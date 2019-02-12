Öğretmen atamasında ‘güvenlik’ tartışması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖğretmen atamasında ‘güvenlik’ tartışması
GeriGündem Öğretmen atamasında ‘güvenlik’ tartışması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent SARIOĞLU / ANKARA
12.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Öğretmen atamasında ‘güvenlik’ tartışması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öğretmen atamasında ‘güvenlik’ tartışması

KPSS’den yüksek puan almalarına karşın Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözlü sınavından çok düşük not alan bazı öğretmenlerin atanmamasında güvenlik soruşturmalarının etkili olduğu iddia edildi.

Meclis Milli Eğitim Komisyonu’ndaki görüşmede konuyu gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, “Bunu yapabilmek için ciddi bir araştırmaya ihtiyaç var. Böyle bir şey olamaz. Güvenlik soruşturmasında eğer devleti zararı uğratacak, terör örgütleriyle ilişkilendirmiş bir yapısı varsa o zaman kişinin kendisine ‘Senin FETÖ terör örgütüyle ilişkin var ya da başka bir terör örgütüyle ilişkin var, bundan dolayı da seni öğretmen olarak alamıyoruz’ denir. Kişi de böyle bir durumu yoksa mahkemeye gider, haklıysa hakkını alır, haklı değilse devleti biz korumak zorundayız” dedi.

KONCUK: BABA ÜLKÜCÜ ÇOCUK DHKP-C ŞÜPHELİSİ

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da yakın zamanda yaşadığı bir olayı şöyle anlattı: “Geçen bir dostum aradı, milliyetçi, ülkücü bir kardeşim. Dedi ki: ‘Benim kızım 93 ya da 83.3 KPSS’yle girdi mülakata ama 55 puan verildi.’ Araştırdım; kızın DHKP-C’yle bağlantısı olduğu söylendi bana. Allah Allah dedim, bunun babası ülkücü bir adam, DHKP-C’yle ne alakası var? Ama söyledim kendisine. Şimdi baba da çocuğunun durumunu bilmeyebilir. Fakat kişinin kendisiyle ilgili güvenlik soruşturmasını bilme hakkı var mı, yok mu? Var. Ne çıkarsa çıksın.”

BENİM DÖNEMİMDE YOK

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iddialar üzerine şu açıklamayı yaptı: “Eğer suçun şahsiliğine yönelik olmak kaydıyla, bir kişiyle ilgili bir resmi doküman varsa, bu kişinin KPSS’si ikincil vaziyette kalıyor. Ama bir husus yoksa 90 almış bir kişiye asla 58 verilmez. Bunu son sınavlar, yani benim dönemim için söylüyorum. Bu konuda çok hassas davranıyoruz.”

‘MÜLAKAT MAĞDURLARI’YLA GÖRÜŞTÜ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasında, mülakat sırasında haksız gerekçelerle elendiğini öne süren mağdurlarla TBMM’de bir araya geldi. Özel, görüştüğü öğretmenlerin “KPSS puanı 80 ve üzeri olan 200’e yakın adayın haksız mülakat puanları verilerek tercih yapma haklarının gasp edildiği” iddiasını aktardı. (ANKARA)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Okullar ne zaman kapanacak? 2. kanaat dönemi ne zaman bitecek?

Son dakika: Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Ünlü mağazada kıyafet deneyen kadının görüntüsünü çekti! Tacizci yakalandı

Hercai ne demek?