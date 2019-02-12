Öğretmen atamasında ‘güvenlik’ tartışması

Meclis Milli Eğitim Komisyonu’ndaki görüşmede konuyu gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, “Bunu yapabilmek için ciddi bir araştırmaya ihtiyaç var. Böyle bir şey olamaz. Güvenlik soruşturmasında eğer devleti zararı uğratacak, terör örgütleriyle ilişkilendirmiş bir yapısı varsa o zaman kişinin kendisine ‘Senin FETÖ terör örgütüyle ilişkin var ya da başka bir terör örgütüyle ilişkin var, bundan dolayı da seni öğretmen olarak alamıyoruz’ denir. Kişi de böyle bir durumu yoksa mahkemeye gider, haklıysa hakkını alır, haklı değilse devleti biz korumak zorundayız” dedi.

KONCUK: BABA ÜLKÜCÜ ÇOCUK DHKP-C ŞÜPHELİSİ

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da yakın zamanda yaşadığı bir olayı şöyle anlattı: “Geçen bir dostum aradı, milliyetçi, ülkücü bir kardeşim. Dedi ki: ‘Benim kızım 93 ya da 83.3 KPSS’yle girdi mülakata ama 55 puan verildi.’ Araştırdım; kızın DHKP-C’yle bağlantısı olduğu söylendi bana. Allah Allah dedim, bunun babası ülkücü bir adam, DHKP-C’yle ne alakası var? Ama söyledim kendisine. Şimdi baba da çocuğunun durumunu bilmeyebilir. Fakat kişinin kendisiyle ilgili güvenlik soruşturmasını bilme hakkı var mı, yok mu? Var. Ne çıkarsa çıksın.”

BENİM DÖNEMİMDE YOK

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iddialar üzerine şu açıklamayı yaptı: “Eğer suçun şahsiliğine yönelik olmak kaydıyla, bir kişiyle ilgili bir resmi doküman varsa, bu kişinin KPSS’si ikincil vaziyette kalıyor. Ama bir husus yoksa 90 almış bir kişiye asla 58 verilmez. Bunu son sınavlar, yani benim dönemim için söylüyorum. Bu konuda çok hassas davranıyoruz.”

‘MÜLAKAT MAĞDURLARI’YLA GÖRÜŞTÜ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasında, mülakat sırasında haksız gerekçelerle elendiğini öne süren mağdurlarla TBMM’de bir araya geldi. Özel, görüştüğü öğretmenlerin “KPSS puanı 80 ve üzeri olan 200’e yakın adayın haksız mülakat puanları verilerek tercih yapma haklarının gasp edildiği” iddiasını aktardı. (ANKARA)