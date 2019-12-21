Obezite yanıtı: 500’e yakın yemek olunca

Şahin’in tweet’ine çok sayıda da yorum geldi. Başkan Şahin, tweetine gülümseme emojisiyle yapılan “Bursa’dan yazıyorum Sayın Başkanım. Allah aşkına Antep’e gelip de nasıl az yiyebileceğimizi de tarif edebilir misiniz? Bence imkânsız” yorumuna da gülümseme emojisiyle “Size katılıyorum. Bence de imkânsız” karşılığını verdi. Sağlık Bakanlığı’nın “porsiyonların küçültülmesi” önerisiyle ilgili konuştuğumuz Şahin bakın neler söyledi:

“Obeziteyle ilgili yapılması gerekeni çalıştık. Yemeklerin içindeki özellikle kırmızıbiber gibi baharatlar metabolizmayı hızlandırıp zayıflatıyor. Bunlar bilimsel olarak da kanıtlanmış. Gaziantep’te kebapların dışında 500 çeşit de sulu yemek var. Bu sulu yemeklerde de yine Antep’e özgü zayıflatacak şifalı bitkiler bulunuyor. Zahter, karkın gibi baharatlar şifa veriyor. Antep’e özgü beş bitkisel içeceğimiz var. Bunlar da detoks etkisiyle zayıflatıyor.

500'e yakın yemeğe sahip, #UNESCO tarafından tescilli bir mutfağa sahip dünyanın birkaç kentinden biri olmanın sonuçları işte🙂https://t.co/1i6DF1nhPk — Fatma Şahin (@FatmaSahin) December 20, 2019

SIFIR GÖBEK İSTİYORUZ

Obezite ile mücadele eylem planı hazırladık. Spor ve yeşil alanların çoğaltılmasını amaçlıyoruz ve okul kantinlerinde bilgilendirme çalışmaları yaptık. Lezzeti tanıtacağız elbette ancak kolesterol gibi değerleri düşürücü tedbirleri de almamız lazım. Kaloriyi azaltmak için hareket etmek lazım. Göreve geldiğimde ‘sıfır göbek istiyoruz’ dedim. Ve gelir gelmez kavşaklardaki göbekleri kaldırdım ve ‘Ben göbekleri kaldırdım, şimdi spor yaparak siz de kendi göbeklerinizi kaldırın’ dedim. Tadına bakacağız lezzetlerin, bakarken de şifalı bitkilerden yararlanmayı ihmal etmeyeceğiz.

AZ AZ HEPSİNDEN TADALIM

Güzel yemek kaliteli yaşam olunca gastronomi şehri sağlıklı ve mutlu şehre dönüşüyor. Porsiyonları küçültmenin zararı yok. Küçük küçük hepsinden tatmak lazım. Eleştiriler baklavadaki kaloriye geliyor. Gaziantep baklavamız Avrupa Birliği standartlarındadır. Çok ince yufka kullanılmaktadır. Kalorisi düşük özel bir yağ ile yapılmaktadır . Şeker oranı da azdır. Kullanılan fıstık ise kalori oranını düşürmektedir.”