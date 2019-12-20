Gaziantep’te obeziteyle mücadele: 'Porsiyonlar küçülsün'

TBMM Dilekçe Komisyonu Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu önceki gün Gaziantep’te yaşanan obezite sorununu ele aldı. Türkiye Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Uzmanı Şeyma Kara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin obeziteyi ‘çağın vebası’ olarak adlandırdığını, sağlık müdürlükleriyle ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’ imzalandığını söyledi. Bu kapsamda kitapçıklar hazırlanıp, seminerler düzenlendiğini de belirten Kara, “9 bin 530 kişinin sahada ölçümü yapıldı. Bu kişilerden 6 bin 880’i hastane tarafından takip ediliyor” dedi.

Belediye personellerine yönelik tarama yapıldığını, 386 kişiden 161’inin diyet programına alındığını söyleyen Kara, ayrıca 2016’dan bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hastanesi’nin obezite polikliniğinde 6 bin 880 kişiye hizmet verildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire Başkanı Dr. Nazan Yardım da beslenme kültüründen dolayı Gaziantep’te obezite oranının yüksek olduğunu vurgulayarak istatistikleri paylaştı: “Türkiye ortalaması 31.5 iken, Gaziantep ortalaması yüzde 36. Kadınlarda Türkiye ortalaması yüzde 39 iken Gaziantep ortalaması 45, erkeklerde ise Türkiye ortalaması yüzde 24.5 iken Gaziantep ortalamasının yüzde 28” dedi. Dr. Yardım, obeziteyle mücadele konusunda “Kültür çok güzel, yemekler çok güzel ama mümkün olduğu kadar o porsiyonları küçültmek yoluna gidilebilir” diye konuştu.

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