beraber, orucu bozan ve bozmadan durumlar da vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Özellikle bakımlı ve güzel görünmek için oje sürmek isteyen kadınlar, ojenin oruç üzerindeki etkilerini Diyanet'in bilgileri doğrultusunda merak ediyor. Peki, oje sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürülür mü? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.
Ramazan ayı tüm yurtta idrak edilirken, orucu bozan durumlar da oruç ibadetini idrak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu merak edilen konulardan birini de oje sürmek oluşturuyor. Diyanet, internet sitesinde orucu bozan ve bozmayan durumları detaylar olarak anlatmıştı. Peki, oje orucu bozuyor mu? İşte, Diyanet'in o konu ile ilgili verdiği cevap;
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Oje sürmek bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz. Fakat¸ oje tırnak üzerinde kalıcı olup ve suyu alta geçirmediği için abdeste engeldir.
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