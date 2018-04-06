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    O katil ve eşi böyle görüntülendi

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 15:40 | Son Güncelleme:

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde dehşet saçan, 23 kurşunla 4 kişiyi öldüren şüpheli Volkan Bayar ile araştırma görevlisi eski eşi Saadet Aylin Bayar sağlık raporu için hastaneye getirildi.

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    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren öğretim görevlisi Volkan Bayar ile araştırma görevlisi eski eşi Saadet Aylin Bayar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda; Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve öğretim görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan’ı öldüren Volkan Bayar'ın yanı sıra olay sonrası gözaltına alınan eşi Saadet Aylin Bayar, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Eskisehir Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Volkan ve Saadet Bayar, adliyeye sevk edildi.

    1 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR

    Volkan Bayar ile Saadet Aylin Bayar'ın üç yıl önce ayrı yaşamaya başladığı, bir yıl önce de boşandığı belirtildi. Saadet Aylin Bayarın eski eşinin soyadını kullandığı ifade edildi.

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    Etiketler: katil , gündem
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